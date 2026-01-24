శనివారం, 24 జనవరి 2026
దేవీ
శనివారం, 24 జనవరి 2026 (11:27 IST)

చాయ్ వాలా చిత్రం అందరికీ కనెక్ట్ కవుతుంది : సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్

Commissioner Sajjanar, Shiva Kandukuri, Rajiv Kanakala and others
Commissioner Sajjanar, Shiva Kandukuri, Rajiv Kanakala and others
శివ కందుకూరి హీరోగా హర్షిక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాధా వి పాపుడిప్పు నిర్మించిన చిత్రం ‘చాయ్ వాలా’. రాజీవ్ కనకాల, తేజు అశ్విని, రాజ్‌కుమార్ కసిరెడ్డి, చైతన్య కృష్ణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ప్రమోద్ హర్ష ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. వెంకట్ ఆర్ పాపుడిప్పు సహ నిర్మాతగా వస్తున్న ఈ సినిమాకి ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి సంగీతమందించారు.

ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 6న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో టైటిల్ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్, నీలోఫర్ ఫౌండర్ బాబురావు, కిమ్స్ ఎండీ రవి కిరణ్ వర్మ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో..
 
*సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ* .. ‘మన జీవితంలో చాయ్ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది. ఈ ‘చాయ్ వాలా’ టైటిల్ సాంగ్ చాలా బాగుంది. శివ కందుకూరి లాంటి యంగ్ హీరో, రాజీవ్ కనకాల లాంటి సీనియర్ యాక్టర్స్ ఇందులో నటించారు. నీలోఫర్ బాబుగారు అందరికీ స్పూర్తి. ఆయన ఈ మూవీని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయాలి. ఫిబ్రవరి 6న ఈ చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ ఈ మూవీని చూసి హిట్ చేసి, యంగ్ టీంని ఆశీర్వదించాలి. ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది’ అని అన్నారు.
 
*నీలోఫర్ ఫౌండర్ బాబురావు మాట్లాడుతూ* .. ‘నేను చాయ్‌తోనే ఈ స్థాయికి వచ్చాను. ఈ ‘చాయ్ వాలా’ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలవడం ఆనందంగా ఉంది. చాయ్ అంటే అందరికీ ఓ ఎమోషన్. చాయ్ వాలా అనే పేరు పెట్టడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఓ చాయ్ వాలా దేశానికి ప్రధాని అయ్యారు. ఈ చాయ్ వాలా మూవీతో టీం అందరికీ మంచి గుర్తింపు రావాలి. సజ్జనార్ గారి హస్తవాసి చాలా మంచిది. ఆయన చేతుల మీదుగా పాట రిలీజ్ అవ్వడం సంతోషంగా ఉంది’ అని అన్నారు.
 
రాజ్ కందుకూరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘చాయ్ వాలా’లో ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ బాగుంటుంది. అంతే కాకుండా చాయ్‌కి, షాప్ ఓనర్‌కి కూడా ఓ అద్భుతమైన ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఈ ట్రయాంగిల్ ఎమోషన్‌ను ప్రమోద్ అద్భుతంగా రాసుకున్నారు. ఇలాంటి కథను సపోర్ట్ చేసిన నిర్మాత వెంకట్ గారికి హ్యాట్సాఫ్. ఈ కథ విన్న తరువాత ఫాదర్ పాత్రని ఎవరు పోషిస్తారా? అని అనుకున్నాను. కానీ ప్రమోద్ మాత్రం ముందు నుంచీ రాజీవ్ కనకాల గారినే అనుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో అందరి పాత్రలు అద్భుతంగా వచ్చాయి. ప్రశాంత్ గారి పాటలు, ఆర్ఆర్ బాగా వచ్చింది. పవన్ ఎడిటింగ్, సురేష్ లిరిక్స్ బాగుంటాయి. ఇందులో కొత్త శివని చూస్తారు. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ చూసి నేను కూడా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఫిబ్రవరి 6న ఈ మూవీని చూడండి. మనస్పూర్తిగా ఈ సినిమాను చూడండి. నచ్చితే మౌత్ టాక్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయండి. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను’ అని అన్నారు.
 
