మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (15:58 IST)

Allari Naresh: అల్ల‌రి న‌రేష్ హీరోగా క‌న‌క దుర్గ‌ చిత్రం లాంచ‌నంగా ప్రారంభం

On Allari Naresh, Kajal Choudhary.. Clap by Alluaravind
తమిళ సినీ ఇండ‌స్ట్రీ అప్లాజ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. టెంపుల్ టౌన్ పిక్చ‌ర్స్‌తో క‌లిసి చేయ‌బోతున్న సినిమా ‘కనక దుర్గ’ను శ‌నివారం రోజున పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో ప్రారంభించారు. వెర్స‌టైల్ స్టార్ అల్ల‌రి న‌రేష్ హీరోగా న‌టిస్తోన్న ఈ సినిమాలో కాజ‌ల్ చౌద‌రి హీరోయిన్‌. ఈ సినిమాలో న‌టుడు సుబ్బ‌రాజు కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ భక్తి ప్రధాన కథా చిత్రానికి బి.వి.ఎస్. రవి కథ అందిస్తుండ‌గా..ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. స‌మీర్ నాయ‌ర్‌, దీపక్ సెహ‌గ‌ల్‌, అజిత్ ఠాకూర్‌, బి.వి.ఎస్‌.ర‌వి నిర్మాత‌లు.
 
భారతీయ దేవతల ఆధారంగా ఒక దివ్యమైన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్క‌రిస్తూ ఈ సినిమా భక్తి, యాక్షన్, భావోద్వేగాలు, సంగీతం ఇలా అన్ని అంశాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఓ అద్భుత‌మైన సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించ‌నుంది. అప్లాజ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో టెంపుల్ టౌన్ పిక్చ‌ర్స్ నిర్మాణంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా ఈ రెండు సంస్థ‌ల‌కు ఎంతో ప్ర‌త్యేక‌మైన‌ది.
 
ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో సురేఖ‌ కొణిదెలతో పాటు  అల్లు అర‌వింద్‌, శ్యామ్ ప్ర‌సాద్ రెడ్డి, హ‌రీష్ శంక‌ర్‌, మిక్కిలినేని సుధాక‌ర్‌, కోన వెంక‌ట్‌, ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ‌, మ‌ధుర శ్రీధ‌ర్‌,  స్వ‌ప్నాద‌త్‌, సుప్రియ‌, విద్యా కొప్పినీడు, ప‌ద్మ క‌స్తూరి రంగ‌న్‌, అనురాధ గూడూరు, దివ్య విజ‌య్‌, హ‌న్షిత రెడ్డి, జాన్వీ నారంగ్, స్ర‌వంతి చొక్కార‌పు, వైఘా రెడ్డి, విరుప తదితరులు అతిథులుగా విచ్చేశారు. సినిమా భావాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ పూజా కార్యక్రమం చివర్లో కనకదుర్గ అమ్మవారి దివ్య స్త్రీ శక్తిని ప్ర‌త్యేకంగా స్మ‌రించుకున్నారు. హాజరైన మహిళలు కలిసి అమ్మ‌వారి శక్తి, కరుణ, మహిమలను గౌరవించారు.
 
ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత అల్లు అర‌వింద్ క్లాప్ కొట్ట‌గా, సురేఖ కొణిదెల కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. స్వ‌ప్న ద‌త్ గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. శ్యామ్ ప్ర‌సాద్ రెడ్డి స్క్రిప్ట్‌ను అందించారు.  
 
అప్లాజ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మూవీస్ బిజినెస్ హెడ్ సునీల్ చైనాని మాట్లాడుతూ “దక్షిణ భారత సినిమా ఎప్పటికీ కథలను చెప్పడంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన వేదికలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. తమిళంలో మా ప్రయాణం ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా, విజయవంతంగా సాగింది. ఇప్పుడు ‘కనక దుర్గ’తో తెలుగులోకి అడుగుపెడుతుండ‌టం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భ‌క్తి, సంస్కృతి, భావోద్వేగాల క‌ల‌యిక‌ల‌తో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. అజిత్ ఠాకూర్‌, బి.వి.ఎస్‌.ర‌వి, అల్ల‌రి న‌రేష్, ప్ర‌దీప్ మ‌ద్దాలితో క‌లిసి ప‌ని చేయ‌టం చాలా ఆనందంగా ఉంది” అన్నారు.
 
