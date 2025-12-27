ఆదివారం, 28 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (20:19 IST)

Kiki and Koko: మానవ విలువల్ని పిల్లలకు నేర్పించేలా కికి అండ్ కొకొ యానిమేషన్ మూవీ

Dharani, Meena Chabria, Srinika
Dharani, Meena Chabria, Srinika
ప్రపంచవ్యాప్తంగా హలీవుడ్ అనిమేషన్ చిత్రాలకున్న ఆదరణ అంత ఇంత కాదు! అన్ని జోనర్ చిత్రాలకు ఎంత విలువ ఇస్తారో?   అనిమేషన్ చిత్రాలకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ఇప్పుడిప్పుడే మన భారతీయ అనిమేషన్ చిత్రాలు కూడా విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.  ఈ ఏడాది జూలై లో విడుదల అయిన ‘మహా అవతార్ నరసింహ’ అనిమేషన్ చిత్రం, పిల్లలని, పెద్దలని విశేషంగా ఆకట్టుకుని రికార్డు స్తాయి వసూల్లతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే! ప్రస్తుతం హృదయాన్ని హత్తుకునే ఓ ఇండియన్ అనిమేషన్ సినిమా 'కికీ & కోకో' రుపొందుకుంటుంది. పిల్లలకు పిల్లల మనసున్న పెద్దలకు నచ్చేలా రూపొందుతున్న యానిమేషన్ మూవీ "కికి అండ్ కొకొ". 
 
 
ఈ చిత్రాన్ని ఇనికా స్టూడియోస్ మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ యానిమేషన్ చిత్రానికి ధరణి నిర్మాత కాగా పి. నారాయణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బాలనటి శ్రీనిక కొకొ పాత్రలో నటిస్తోంది. మీనా చాబ్రియా సీయీవోగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్రీకరణలో ఉన్న యానిమేషన్ మూవీ "కికి అండ్ కొకొ" త్వరలో థియేటర్స్ తో పాటు 9 భాషల్లో ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన   భారతీయ అన్ని భాషల్లోనే కాకుండా  ప్రపంచవ్యప్తంగా  పలు భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ప్రివ్యూ థియేటర్ లో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టిజర్ విడుదల ప్రెస్ మీట్ లో ఈ యానిమేషన్ మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు చిత్రబృందం.
 
ఈ కార్యక్రమంలో బాలనటి శ్రీనిక మాట్లాడుతూ - నేను 'కికి అండ్ కొకొ' చిత్రంలో కొకొ క్యారెక్టర్ లో నటించాను. మూవీలో నాకు కికి మంచి ఫ్రెండ్. ఇలాంటి ఫ్రెండ్ నాకు నిజంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. నాకు యానిమేషన్ సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. "కికి అండ్ కొకొ" సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు హ్యాపీగా అనిపించింది. నేను పెద్దయ్యాక మంచి యాక్టర్ కావాలని అనుకుంటున్నా! అన్నారు.
 
క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ గోకుల్ రాజ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ - నేను మలయాళ యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీలో 20 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నా. యానిమేషన్ చిత్రాల్లో ఫాంటసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే "కికి అండ్ కొకొ" యానిమేషన్ సినిమా ద్వారా ఫాంటసీని కాకుండా రియాలిటీని మన పిల్లలకు చూపించబోతున్నాం. మన లైఫ్ లోని అన్ని భావోద్వేగాలను మా ఆర్ట్ ద్వారా పిల్లలకు చెప్పబోతున్నాం. సినిమాను ఎంతో ప్రేమించే తెలుగు ఆడియెన్స్ కు మా "కికి అండ్ కొకొ" సినిమాను పరిచయం చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఇది "కికి అండ్ కొకొ" ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే కాదు ఇందులోని పాత్రల ద్వారా ఒక ఎమోషన్ ను పరిచయం చేయాలని అనుకుంటున్నాం. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ పి.నారాయణన్ మాట్లాడుతూ - దురదృష్టవశాత్తూ మన పిల్లలు హింసకు ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతున్నారు. యానిమేషన్ చిత్రాల్లో స్పైడర్ మ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్ అంటూ ఒక ఫాంటసీ చూపిస్తున్నారు. వండర్ వుమెన్ నిజంగా ఉంటుందా లేదా అనేది దేవుడికే తెలియాలి. మేము మా "కికి అండ్ కొకొ" యానిమేషన్ సినిమాలో పిల్లలకు జీవితాల్లోని రియాల్టీ చూపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం. మనల్ని మనం ఇష్టపడటం, పెద్దలను గౌరవించడం, తప్పు చేస్తే సారీ చెప్పడం, సాయం చేస్తే కృతజ్ఞత తెలపడం, మనకున్న దాంట్లో ఇతరులకు సాయం చేయడం ఇలాంటి మంచి అలవాట్లను పిల్లలకు పరిచయం చేయాలని అనుకుంటున్నాం. మార్పు అనేది మన నుంచే ప్రారంభం కావాలి. మానవత్వం, వాస్తవికత అనే అంశాలు కలిపిన కథతో మంచి చేయాలి, మంచిగా ఉండాలి, వినయంతో జీవించాలి అనే మంచి విషయాలను చూపిస్తూ ఎంటర్ టైన్ మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ కలిపి ఎడ్యుటైన్ మెంట్ లా "కికి అండ్ కొకొ" సినిమా ఉంటుంది. మా సినిమాతో  షేరింగ్ కేరింగ్ అనేవి పిల్లలు తెలుసుకోవాలని భావిస్తున్నాం. "కికి అండ్ కొకొ"లో మంచి కంటెంట్ ఉంది. దీన్ని సిరీస్ లా చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం. అన్నారు.
 
