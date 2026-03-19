ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ తొలి ఐఎన్సీఏ అవార్డ్స్ నామినేషన్స్ ప్రకటించింది. ధురంధర్, లోకాహ, కాంతారా, లాలో, రుద్ర, మిరాయి చిత్రాలు నామినేషన్స్లో ముందంజలో నిలిచాయి. ఫైనల్ విజేతలను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ సినీ ఇండస్ట్రీలను ప్రాతినిధ్యం వహించే ఇండస్ట్రీ బాడీస్ ఎంపిక చేయనున్నాయి.
ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ (ఐఎన్సీఏ) తన తొలి ఐఎన్సీఏ అవార్డ్స్ నామినేషన్స్ను ప్రకటించింది. భారతీయ సినిమా విభిన్న రంగాల్లో ఉన్న ప్రతిభను ఒకే వేదికపై గుర్తించి గౌరవించే దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు.
భారతదేశంలోని పలు భాషల సినిమా రంగాల మధ్య కలయికను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఏర్పడిన ఐఎన్సీఏ, నటులు, టెక్నీషియన్లు, నిర్మాతలు, పరిశ్రమ సంస్థలను ఒకే అకాడమీ కిందకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన మద్దతుదారుగా ఉంది.
పన్నెండు భాషలు, పన్నెండు సినిమా ఇండస్ట్రీలను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఐఎన్సీఏను అత్యంత విస్తృతమైన అకాడమీ వేదికగా రూపొందించారు.
ఈ అవార్డ్స్కు 2025 జనవరి నుంచి డిసెంబర్ మధ్య థియేటర్లలో విడుదలైన సినిమాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. అవార్డ్స్ కోసం అధికారికంగా దరఖాస్తు చేసిన చిత్రాల నుంచే నామినేషన్స్ ఎంపికయ్యాయి.
ఈ సంవత్సరం మొత్తం 25 కేటగిరీలలో నామినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రతి భాషలో బెస్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ డైరెక్టర్, బెస్ట్ యాక్టర్, బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ వంటి ప్రధాన అవార్డులతో పాటు, నటన, మ్యూజిక్, రైటింగ్, టెక్నికల్ విభాగాల్లో 21 ఇతర కేటగిరీలు ఉన్నాయి.
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన అనుభవజ్ఞులైన సభ్యులతో కూడిన జ్యూరీ ప్యానెల్ ఈ నామినేషన్స్ను ఎంపిక చేసింది.
ఈ ఏడాది నామినేషన్స్లో ముందంజలో ఉన్న టాప్ సినిమాలు:
ధురంధర్ (17), లోకాహ (15), కాంతారా (13), ఛావా (13), సయ్యారా (13), లాలో (12), రుద్ర (11), మిరాయి (10), హోమ్ బౌండ్ (9), గర్ల్ ఫ్రెండ్ (8).
ఐఎన్సీఏ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, తుది విజేతలను వివిధ సినిమా ఇండస్ట్రీలను ప్రాతినిధ్యం వహించే ఇండస్ట్రీ బాడీస్ ఎంపిక చేయనున్నాయి. దీంతో ఈ అవార్డ్స్ నిజమైన పరిశ్రమ అభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఐఎన్సీఏ అవార్డ్స్ వేడుక ఏప్రిల్ 16న ముంబైలో జరగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ దర్శకులు, నటులు, టెక్నీషియన్లు, నిర్మాతలు పాల్గొనే ఈ వేడుక భారతీయ సినిమా రంగానికి ఒక ముఖ్యమైన ఈవెంట్గా నిలవనుంది.