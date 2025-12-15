సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
దేవీ
సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (18:30 IST)

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైంది

Jin Movie team with Raj Kandukuri
అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత నటించిన మూవీ జిన్. నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మించిన చిత్రం. ఈ మూవీకి చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాజ్ కందుకూరి, వీరభద్రం చౌదరి, సోహెల్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. 
 
భూతనాల చెరువు నేపథ్యం ఏంటి? కాలేజ్‌లో దాగి వున్న మిస్టరీ ఏంటి? అనే ఆసక్తికర ప్రశ్నలు రేకెత్తించేలా ట్రైలర్‌ను కట్ చేశారు. నలుగురు యువకులు ప్రేతాత్మలకు చిక్కడం, ఆ కాలేజీ భవనం నుంచి బయటకు రాలేకపోవడం, మధ్యలో జిన్ రాక వంటి అంశాలతో ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా ట్రైలర్‌ను చూపించారు. ఈ ట్రైలర్‌తోనే అందరినీ భయపెట్టించేశారు మేకర్స్. ఇందులోని విజువల్స్, ఆర్ఆర్ అందరినీ కట్టిపడేసేలా ఉన్నాయి. ట్రైలర్ లాంఛ్ అనంతరం ఈ కార్యక్రమంలో..
 
రాజ్ కందుకూరి మాట్లాడుతూ .. ‘‘జిన్’ టైటిల్ చాలా బాగుంది. గుడ్ జిన్, బ్యాడ్ జిన్ అని జిన్‌లో రెండు రకాలుంటాయి. హారర్ చిత్రాలకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువగా ఉంటుందని నేను భావిస్తాను. కరెక్ట్‌గా భయపెడితే ఆడియెన్స్ హారర్ చిత్రాల్ని ఆదరిస్తారు. సినిమాకు భాషా సరిహద్దులుండవు. గుడ్ ఫిల్మ్, బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అని మాత్రమే ఉంటాయి. ‘జిన్’ మూవీ పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. డిసెంబర్ 19న ఈ మూవీని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
వీరభద్రం చౌదరి మాట్లాడుతూ .. ‘‘జిన్’ ట్రైలర్ చాలా నచ్చింది. హారర్ చిత్రాలన్నీ ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతున్నాయి. చిన్మయ్ రామ్ ఈ మూవీని చక్కగా తెరకెక్కించారు. ‘జిన్’ మంచి విజయం సాధిస్తుంది. డిసెంబర్ 19న ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
సోహెల్ మాట్లాడుతూ, జిన్’ ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చింది. స్పూకీ వరల్డ్ అనే ట్యాగ్ లైన్ బాగుంది. జిన్‌లో గుడ్ జిన్ ఉంటుంది.. బ్యాడ్ జిన్ ఉంటుంది. ట్రైలర్ చూస్తే ఇది బ్యాడ్ జిన్ గురించి చెబుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. దర్శక, నిర్మాతలకు మంచి విజయం దక్కాలి. డిసెంబర్ 19న ఈ మూవీని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్ మాట్లాడుతూ, మా చిత్రం డిసెంబర్ 19న రిలీజ్ అవుతోంది. ఆడియెన్స్ అందరూ మా మూవీని చూడండి. మీరు పెట్టే డబ్బులకు సరిపడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తామ’ని అన్నారు.
 
అమిత్ రావ్ మాట్లాడుతూ, జిన్’ అంటే చాలా మందికి తెలీదు. దెయ్యాలు, ప్రేతాత్మల్ని ముస్లిం మతంలో జిన్ అంటారు.  భూతాల్ని భయపెట్టే, వదిలించే పూజారిని మౌళ్వి అంటారు. నేను ఇందులో మౌళ్వి పాత్రను పోషించారు. ‘జిన్’ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. డిసెంబర్ 19న మా ‘జిన్’ చిత్రాన్ని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 
పర్వేజ్ సింబా మాట్లాడుతూ .. ‘మా అందరికీ తట్టిన ఈ పాయింట్‌ను ఇక్కడి వరకు తీసుకు వచ్చాం. జిన్‌ల గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేశాం. మేం ఈ మూవీతో ఓ కొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించాం. డిసెంబర్ 19న మా చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అందరూ మా మూవీని థియేటర్లో చూడండి’ అని అన్నారు.
 
