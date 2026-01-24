చాయ్ వాలా చిత్రం అందరికీ కనెక్ట్ కవుతుంది : సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్
Commissioner Sajjanar, Shiva Kandukuri, Rajiv Kanakala and others
శివ కందుకూరి హీరోగా హర్షిక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాధా వి పాపుడిప్పు నిర్మించిన చిత్రం ‘చాయ్ వాలా’. రాజీవ్ కనకాల, తేజు అశ్విని, రాజ్కుమార్ కసిరెడ్డి, చైతన్య కృష్ణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ప్రమోద్ హర్ష ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. వెంకట్ ఆర్ పాపుడిప్పు సహ నిర్మాతగా వస్తున్న ఈ సినిమాకి ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి సంగీతమందించారు.
ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 6న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో టైటిల్ సాంగ్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్, నీలోఫర్ ఫౌండర్ బాబురావు, కిమ్స్ ఎండీ రవి కిరణ్ వర్మ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో..
*సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ* .. ‘మన జీవితంలో చాయ్ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది. ఈ ‘చాయ్ వాలా’ టైటిల్ సాంగ్ చాలా బాగుంది. శివ కందుకూరి లాంటి యంగ్ హీరో, రాజీవ్ కనకాల లాంటి సీనియర్ యాక్టర్స్ ఇందులో నటించారు. నీలోఫర్ బాబుగారు అందరికీ స్పూర్తి. ఆయన ఈ మూవీని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయాలి. ఫిబ్రవరి 6న ఈ చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ ఈ మూవీని చూసి హిట్ చేసి, యంగ్ టీంని ఆశీర్వదించాలి. ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది’ అని అన్నారు.
*నీలోఫర్ ఫౌండర్ బాబురావు మాట్లాడుతూ* .. ‘నేను చాయ్తోనే ఈ స్థాయికి వచ్చాను. ఈ ‘చాయ్ వాలా’ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలవడం ఆనందంగా ఉంది. చాయ్ అంటే అందరికీ ఓ ఎమోషన్. చాయ్ వాలా అనే పేరు పెట్టడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఓ చాయ్ వాలా దేశానికి ప్రధాని అయ్యారు. ఈ చాయ్ వాలా మూవీతో టీం అందరికీ మంచి గుర్తింపు రావాలి. సజ్జనార్ గారి హస్తవాసి చాలా మంచిది. ఆయన చేతుల మీదుగా పాట రిలీజ్ అవ్వడం సంతోషంగా ఉంది’ అని అన్నారు.
రాజ్ కందుకూరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘చాయ్ వాలా’లో ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ బాగుంటుంది. అంతే కాకుండా చాయ్కి, షాప్ ఓనర్కి కూడా ఓ అద్భుతమైన ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఈ ట్రయాంగిల్ ఎమోషన్ను ప్రమోద్ అద్భుతంగా రాసుకున్నారు. ఇలాంటి కథను సపోర్ట్ చేసిన నిర్మాత వెంకట్ గారికి హ్యాట్సాఫ్. ఈ కథ విన్న తరువాత ఫాదర్ పాత్రని ఎవరు పోషిస్తారా? అని అనుకున్నాను. కానీ ప్రమోద్ మాత్రం ముందు నుంచీ రాజీవ్ కనకాల గారినే అనుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో అందరి పాత్రలు అద్భుతంగా వచ్చాయి. ప్రశాంత్ గారి పాటలు, ఆర్ఆర్ బాగా వచ్చింది. పవన్ ఎడిటింగ్, సురేష్ లిరిక్స్ బాగుంటాయి. ఇందులో కొత్త శివని చూస్తారు. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ చూసి నేను కూడా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఫిబ్రవరి 6న ఈ మూవీని చూడండి. మనస్పూర్తిగా ఈ సినిమాను చూడండి. నచ్చితే మౌత్ టాక్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయండి. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను’ అని అన్నారు.
శివ కందుకూరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘చాయ్ వాలా’ గురించి మా టీం చెప్పిన మాటలు అందరూ విన్నారు. మా సినిమాని ఎంత కష్టపడి, ఇష్టపడి చేశామో వారి మాటలే చెబుతాయి. ఈ మూవీలోని ఎమోషన్ అందరినీ కట్టి పడేస్తుంది. సిగ్గు వల్లో, భయం వల్లో ఇంట్లో చేయని సంభాషణ, బయటకు చూపించలేని ఎమోషన్ ఇందులో ఉంటుంది. ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్లో రాజీవ్ కనకాల గారు ప్రాణం పెట్టేశారు. రాజీవ్ గారి లాంటి అద్భుతమైన నటుడుతో యాక్ట్ చేయడంతో నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను. ‘చాయ్ వాలా’ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే చిత్రం. ఫిబ్రవరి 6న అందరూ థియేటర్కు వచ్చి మా సినిమాని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ* .. ‘‘చాయ్ వాలా’ చిత్రానికి ప్రశాంత్ అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. సురేష్ గారు మంచి పాటల్ని రాసిచ్చారు. సుప్రియ గారు వేసిన సెట్స్ ఎంతో నేచురల్గా ఉంటాయి. క్రాంతి అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చారు. వెంకట్ గారు టీంని ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నటుడిగా శివ నాకు చాలా ఇష్టం. నాలోని యాక్టింగ్ స్కిల్ని బయటకు తీసుకు రావడానికి శివ యాక్టింగ్ కూడా ఓ కారణమైంది. హీరోయిన్ తేజు కూడా చక్కగా నటించారు. కొడుక్కి సపోర్ట్గా నిలిచే తీరులో రాజ్ కందుకూరికి హ్యాట్సాఫ్. తప్పొప్పుల్ని చెబుతూ శివని గొప్పగా గైడ్ చేస్తుంటారు. శ్రీనివాస్ గారు, కసిరెడ్డి గారు అద్భుతంగా నటించారు. ప్రమోద్ చాలా మంచి వ్యక్తి. సినిమా కోసం చాలా కష్టపడుతుంటాడు. అద్భుతమైన కథతో గొప్పగా తీశారు. ఈ మూవీతో ప్రమోద్కి కచ్చితంగా విజయం దక్కుతుంది’ అని అన్నారు.