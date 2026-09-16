Tanikella Bharani: మినీ శంకరాభరణం తరహాగా పాటకు ప్రాణం చిత్రం ప్రారంభం
న్యూ ఏజ్ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్గా ‘పాటకు ప్రాణం’. చిత్రం మినీ శంకరాభరణ తరహాగా అనుకోవచ్చునని ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా తనికెళ్ళ భరణి అన్నారు. చాదస్థుడైన సంగీత దర్శకుడికీ జెన్ జీ తరానికి మధ్య సాగే ఆసక్తికరమైన, ఆనందకరమైన చిత్రం వుంటుందని పేర్కొన్నారు. హెచ్.టీ సినిమాస్ ఎల్.ఎల్.పి బ్యానర్పై హేమల్ తుమ్మపూడి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న తొలి చిత్రం ‘పాటకు ప్రాణం’ హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ఫిల్మ్ ల్యాబ్లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
Sudarshan, Saatvika, Tanikella Bharani- clap by Nihil
తనికెళ్ల భరణి మాట్లాడుతూ ,"“ఈ సినిమాపై ఎంతో ప్యాషన్తో, నమ్మకంతో పనిచేస్తున్న ఈ యువ దర్శకుడి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు కూడా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఆయన ఎన్నారై అయినప్పటికీ, సినిమా చేయాలనే తపనతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను చాలా అంకితభావంతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది. ముఖ్యంగా పాటలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. సాధారణంగా సినిమాలో కథకు తగ్గట్టుగా పాటలు వస్తుంటాయి. కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం కథే పాటల చుట్టూ తిరుగుతుంది. గతంలో ఇలాంటి నేపథ్యంతో వచ్చిన సినిమా ‘శంకరాభరణం’. ‘పాటకు ప్రాణం’ సినిమాను ‘శంకరాభరణం’తో పోల్చడం లేదు. అయితే ఆ సినిమాలో ఉన్న సంగీత స్ఫూర్తి ఈ సినిమాలో కూడా కనిపిస్తుంది.
ఈ చిత్రంలో ఒక పాత తరం సంప్రదాయ సంగీత విద్వాంసుడికి, ఈ తరం జెన్-Z సంగీతకారుడికి మధ్య ఉండే ఆసక్తికరమైన కలయికను చూపించబోతున్నారు. ఈ సినిమా దర్శకుడిపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఇలాంటి మంచి కథలు, సినిమాలు రాబోయే తరాలకు కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని ఆశిస్తున్నాను.”
రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ, జెన్-జెడ్ ప్రేక్షకుల కోసం ఇలాంటి సినిమా తీసుకొస్తున్న దర్శకుడు హేమల్కు ముందుగా అభినందనలు.సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ మ్యూజికల్ జర్నీ అందరినీ తప్పకుండా అలరిస్తుందని, స్ఫూర్తినిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. ఇక నా పాత్ర విషయానికి వస్తే.. ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ హిట్ సినిమా తర్వాత అనితా చౌదరి గారితో మరోసారి కలిసి నటిస్తున్నాను. మంచి స్క్రిప్ట్ కుదిరితే ఈ సినిమాతో కూడా మా హిట్ కాంబినేషన్ కొనసాగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. సుధర్శన్, దర్శకుడు హేమల్కు, అలాగే అందమైన హీరోయిన్ సాత్వికకు మంచి విజయం దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరూ మమ్మల్ని ఆదరించి, ఈ సినిమాకు మీ సహకారం అందించాలని కోరుతున్నాను. అన్నారు.
ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకులు సురేందర్ రెడ్డి, ప్రముఖ హీరో నిఖిల్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంగీతానికి, భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు శేఖర్ చంద్ర సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్లో యువ నటులు సుదర్శన్, సాత్విక జంటగా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు తనికెళ్ల భరణి కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వీరితో పాటు రాజీవ్ కనకాల, అనితా చౌదరి, రఘు కారుమంచి, బ్రహ్మాజీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.