టెంపుల్ టౌన్ పిక్చ‌ర్స్ నిర్మాతలు అజిత్ ఠాకూర్,  బి.వి.ఎస్. రవి మాట్లాడుతూ “‘కనక దుర్గ’ కథ తెలుగు నేలకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతిలో బలంగా నాటుకుపోయింది. దీంతో మా ప్ర‌యాణం ప్రారంభం కావటం ఎంతో ప్ర‌త్యేకం. మా బ్యాన‌ర్‌లో రూపొందుతోన్న తొలి తెలుగు సినిమా ఇది. మంచి క‌థ‌తో పాటు మంచి భాగ‌స్వామ్యంలో సినిమా చేస్తుండ‌టం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మా ప్ర‌యాణంలో తోడుగా నిలుస్తోన్న అప్లాజ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌కి థాంక్స్‌. దైవ అనుగ్ర‌హంతోనే ఈ ప్ర‌యాణం సాగుతున్న‌ట్లు అనిపిస్తోంది. అమ్మ‌వారి ఆశీర్వాదంతోనే ఈ సినిమాను రూపొందిస్తోన్న భావ‌న క‌లుగుతోంది” అన్నారు.
 
దర్శకుడు ప్రదీప్ మద్దాలి మాట్లాడుతూ ‘‘‘కనక దుర్గ’ సినిమా నాకు చాలా ప్రత్యేకం. దర్శకుడిగా మాత్రమే కాదు, ఆ అమ్మవారిపై నాకు ఉన్న భక్తి కూడా దీనికి కార‌ణం. ఈ సినిమా నా హృదయానికి ఎంతో దగ్గరైంది. ఈ సినిమా అసలు కథ భక్తి గురించి మాత్రమే కాదు..జీవితంలో చిద్రమైన ఒక మనిషి, తనకంటే గొప్పదైన శక్తిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో చెప్పే కథే ఇది. మా క‌థ‌ను నమ్మి ‘అప్లాజ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్’ లాంటి సంస్థ ముందుకు రావడం, అలాగే ‘టెంపుల్ టౌన్ పిక్చర్స్’ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఇంత నమ్మకంతో ముందుకు తీసుకెళ్లడం చాలా ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా,భావోద్వేగం కూడా ఉండి, విజువల్‌గా కూడా భారీ స్థాయిలో ఉండే ఈ సినిమాతో మా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది” అన్నారు.

హెచ్ఐవి వుందన్నా వదలని కామాంధుడు, అత్యాచారం చేసి ఇనుప రాడ్‌తో బాధితురాలిపై దాడి

హెచ్ఐవి వుందన్నా వదలని కామాంధుడు, అత్యాచారం చేసి ఇనుప రాడ్‌తో బాధితురాలిపై దాడిగుంటూరు జిల్లా మాచర్లలో దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళపై కామాంధుడు అత్యాచారం చేసాడు. అతడు, అమ్మా... కాస్త దాహంగా వుంది, మంచినీళ్లు ఇస్తారా అంటూ అడిగడంతో ఆ మహిళ మంచినీళ్లు తెచ్చేందుకు లోపలికి వెళ్లింది. అంతే... ఆమె వెనకే వెళ్లాడు ఆ కామాంధుడు. చున్నీతో ఆమె కాళ్లూ చేతులు కట్టేసి అత్యాచారం చేసాడు. తనకు హెచ్ఐవి వుందని చెప్పినా అతడు వినిపించుకోలేదు. మహిళపై అఘాయిత్యం చేసి అనంతరం ఇనుప రాడ్డుతో ఆమెపై దాడి చేసాడు. దాంతో ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. చనిపోయిందని భావించిన అతడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

పశ్చిమాసియాలో ఉత్కంఠ.. ముగిసిన అమెరికా డెడ్‌లైన్.. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో?

