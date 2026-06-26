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Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ
Kajal Aggarwal.. The India Story
ఏడేళ్ళ బాలిక చనిపోతే కేన్సర్ అంటూ డాక్టర్లు చేతులు దులిపితే ఆ తర్వాత మరికొందరు దీనికి కారణాన్ని శోధించే క్రమంలో రైతులకు పురుగుమందుల ఇచ్చే క్రమంలో అటు వ్యాపారులు, ఇటు ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలను నిలదీస్తే ఏమి జరిగుతుంది? అనే పాయింట్ తో ది ఇండియా స్టోరీ చిత్రం రూపొందింది.
కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.
జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో, ఎంఐజీ ప్రొడక్షన్ & స్టూడియోస్తో కలిసి రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి చేతన్ డీకే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సాగర్ బి. షిండే కథ, నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
టీజర్లో కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే న్యాయం కోసం పోరాడుతూ, పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం వెనుక దాగి ఉన్న భయంకరమైన నిజాలను వెలికితీసే ప్రయత్నం చేయడం ఆసక్తికరంగా ఉంది. రోజువారీ ఆహారంలోకి చేరుతున్న విషపూరిత రసాయనాలు, ముఖ్యంగా యువత ఆరోగ్యంపై చూపుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని టీజర్ ఆవిష్కరించింది. భావోద్వేగాలతో పాటు సామాజిక బాధ్యతను ప్రతిబింబించే కథతో, తరచూ మన దృష్టికి రాని ఒక కీలక సమస్యను ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు చేతన్ డీకే మాట్లాడుతూ, "‘ది ఇండియా స్టోరీ’ కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు... సమాజంగా మనమందరం చర్చించాల్సిన అంశం. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం వల్ల ఏర్పడుతున్న నిశ్శబ్ద ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని ఈ కథ ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకురావాలనుకున్నాం. టీజర్లో మీరు చూసింది అసలు సమస్యలో చిన్న భాగం మాత్రమే. ప్రతిరోజూ లక్షలాది కుటుంబాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడం, ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేయడం, తమ తినే ఆహారం గురించి ప్రశ్నించేలా చేయడమే మా లక్ష్యం"
శ్రేయాస్ తల్పడే మాట్లాడుతూ..ఈ కథలో నన్ను ఆకర్షించింది ప్రస్తుత ప్రాముఖ్యత. పురుగుమందుల వ్యవసాయం ప్రతి ఇంటినీ ప్రభావితం చేస్తున్న సమస్య. అయినప్పటికీ దాని దీర్ఘకాలిక పరిణామాల గురించి మనం పెద్దగా ఆలోచించం. ఈ చిత్రంలో నా పాత్ర ద్వారా వ్యవస్థతో పోరాడే ఒక సాధారణ తండ్రి భావోద్వేగాలను ప్రేక్షకులు అనుభూతి చెందుతారని ఆశిస్తున్నాను. ఇది వినోదాన్ని అందించడమే కాదు... సమాజంలో ఒక ముఖ్యమైన చర్చకు నాంది పలికే చిత్రం"
కాజల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, "‘ది ఇండియా స్టోరీ’ బలమైన సామాజిక సందేశంతో రూపొందిన సినిమా. ఒక తల్లిగా ఈ కథ నాకు చాలా వ్యక్తిగతంగా కనెక్ట్ అయింది. నేటి తల్లిదండ్రులందరిలో ఉన్న ఆందోళనలు, భయాలను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. టీజర్ ప్రజలకు తెలియని ఒక వాస్తవాన్ని చూపిస్తుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం, అది భవిష్యత్ తరాలపై చూపే ప్రభావం గురించి ఈ సినిమా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను"
ఈ చిత్రానికి స్వాతి వినాయక్ సైందానే, అనితా జాధవ్, వినాయక్ సైందానే, కల్పేష్ షా, దేవ్యాని ఖోరాటే, ప్రేమ్ జోషి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నిశాంత్ భగవత్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, మంగేష్ ధాక్డే సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఆశిష్ మాథ్రే ఎడిటర్గా, షకీల్ ఆజ్మీ గీత రచయితగా, అన్మోల్ భావే సౌండ్ డిజైనర్గా పనిచేస్తున్నారు.
