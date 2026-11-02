Rahul Vijay: డార్క్ క్రైమ్ జానర్లో అ (AH) చిత్రం రాబోతోంది
రాహుల్ విజయ్, అర్చనా అయ్యర్ ప్రధాన పాత్రల్లో స్టార్ బాక్స్ స్టోరీస్, రిపుల్ స్లైడ్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై కనకరావు తొనంగి, అభిషేక్ కె, ప్రముఖ ఎడిటర్ గ్యారీ BH నిర్మించిన చిత్రం ‘అ (AH)’.సాయి బాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన కంటెంట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. నవంబర్ 12న ఈ సినిమాని గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు..
Rahul Vijay, Archana Iyer
రాహుల్ విజయ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘అ (AH)’ డార్క్ క్రైమ్ జానర్లో ఉంటుంది. మీరు (ఆడియెన్స్) థియేటర్లో కూర్చున్న తర్వాత ఒక్క నిమిషం కూడా బోరింగ్గా అనిపించదు. సినిమా నవంబర్ 12న రాబోతోంది. మూవీ నచ్చితే ఓ పది మందికి చెప్పండి. కో ప్రొడ్యూసర్ అభినవ్ గారు మాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. మా డైరెక్టర్ సాయి గారు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని నాకు ఈ మధ్యే తెలిసింది. అతనికి సినిమాలంటే పిచ్చి. ఈ చిత్రంతో ఆయనకు మంచి విజయం దక్కాలి. మా క్రియేటివ్ హెడ్ సంతోష్ గారికి థాంక్స్. శ్రీ చరణ్ గారి బీజీఎంతో మా సినిమా స్థాయి పెరిగింది. ఆయన బీజీఎం టాప్ నాచ్లో ఉంటుంది. ఈ కథ అంతా అర్చనా గారి చుట్టూనే తిరుగుతుంది. నా కోసం వచ్చిన నందినీ గారికి, వంశీ గారికి, ఆకాష్కి, శివానీ, శివాత్మికలకు థాంక్స్. నవంబర్ 12న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
అర్చనా అయ్యర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘అ (AH)’ మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇస్తుంది. ప్రతీ అమ్మాయికి కనెక్ట్ అయ్యే కథ. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా హంట్ చేసేలా ఉంటుంది. శ్రీ చరణ్ గారితో మళ్లీ వర్క్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఆయన ఎప్పుడూ బెస్ట్ ఇస్తుంటారు. నన్ను నమ్మి అవకాశం ఇచ్చిన సాయి గారికి థాంక్స్. రాహుల్ గారు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నవంబర్ 12న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు సాయి బాలి మాట్లాడుతూ .. ‘‘అ (AH)’ ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. శ్రీ చరణ్ అద్భుతమైన స్కోర్ ఇచ్చారు. మోనిష్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. అభిషేక్ గారు, సూర్య గారు, గ్యారీ, అభినవ్, సంతోష్ గారికి థాంక్స్. సినిమాని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎక్కడా బోరింగ్గా అనిపించదు. స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే గ్రిప్పింగ్గా ఉంటుంది. నాకు సపోర్ట్ చేసిన రాహుల్ గారికి, అర్చనా గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.