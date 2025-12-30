Beauty: లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా బ్యూటీ స్ట్రీమింగ్ జీ 5లో
Ankit Koyya, Nilakhi Patra
డిఫరెంట్ మూవీస్లో నటిస్తూ మెప్పిస్తోన్న అంకిత్ కొయ్య హీరోగా, నిలఖి పాత్రా హీరోయిన్గా నటించిన బ్యూటీ చిత్రం జీ 5లో జనవరి 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హృదయాన్ని హత్తుకునే క్యూట్ లవ్స్టోరీ ఓ వైపు.. కూతురిపై అపరిమితమైన ప్రేమను చూపించే తండ్రి భావోద్వేగం మరో వైపు.. ఈ సంఘర్షణలో కథ ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుందనే ఆసక్తికరమైన మలుపులున్న కథాంశంతో బ్యూటీ సినిమాను రూపొందింది. సెప్టెంబర్ 15న విడుదలైన ఈ చిత్రం థియేటర్స్లో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలను అందుకుని ఇప్పుడు జీ 5లో అందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది.
అలేఖ్య (నిలఖి పాత్రా), అర్జున్ (అంకిత్ కొయ్య) ప్రేమించుకుంటారు. అలేఖ్య తండ్రి నారాయణ (వీకే నరేష్) ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్. కూతురంటే మాటల్లో చెప్పలేని ప్రేమ. కూతురికి బర్త్ డే గిఫ్ట్గా టూ వీలర్ బండిని కొనిస్తానని ప్రామిస్ చేస్తాడు. అలాగే అర్జున్ కూడా ఆమెకు బండి కొనిస్తానని ప్రామిస్ చేస్తాడు. తండ్రి మాటపై నిలబడకపోవటంతో అలేఖ్య తండ్రితో గొడవపడి వెళ్లిపోతుంది. అర్జున్, నారాయణ ఆమె నిర్ణయంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు. కోపంతో తీసుకున్న నిర్ణయం అలేఖ్యను ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లో పడేసింది..నారాయణ కూతుర్ని కాపాడుకోవటానికి ఏం చేస్తాడు? చివరకు ఆమె ఎలా బయటపడిందనేదే సినిమా కథాంశం.