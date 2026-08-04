నిర్మాతల నష్టపోవడానికి ప్లాప్ సినిమాలు కాదు.. హీరోల నిర్లక్ష్యమే : ఆర్జీవీ
సినీ నిర్మాతలు నష్టపోవడానికి ముఖ్య కారణం సినిమాలు ఫ్లాప్ కావడం కాదని, సరైన్ ప్లానింగ్ లేకపోవడమేనని ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా సినిమా నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్న ఆర్జీవీ.. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సినీ పరిశ్రమ పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇండస్ట్రీ ఎదుర్కొంటున్న అసలు సమస్య ఫ్లాప్ సినిమాలు కాదని, సరైన ప్లానింగ్ లేకపోవడం, నిర్మాణ సమయంలో బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించడమేనని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు.
ఈ సందర్భంగా ఒక ఉదాహరణను ప్రస్తావిస్తూ, టాలీవుడ్లోని ఒక టాప్ హీరోయిన్ సినిమా షూటింగ్ కోసం ఏకంగా 10 రోజుల పాటు సెట్స్లోనే ఉండిపోయారని, అయితే ప్రణాళికా లోపం వల్ల ఆమె కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే షూటింగులో పాల్గొనాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. పని చేసిన రోజు ఒక్కటే అయినా, ఆమె ఒప్పందం ప్రకారం పూర్తి పారితోషికం వసూలు చేసుకున్నారని ఆర్జీవీ వెల్లడించారు. ఇలాంటి ప్రణాళిక లేని మేనేజ్మెంట్ వల్ల నిర్మాతలు అనవసరంగా భారీగా నష్టపోతున్నారని ఆయన విశ్లేషించారు.
అంతేకాకుండా ఫ్లాప్ సినిమాల వల్ల సినీ పరిశ్రమకు జరిగే మేలు గురించి చెబుతూ వర్మ సరికొత్త లాజిక్ తీశారు. ఒక ఫ్లాప్ సినిమా ద్వారా కూడా టెక్నీషియన్లు, దినసరి కూలీలు, చిన్న నటులకు ఉపాధి దొరికి డబ్బు చలామణి అవుతుందని అన్నారు. కానీ ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సాధిస్తే, దాని ద్వారా వచ్చే వందల కోట్ల లాభాలు కేవలం సదరు హీరోలు, నిర్మాతలకు మాత్రమే చేరుతాయని స్పష్టం చేశారు. కాబట్టి ఇండస్ట్రీని ముంచుతోంది ఫ్లాప్ సినిమాలు కాదు, హీరోలు - నిర్మాతల నిర్లక్ష్యమేనని తేల్చిచెప్పారు.