గురువారం, 22 జనవరి 2026
గురువారం, 22 జనవరి 2026 (18:13 IST)

Happy Raj: విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమో

GV Prakash Kumar, Sri Gouri Priya
భార్యభర్తల మధ్య చిన్నపాటి ఇగో నేపథ్యంలో హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమో వుంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్,  శ్రీ గౌరి ప్రియా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన  ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్ పరంగా వినూత్నంగా వెళ్తున్న చిత్ర యూనిట్ తాజాగా అధికారిక ప్రోమో విడుదల చేసింది. రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా విడుదలైన తెలుగు ప్రోమో.. సినిమా స్టోరీ ఎలా ఉండబోతోందో చెప్పకనే చెప్పేసింది. డిఫరెంట్ స్టైల్ మేకింగ్ తో విడుదలైన కొద్ది సమయంలోనే సోషల్ మీడియా వేదికలో ఈ వీడియో వైరల్ అయింది. 
 
జయవర్ధన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, బియాండ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ప్రొడక్షన్ నెం.1గా రూపొందుతోంది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫీల్-గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మారియా ఎలాంచెజియన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రోమోలో కనిపించే ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా వైవిధ్యంతో కూడి ఉండి ఆకర్షిస్తోంది. 
 
ఈ సినిమాలో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ టైటిల్ పాత్రలో  నటిస్తున్నారు. రిఫ్రెషింగ్ విజువల్స్, లైట్ హ్యూమర్, హాయిగా సాగే టోన్‌తో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి సినిమా అనుభూతిని అందించబోతోందనే నమ్మకాన్ని ప్రోమో బలంగా కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో అవసరమైన హ్యాపీనెస్‌ను అందించే సినిమాగా ఇది నిలవబోతోందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
 
ఈ చిత్రంలో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ టైటిల్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. శ్రీ గౌరి ప్రియా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, చాలా కాలం తర్వాత అబ్బాస్ మళ్ళీ సినిమాల్లోకి తిరిగి రావడం విశేషంగా మారింది. ఇకపోతే ఈ చిత్రంలో జార్జ్ మరియం, ప్రార్థనా, అధిర్చి అరుణ్, మదురై ముత్తు, సోఫా బాయ్ రసూల్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
 
ఈ చిత్రానికి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతలను మారియా ఎలాంచెజియన్ నిర్వర్తించగా.. జైకాంత్ సురేష్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మధన్ క్రిస్టఫర్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, జస్టిన్ ప్రభాకరన్ సంగీతం సమకూర్చుతున్నారు. ఆర్‌కే సెల్వా ఎడిటింగ్, కుమార్ గంగప్ప ఆర్ట్ డైరెక్షన్, ప్రవీణ్ రాజా కాస్ట్యూమ్స్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొత్తంగా, ప్రోమోతోనే మంచి అంచనాలను క్రియేట్ చేసిన ‘హ్యాపీ రాజ్’, ఓ కంప్లీట్ ఫీల్-గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది.

ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావుల

ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావులఏపీ మద్యం స్కామ్‌లో వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల వద్దకు విచారణకు వెళ్లి ఏం చెప్పారోనంటూ వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ, వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. మద్యం స్కామ్‌లో ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి వెళ్లిన విషయం తెల్సిందే.

దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్

దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్కేరళలో బస్సు ప్రయాణంలో దీపక్ అనే వ్యక్తి తనను అనుచితంగా తాకాడంటూ 35 ఏళ్ల షిమ్జితా ముస్తఫా ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ పోస్ట్ కాస్తా వైరల్ కావడంతో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న దీపక్ అవమానభారంతో గత ఆదివారం నాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది నిమిషాల్లో ముస్తఫా తన సోషల్ మీడియా పేజీ నుంచి సదరు వీడియోను తొలగించింది. ఆ తర్వాత మరో వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ తను చేసినదాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఐతే దీపక్ ఆత్మహత్యపై కేరళ మానవ హక్కుల కమీషన్ స్పందించింది.

తమిళ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ గుర్తు విజిల్, ఖుషీలో ఫ్యాన్స్

తమిళ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ గుర్తు విజిల్, ఖుషీలో ఫ్యాన్స్తమిళ రాజకీయాల్లో మరో ప్రాంతీయ పార్టీ టీవీకె తమిళ నటుడు విజయ్ సారథ్యంలో ఆవిర్భవించిన సంగతి తెలిసిందే. తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు టీవీకే చీఫ్ విజయ్ తమకు ఎన్నికల గుర్తు కేటాయించాలని ఎన్నికల సంఘానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. గురువారం నాడు విజయ్ పార్టీకి విజిల్ గుర్తును కేటాయిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దీనితో విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే తమిళ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో విజయ్ హీరోగా వచ్చిన బిగిల్ తెలుగులో విజిల్ అనే పేరుతో విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది.

ఆ జీతాలపై ఆధారపడటానికి వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అంత పేదవాళ్లు కాదు

ఆ జీతాలపై ఆధారపడటానికి వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అంత పేదవాళ్లు కాదుఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రతిపక్షం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఒకవైపు వైఎస్ జగన్ అసెంబ్లీకి హాజరు కావడం లేదు. మరోవైపు ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా సౌకర్యవంతంగా సమావేశాలకు గైర్హాజరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, అసెంబ్లీకి హాజరుకాని ఎమ్మెల్యేల జీతాలు తగ్గించాలనే ఆలోచనను అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రతిపాదించారు.

సోషల్ మీడియాకు 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను దూరంగా వుంచనున్న ఏపీ సర్కారు

సోషల్ మీడియాకు 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను దూరంగా వుంచనున్న ఏపీ సర్కారుసోషల్ మీడియాలో దుర్వినియోగానికి పాల్పడే వ్యక్తులపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోందని ఇప్పటికే తెలిసిందే. ఎవరైనా హద్దులు దాటి సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన చిత్రాలను పోస్ట్ చేసినా, తప్పుడు సమాచారాన్ని పంచుకున్నా, వారు ఏపీ పోలీసుల నిఘా పరిధిలోకి రావడం ఖాయం. ఇప్పుడు, సోషల్ మీడియాలోని చెడు ప్రభావాల నుండి యువతను కాపాడటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రగతిశీల చర్య తీసుకుంటోందని స్పష్టమవుతోంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలి

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలికాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్‌పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.
