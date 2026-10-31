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  4. The film Jayanth and the Jingo Pen should achieve success, much like Taare Zameen Par
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (17:55 IST)

జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ చిత్రం తారే జమీన్ పర్ లా సక్సెస్ అవ్వాలి

Sripal Reddy, Master Jayanth Bolisetti, Uha Reddy, Satyam Rajesh, Tanikella Bharani, Kasi Viswanath,
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (17:55 IST)
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Sripal Reddy, Master Jayanth Bolisetti, Uha Reddy, Satyam Rajesh, Tanikella Bharani, Kasi Viswanath,
నమో జయం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి నిర్మాణంలో జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి, మన శంకర వర ప్రసాద్ ఫేమ్ ఊహా రెడ్డి, సత్యం రాజేష్, ఆశిష్ గాంధీ, మానస రాధాకృష్ణన్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్, మానిక్ రెడ్డి, అశోక్ కుమార్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. 
 
‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ చిత్రం నవంబర్ 12న చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. చిన్నారులకు ఆలోచింపజేసే, మంచి సందేశాన్ని అందించేలా రూపొందిన ఈ చిత్రం పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు టీచర్స్కు ఒక మంచి సినీ అనుభూతిని అందించనుంది.
 
చిన్నారులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని చూడాలని చిత్ర బృందం కోరుతోంది. ఈ చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా పిల్లలతో కలిసి ఆనందించదగిన చిత్రంగా ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ నిలవనుంది.
 
ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్‌లో  విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో..
 
ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ .. ‘‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ కథ చాలాబాగుంది. దివ్యప్రవీణ్ గారు నాకు ఈ సినిమా గురించి ముందే చెప్పారు. నేను కూడా ఓ టీచర్‌గా పని చేశాను. ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్' చిత్రం హిందీలో వచ్చిన ‘తారే జమీన్ పర్’ చిత్రం ఎంతటి ఘనవిజయాన్ని అందుకుందో.. తెలుగులో  ఈ చిత్రం అంతటి పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంటుంది ఈ సినిమాని పిల్లలు, పేరెంట్స్, టీచర్స్ తప్పకచూడాల్సిన సినిమా’ నేను మొదటి రోజే ఒక హాల్ మొత్తం బుక్ చేసుకొని నేను మా టీచర్లు మా స్టూడెంట్స్ అందరం కలిసి మొదటి షో చూస్తాము అని అన్నారు.
 
ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ .. ‘‘నవీన్‌కి జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి. బయటి భాషల్లో సినిమాలు చేసి అవార్డులు సాధించారు. ఇప్పుడు తెలుగులో చేస్తున్నారు. అమ్మా, నాన్న, గురువు గొప్పదనం చాటి చెప్పేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది. మా అబ్బాయి జయంత్ చక్కగా నటించాడు. ఈ సినిమాకి పాటలు, మాటలు, ట్యూన్స్ అన్నీ నేను ఇచ్చాను. విద్యా వ్యవస్థపై ఎక్కుపెట్టే సినిమా ఇది. పిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.  బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 12న ఈ మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ప్రతీ స్టూడెంట్, ప్రతీ పేరెంట్, ప్రతి టీచర్ చూడాల్సిన సినిమా ఇది’ అని అన్నారు.
 
దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ .. ‘‘ప్రతీ ఒక్క స్టూడెంట్ మనసుని టీచర్ అర్థం చేసుకోవాలి. వారు సాధించే మార్కుల కంటే వారి మనసుల్ని చూడాలని, అర్థం చేసుకోవాలని ఈ మూవీని తీశాం. మా అబ్బాయి జయంత్, ఇతర ఆర్టిస్టులంతా కూడా ఎంతో సహకరించారు. ఇంత మంచి చిత్రాన్ని నిర్మించడం ఆనందంగా ఉంది. ప్రేమతో ఈ సినిమాని తీశాం.
 
సహ నిర్మాత షఫీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ ఎంతో ఎమోషనల్‌గా, స్పూర్తినింపేలా ఉంటుంది. ఈ స్కూల్ నుంచే జయంత్ ప్రస్థానం మొదలైంది. ఈ చిత్రంలో మంచి సందేశం ఉంటుంది. పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు చూడాల్సిన చిత్రిమిది’ ని అన్నారు.
 
సత్యం రాజేష్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ చిత్రంలో జయంత్ అద్భుతంగా నటించాడు. ఎంతో నేచురల్‌గా యాక్ట్ చేశాడు. ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ అందరూ చూడాల్సిన సినిమా’ అని అన్నారు.
 
మాస్టర్ జయంత్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా తల్లిదండ్రులకు థాంక్స్. మాకు ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. యాక్టింగ్‌లో మెళుకువలు నేర్పిన సత్యం రాజేష్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్ అందరికీ థాంక్స్. సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. అందరూ తప్పకుండా చూడండి పిల్లలు రెగ్యులర్గా ఎదుర్కొనే సమస్యలు టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ రిలేషన్ మరియు తల్లిదండ్రులు తాత ఎమోషన్స్ పై అద్భుతంగా ఉంటుంది’ అని అన్నారు.
 
నటుడు కాశీ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ చిత్రంలో ప్రిన్సిపాల్ పాత్రను పోషించాను. నాకు నా బాల్యం గుర్తుకు వచ్చింది. దివ్యప్రవీణ్ గారు, నవీన్ గారు, మంచి సినిమాని తీశారు. 
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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హెచ్‌సీజీ విశాఖ, ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ విద్యార్థుల వినూత్న కార్యక్రమం: ఫ్లాష్‌మాబ్‌తో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన

హెచ్‌సీజీ విశాఖ, ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ విద్యార్థుల వినూత్న కార్యక్రమం: ఫ్లాష్‌మాబ్‌తో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహనవిశాఖపట్నం: రొమ్ము క్యాన్సర్‌ అవగాహన మాసం సందర్భంగా హెల్త్‌కేర్ గ్లోబల్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌(హెచ్‌సీజీ విశాఖ), విశాఖపట్నంలోని ఎన్‌ఎస్‌ఆర్‌ఐటీ కళాశాల విద్యార్థులతో కలిసి ప్రజారోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా ఫ్లాష్‌మాబ్‌ ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా క్యాన్సర్‌పై సమాజంలో నెలకొన్న అపోహలు, సంకోచాలను తొలగించేందుకు యువత భాగస్వామ్యాన్ని వినియోగించారు. రొమ్ము క్యాన్సర్‌ను తొలిదశలోనే గుర్తించడం ప్రాధాన్యాన్ని వివరించడంతోపాటు, మహిళలు సకాలంలో ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అవగాహన కల్పించారు.