పశ్చిమాసియాలో ఉత్కంఠ.. ముగిసిన అమెరికా డెడ్‌లైన్.. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో?శత్రువులు నుంచి దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు తనతో పాటు తమ దేశ ప్రజలు ప్రాణత్యాగానికి సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు షెజెష్కియాన్ అన్నారు. ఇంధన రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు అమెరికా విధించిన గడువు ముగిసిపోయింది. దీంతో ఇరాన్‌పై అమెరికా ఏ క్షణమైనా విరుచుకుపడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో షెజెష్కియాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ట్రంప్ డెడ్‌లైన్‌ను పట్టించుకోని ఇరాన్, ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు

ట్రంప్ డెడ్‌లైన్‌ను పట్టించుకోని ఇరాన్, ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ దేశానికి విధించిన డెడ్ లైన్ మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపధ్యంలో కొన్నిగంటలకు ముందు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ మాట్లాడుతూ... యుద్ధంలో ప్రాణాలను త్యాగం చేసేందుకు తనతోపాటు తమ దేశ పౌరులంతా సిద్ధంగా వున్నారని అన్నారు. అమెరికా పెట్టిన షరతులను అంగీకరించబోమనీ, అదేసమయంలో తాము పెట్టిన షరతులను అంగీకరిస్తే తక్షణమే యుద్ధ విరమణ చేస్తామని చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవకపోతే మంగళవారం రాత్రి ఇరాన్ దేశంపై భారీ దాడులు చేస్తామనీ, రాత్రికి రాత్రే ఇరాన్ దేశం ఏమీ లేకుండా పోతుందని ట్రంప్ హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే.

రైలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి : ఇరాన్ పౌరులకు ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరిక

రైలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి : ఇరాన్ పౌరులకు ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరికఇరాన్ దేశ పౌరులకు ఇజ్రాయెల్ ఓ హెచ్చరిక చేసింది. రైలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని కోరింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు కలిసి ఇరాన్‌‍పై యుద్ధం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ముఖ్యంగా, ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, ప్రజా రవాణాను లక్ష్యంగా చేసుకుని మిస్సైల్ దాడులకు తెగబడుతోంది. అదేసమయంలో సాధారణ పౌరుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇజ్రాయెల్ ఓ హెచ్చరిక చేసింది. వచ్చే 12 గంటల పాటు రైలు ప్రయాణాలకు, రైలు మార్గాలకు సమీపంలో ఉండే ప్రజలు అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోవాలని సూచించింది.

ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవట్లేదా.. జాగ్రత్త పడండి.. ఆ పిండితో దోసెలు తిని చిన్నారుల మృతి.. ఎక్కడ?

ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవట్లేదా.. జాగ్రత్త పడండి.. ఆ పిండితో దోసెలు తిని చిన్నారుల మృతి.. ఎక్కడ?ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవడానికి టైమ్ లేదంటూ చాలామంది మార్కెట్లలో లభించే ఇడ్లీ పిండి, దోసెపిండిని తీసుకురావడం.. దాంతో టిఫిన్ చేసి పనిని ముగించుకోవడం చేస్తున్నారు. అయితే అది ఎంత ప్రమాదమో తెలిపేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అంగడి నుంచి తెచ్చిన పిండితో చేసిన దోసెలు తిని ఇద్దలు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన అహ్మదాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది.

Watch More Videos

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఈ తులసి నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపులో మంట సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తులసిలో వున్న యాంటిమైక్రోబయల్ గుణాల వల్ల శ్వాసకోస ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తులసి నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్, క్రిములు నశిస్తాయి. తులసి నీటిని తాగేవారి చర్మం కాంతివంతంగా మిలమిల మెరిసిపోతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com