సీయీవో మీనా చాబ్రియా మాట్లాడుతూ - నాకు మూవీస్ అంటే ఇష్టం. తెలుగులో ఏ హీరో కోసం చూసినా రెండు మూడేళ్లు ఆగాల్సిందే. అందుకే మా డైరెక్టర్ పి.నారాయణన్ యానిమేషన్ మూవీ చేద్దామనే ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు. "కికి అండ్ కొకొ" చేయాలని ప్లాన్ లో ఉండగా, మా క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ గోకుల్ చాలా ఫాంటసీ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పారు. కానీ మేము అవన్నీ వద్దుకుని పిల్లలు తమ నిజం జీవితంలో చూసి నేర్చుకుని ఆచరించేలా మన యానిమేషన్ సినిమా ఉండాలని నిర్ణయించాం. పిల్లలు ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడకూడదు, ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే వాస్తవిక అంశాలను చెబుతూ "కికి అండ్ కొకొ" సినిమా నేపథ్యాన్ని తయారుచేశాం. మా చిన్నతనంలో పెద్దవాళ్లు నీతి కథలు చెప్పేవారు. వాటిలోని మంచిని నేర్చుకునేవాళ్లం. ఇప్పటితరం పిల్లలకు అవన్నీ లేవు, చాలా ఫాస్ట్ లైఫ్ కు అలవాటు పడుతున్నారు. వారికి మంచి నేర్పే క్రమంలో ఎడ్యుటైన్ మెంట్ లా మా "కికి అండ్ కొకొ" సినిమా ఉంటుంది. మాకు కలర్ పెన్సిల్ అనే బ్రాండ్ ఉంది. దాని ద్వారా యాప్స్, బుక్స్ పిల్లల కోసం తీసుకొస్తున్నాం. అలాగే "కికి అండ్ కొకొ" సినిమా నుంచి నెలకొక మర్చండైజ్ తీసుకురాబోతున్నాం. వచ్చే ఏడాది థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేసి ఓటీటీలోనూ "కికి అండ్ కొకొ" యానిమేషన్ మూవీని తీసుకొస్తాం. మా సినిమా పిల్లల కోసమే కాదు పిల్లల వంటి మనసున్న పెద్దలకు, పిల్లలను ఎలా పెంచాలో తెలుసుకోవాల్సిన పేరెంట్స్ కోసం నిర్మించాం. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ ధరణి మాట్లాడుతూ - మా "కికి అండ్ కొకొ" యానిమేషన్ సినిమా ద్వారా పిల్లలకు మన ఎమోషన్స్, వ్యాల్యూస్ ను చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. జీవితంలోని వాస్తవికతను, మంచిని బాల బాలికలకు నేర్పాలనేది మా సినిమా ముఖ్య ఉద్దేశం. థియేటర్ తో పాటు ఓటీటీలోనూ మా యానిమేషన్ సినిమాను రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. అన్నారు.
 
నటినటులు : శ్రీనిక -పాత్రధారులు : కికీ అనే బుజ్జి కుక్క పాత్ర, కోకో అనే చిన్నారి పాత్ర.

మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్

మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నల్లజర్ల మండలం చోడవరం గ్రామంలో వైసిపికి చెందిన పలువురు నాయకులు చేసిన పని తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీ ముందు ఓ మేకపోతును బలి ఇచ్చి దాని రక్తంతో ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేసారు. ఆ రక్తంతో రప్పారప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను రాసి దాని తాలూకు వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసారు. ఆ వీడియోలను చూసినవారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. స్థానికంగా కలకలం సృష్టించిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా రావడంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?

చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?ఏపీలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భద్రగిరి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటరులో వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని చెత్త తరలించే మూడు చక్రాల వాహనంలో తరలించారంటూ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ఈ ఘటనను కొన్ని మాధ్యమాలు వక్రీకరించాయని అసలు వాస్తవాలు వేరని ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే విషయంపై ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ట్విట్టర్ ఖాతాలో వివరణ ఇచ్చారు.

KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్

KTR : రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ మరోసారి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అల్లుడిపై విమర్శలు గుప్పించారు. మహబూబ్‌నగర్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, ఆయన కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులను సన్మానించి, తనపై ఇటీవల చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలను విమర్శించారు. గుంటూరులో చదువుకోవడం తప్పయితే, రేవంత్ రెడ్డి భీమవరం నుండి అల్లుడిని తెచ్చుకోవడాన్ని కూడా ప్రశ్నించాలని ఆయన అన్నారు.

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?

బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. దానికి అనుగుణంగానే, మన దేశంలో పనిచేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు భారీ ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ జాతీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల ఆర్థిక గణాంకాలు అందరికీ షాకిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన ఇటీవల ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు సమర్పించిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలను పరిశీలిద్దాం. బీజేపీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం, ఆ కాషాయ పార్టీకి రూ. 6,900 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది.

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి

అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డిఅన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుందని, ఈ విషయంలో ప్రజలు ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని రాష్ట్రమంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేటను కడప జిల్లాలో కలిపి, రాయచోటిని మదనపల్లి జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం కీలక ఆలోచనలు చేస్తోంది. దీంతో రాయచోటి వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Watch More Videos

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com