అతడు ఓ అనుమానపు పురుగు, పక్కా ప్రణాళికతోనే నా కుమార్తెను హత్య చేసాడు: రాధాగాయత్రి తండ్రి
రాధాగాయత్రి అనుమానస్పద మృతి కేసుపై ఆమె తండ్రి సుధాకర్ తమ అల్లుడు శ్రీచరణ్ తన కుమార్తెను హత్య చేసి వుంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ... శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు. నా కుమార్తెను చంపాలనే ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ముస్సోరీ తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెను హత్య చేసాడు. నిద్రపోయి తెల్లారి లేచేసరికల్లా చనిపోయిందని చెప్పాడు. ఉదయం ఆరున్నర గంటలకే చనిపోయిందని, ఆ విషయాన్ని నాకు ఉదయం 8 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నట్లు? టిక్కెట్లు పంపుతున్నా వచ్చేయమని మాకు చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ లోనే ఒక న్యాయవాదితో సంప్రదింపులు ఎందుకు చేసాడు?
Sai Krishna సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఆ ముగ్గురు కలిసి పారేశారు..
లాకప్ మరణానికి గురైన గడె సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని సీఐ నాగరాజు, అతని స్నేహితుడు, ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు కలిసి తరలించి పారవేసినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు వెల్లడించారు. సీఐ నాగరాజు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, జంగం నాని, నాగరాజు స్నేహితుడు సురేష్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. సీఐ నాగరాజు అండదండలతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ నాని పలు అక్రమ వ్యవహారాల్లో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. ఐక్యంగా వుంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలి.. బాబు
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు ఐక్యంగా ఉంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం పిలుపునిచ్చారు. మంత్రాలయం నియోజకవర్గంలోని మాధవరంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, సమన్వయంతో కూడిన కృషి ద్వారా 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ పునరావృతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
ప్రయాణాల్లో ఎవ్వరితో గొడవపడొద్దు, కత్తులు పెట్టుకొస్తున్నారు, పొడిచేస్తున్నారు కూడా...
ఇపుడు చిన్న విషయానికే హత్యలు చేసేవరకూ వెళుతున్నారు కొంతమంది. పూర్తిగా సహనం అనేది వారిలో చచ్చిపోతోంది. చాలా స్వల్ప విషయానికే అవతలివారిని కడతేర్చడానికి వెనుకాడటంలేదు. ముంబై లోకల్ ట్రైనులో ఓ చిన్న విషయం దగ్గర ఓ యువకుడిని కత్తితో పొడిచి హతమార్చాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఈ సమయంలో లోకల్ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న మయాంక్ లోహర్ అనే 22 ఏళ్ల యువకుడు వర్షపు జల్లు లోపలకి పడుతుందని రైలు ద్వారం తలుపు మూసాడు. ఇంతలో పక్కనే వున్న 30 ఏళ్ల రమేష్... తలుపు తీయమని కోరాడు.
అంగన్వాడి కేంద్రంలో చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నిన మహిళ, వీడియో
అంగన్వాడి కేంద్రంలో అభంశుభం తెలియని చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నింది ఓ కర్కశ మహిళ. హృదయాన్ని కలచివేసే ఈ దారుణ ఘటన మహారాష్ట్రలోని పన్వెల్ తాలూకలోని నాందావ్ ప్రాంతంలో జరిగింది. అంగన్వాడిలో చిన్నారిని కాలితో తన్నిన దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసినవారి గుండె బరువెక్కుతోంది. ముక్కుపచ్చలారని ఆ చిన్నారని కాలితో అలా తన్నేందుకు ఆమెకి మనసు ఎట్లా ఒప్పింది అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.