శివ కందుకూరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘చాయ్ వాలా’ గురించి మా టీం చెప్పిన మాటలు అందరూ విన్నారు. మా సినిమాని ఎంత కష్టపడి, ఇష్టపడి చేశామో వారి మాటలే చెబుతాయి. ఈ మూవీలోని ఎమోషన్ అందరినీ కట్టి పడేస్తుంది. సిగ్గు వల్లో, భయం వల్లో ఇంట్లో చేయని సంభాషణ, బయటకు చూపించలేని ఎమోషన్ ఇందులో ఉంటుంది. ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్‌లో రాజీవ్ కనకాల గారు ప్రాణం పెట్టేశారు. రాజీవ్ గారి లాంటి అద్భుతమైన నటుడుతో యాక్ట్ చేయడంతో నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను. ‘చాయ్ వాలా’ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే చిత్రం. ఫిబ్రవరి 6న అందరూ థియేటర్‌కు వచ్చి మా సినిమాని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ* .. ‘‘చాయ్ వాలా’ చిత్రానికి ప్రశాంత్ అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. సురేష్ గారు మంచి పాటల్ని రాసిచ్చారు. సుప్రియ గారు వేసిన సెట్స్ ఎంతో నేచురల్‌గా ఉంటాయి. క్రాంతి అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చారు. వెంకట్ గారు టీంని ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నటుడిగా శివ నాకు చాలా ఇష్టం. నాలోని యాక్టింగ్ స్కిల్‌ని బయటకు తీసుకు రావడానికి శివ యాక్టింగ్ కూడా ఓ కారణమైంది. హీరోయిన్ తేజు కూడా చక్కగా నటించారు. కొడుక్కి సపోర్ట్‌గా నిలిచే తీరులో రాజ్ కందుకూరికి హ్యాట్సాఫ్. తప్పొప్పుల్ని చెబుతూ శివని గొప్పగా గైడ్ చేస్తుంటారు. శ్రీనివాస్ గారు, కసిరెడ్డి గారు అద్భుతంగా నటించారు. ప్రమోద్‌ చాలా మంచి వ్యక్తి. సినిమా కోసం చాలా కష్టపడుతుంటాడు. అద్భుతమైన కథతో గొప్పగా తీశారు. ఈ మూవీతో ప్రమోద్‌కి కచ్చితంగా విజయం దక్కుతుంది’ అని అన్నారు.

రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారు

రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతున్న తెలంగాణ సర్కారుతెలంగాణ ప్రభుత్వం వివిధ శాఖలపై సమగ్ర సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాలకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 5 వరకు కొనసాగుతాయి. ఇందులో 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన అదనపు కేటాయింపులు, కోతలపై దృష్టి సారిస్తారు. జనవరి 24న వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్, జౌళి, పంచాయతీరాజ్, నీటి సరఫరా, మహిళా సంక్షేమ శాఖల అధికారులు చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక అవసరాలను అంచనా వేయడం, ప్రస్తుత ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా కేటాయింపులను సవరించడం ఈ సమీక్షల లక్ష్యం.

పెళ్లి మండపంలో మానవ బాంబు దాడి.. ఆరుగురు మృతి

పెళ్లి మండపంలో మానవ బాంబు దాడి.. ఆరుగురు మృతిపాకిస్తాన్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా (కెపి) ప్రావిన్స్‌లో వివాహ వేడుకలపై జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో కనీసం ఆరుగురు మరణించగా, డజనుకు పైగా గాయపడ్డారని స్థానిక మీడియా శనివారం నివేదించింది. శుక్రవారం రాత్రి డేరా ఇస్మాయిల్ ఖాన్ జిల్లాలోని అమన్ (శాంతి) కమిటీ అధిపతి నూర్ ఆలం మెహసూద్ నివాసాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ పేలుడు జరిగింది. ఈ సంఘటనలో మెహసూద్ కూడా గాయపడ్డాడు.

నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనం

నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనంకేఆర్‌కేగా సుపరిచితుడైన నటుడు కమల్ రషీద్ ఖాన్‌ను ముంబై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నగరంలోని ఓషివారా ప్రాంతంలో జరిగిన రెండు రౌండ్ల కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి అతడిని ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ఈ విషయమై విచారణ నిమిత్తం కేఆర్‌కేను శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలస్యంగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఓషివారా పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. పోలీసుల ప్రకారం, విచారణలో ఆ నటుడు కాల్పుల ఘటనలో తన ప్రమేయాన్ని అంగీకరించాడు. తన లైసెన్స్ పొందిన తుపాకీతోనే కాల్పులు జరిపినట్లు వెల్లడించాడు.

గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..

గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుక్రవారం వచ్చే ఏడాది జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో, ముఖ్యమంత్రి 2027 జూన్ 26 నుండి జూలై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై చర్చించారు. గోదావరి నది ప్రవహించే పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ అనే ఆరు జిల్లాల్లో పుష్కరాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సమీక్షా సమావేశానికి ముందు, ముఖ్యమంత్రి అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.

రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదం

రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదంతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ప్రాధాన్యత లభించింది. దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ 2026 సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును ప్రచారం చేయడంతో దీనికి ఈ గుర్తింపు లభించింది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి దీనికి గట్టి మద్దతు లభించింది. ఆ దేశ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి, ప్రాజెక్టును వేగంగా అమలు చేయడానికి ఇరుపక్షాల అధికారులతో కూడిన ఒక సంయుక్త టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
