Nani: నాని పేరడైజ్ చిత్రంలోని తొలిపాట ఆయా షేర్ కు 101 మిలియన్స్ రికార్డ్
Nani, Paradise 101 Million Shares
కేవలం ఒక పాట నుండి ప్రపంచవ్యాప్త దృగ్విషయం వరకు నిలిచింది నాని పేరడైజ్. ఆయాషేర్ 101 మిలియన్+ వీక్షణలను దాటింది. పలుచోట్ల ఆ పాటే రన్ అవుతోంది. ఇక సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 21, 2026న విడుదల చేస్తున్నారు. నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న మాస్ పీరియడ్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్ నాని కెరీర్లోనే సినిమా విడుదల కాకముందే 100 మిలియన్ల మైలురాయిని చేరుకున్న తొలి పాటగా ‘ఆయా షేర్’ నిలిచింది.
న్యాచురల్ స్టార్ నాని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ 'ది ప్యారడైజ్' హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. శ్రీకాంత్ ఓడెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం గ్లింప్స్, పోస్టర్లు, సింగిల్ సింగిల్ 'ఆయా షేర్'కు వస్తున్న భారీ స్పందనతో సినిమాపై అంచనాలు నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఆయా షేర్ పాట భారీ చార్ట్బస్టర్గా నిలిచి, సినిమాపై మ్యాసీవ్ హైప్ ని క్రియేట్ చేసింది,
రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన హై-వోల్టేజ్ మ్యూజిక్ మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. 'ఆయా షేర్' విడుదలైన రోజు నుండి యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పాట 101 మిలియన్+ వ్యూస్ సాధించి, నాని పాటలలోనే వేగంగా ఈ ఫీట్ సాధించిన పాటగా నిలిచింది. సినిమా రిలీజ్కు ముందే 100 మిలియన్ మార్క్ దాటిన నాని తొలి పాటగా “ఆయా షేర్” రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.
ఈ పాటను వైరల్ జోన్లోకి తీసుకెళ్లిన ప్రధాన కారణం నాని స్క్రీన్పై చూపించిన మాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. ఆయన డైనమిక్ మూవ్స్, ఫియర్స్ అటిట్యూడ్, అలాగే ఆకట్టుకునే హుక్ స్టెప్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. ఇన్స్టా లో రీల్స్ వరదలా వచ్చాయి, యూట్యూబ్లో డ్యాన్స్ కవర్లు హోరెత్తించాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్యాన్స్ ఆ స్టెప్స్ను రీక్రియేట్ చేశారు.
పాట ఎంత గ్రాండ్గా వినిపిస్తుందో, అంతే గ్రాండ్గా కనిపించేందుకు మేకర్స్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. షూట్ కోసం ప్రత్యేకంగా భారీ స్లమ్ సెట్ నిర్మించారు. ఆ విజువల్స్కు రా, లార్జర్-దెన్-లైఫ్ ఫీల్ ఇవ్వడంతో పాటకు సరిపోయే ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది.
“ఆయా షేర్” ఈ స్థాయిలో రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ, గ్లోబల్ ఆడియన్స్కు ఫేవరెట్గా మారడంతో “ది ప్యారడైస్” పై హైప్ అమాంతం పెరిగింది. సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని SLV Cinemas బ్యానర్పై రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 21న వరల్డ్వైడ్గా విడుదల కానుండగా, అంచనాలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయి.