Vijay: జననాయగన్ లీక్ నాకు కోపం తెప్పిస్తోంది : విజయ్ దేవరకొండ
తమిళ స్టార్ నటుడు విజయ్ నటించిన జననాయగన్ విడుదల వాయిదాపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి లీక్ లు వచ్చాయని సోషల్ మీడియాలో రన్ అవుతుంది. దీనికి పలువురు పలురకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే విజయ్ దేవరకొండ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇలాంటివి జరగడం మంచి పరిణామం కాదని పేర్కొన్నారు.
నా కెరీర్ ప్రారంభంలో ఇలాంటిది జరిగినప్పుడు కలిగే బాధను, నష్టభావాన్ని నేను స్వయంగా అనుభవించాను. మిమ్మల్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది, ఆశ కోల్పోయినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం నా గురించే కాదు, నా సహనటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు మరియు ఎందరో తమ కలలన్నీ పణంగా పెట్టి ఉన్నారు.
ఈ ప్రస్తుత సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించాలి. దీని వెనుక ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించాలి. అలా జరగకపోతే, అది వ్యవస్థాగత వైఫల్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రజలు ఎంత సున్నితత్వం లేకుండా ఉండగలరో, కొందరు రెండవ ఆలోచన లేకుండా హాని చేయడానికి ఎంతకైనా దిగజారుతారో ఇది మనకు గుర్తుచేస్తూనే ఉంటుంది. చిత్ర బృందం మొత్తానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని, బేషరతు మద్దతును తెలియజేస్తున్నాను.