మారెళ్ల మణికంఠ మాట్లాడుతూ, నిఖిల్ గారు గొప్పగా నిర్మించారు. చిన్మయ్ రామ్ గారు ఈ మూవీని అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. నాకు సపోర్ట్ చేసిన టీంకు థాంక్స్. డిసెంబర్ 19న మా మూవీని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
నటుడు భార్గవ్ రామ్ మాట్లాడుతూ, చిన్మయ్ రామ్ గారు, సింబా ఈ మూవీ కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. నిఖిల్ గారు మా అందరినీ సపోర్ట్ చేశారు. డిసెంబర్ 19న మా చిత్రాన్ని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.

Orvakal: ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఓర్వకల్

Orvakal: ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఓర్వకల్కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్ ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా అభివృద్ధి చెందుతోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సోమవారం తెలిపింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన విరూపాక్ష ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్, సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనే రెండు కంపెనీలు ఓర్వకల్‌లో చేసిన పెట్టుబడులను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రస్తావించింది.

రోడ్డు దాటుతుండగా కారు ఢీ కొట్టింది.. వైద్య విద్యార్థిని మృతి

రోడ్డు దాటుతుండగా కారు ఢీ కొట్టింది.. వైద్య విద్యార్థిని మృతిహైదరాబాద్‌లో రోడ్డు దాటుతున్న తరుణంలో కారు ఢీకొన్న ఘటనలో ఓ వైద్య విద్యార్థిని మృతి చెందగా, ఆమె తండ్రి గాయపడ్డారు. నగర శివార్లలోని హయత్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆర్‌టిసి కాలనీ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. యమసాని ఈశ్వర్య (19) తన తండ్రితో కలిసి రోడ్డు దాటుతుండగా, వేగంగా వస్తున్న కారు వారిని ఢీకొట్టింది. వారిని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వైద్యులు ఆమె మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రిని అవుతా: కల్వకుంట్ల కవిత

తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రిని అవుతా: కల్వకుంట్ల కవితతనకు ఏదో ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిష్టించే అవకాశాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు ఇస్తారనీ, తద్వారా తెలంగాణకు తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రిని అవుతానంటూ కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత చెబుతున్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... తెరాస పార్టీ పెట్టినప్పుడు చాలామంది ఈ పార్టీ ఉంటదో పోద్దో అని అనుకున్నారు. కానీ నిలదొక్కుకోవడమే కాకుండా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష అయిన రాష్ట్ర ఏర్పాటును సాధించుకున్నది. ఐతే దురదృష్టవశాత్తూ ఆ పార్టీలోని కొంతమంది స్వార్థపరులు, అవినీతిపరుల వల్ల ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతోంది.

Duvvada: బర్త్ డే పార్టీ కేసు: మాధురి బంధువు పార్థసారధికి నోటీసులు

Duvvada: బర్త్ డే పార్టీ కేసు: మాధురి బంధువు పార్థసారధికి నోటీసులుదువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి జంట మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. వీరి బర్త్ డే పార్టీ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పార్టీపై మొయినాబాద్ పోలీసు స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మాధురి బంధువు పార్థసారధికి నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ పార్టీకి హాజరైన దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌తో పాటు మాధురి, ఆమె బంధువు అమలాపురం ప్రాంతానికి చెందిన పార్థసారథిలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారిని విచారించారు. అనంతరం నోటీసులు ఇచ్చి వదిలేశారు.

వెస్ట్ బెంగాల్‌లో అధికారంలోకి వస్తాం : నితిన్ నబిన్

వెస్ట్ బెంగాల్‌లో అధికారంలోకి వస్తాం : నితిన్ నబిన్పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అధికారంలోకి వస్తామని భారతయ జనతా పార్టీ నూతన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నితిన్ నబిన్ జోస్యం చెప్పారు. ఆదివారం నియమితులైన ఆయన...ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 'కేంద్ర నాయకత్వం మాపై ఉంచిన నమ్మకంతో పార్టీని క్షేత్రస్థాయి నుంచి బలోపేతం చేయడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తాను' అని నితిన్ నబిన్ తెలిపారు.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.
