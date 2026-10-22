Priyadarshiఫ ఇడుపు కాయితం నుండి గడపా లిరికల్ వీడియో సిద్ధమయింది
రొమాంటిక్ తెలంగాణ వైబ్తో శ్రోతలను ఆకట్టుకున్న హిట్ ఫస్ట్ సింగిల్ 'శ్రీలత' తర్వాత, రాబోయే తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా 'ఇడుపు కాయితం' నుండి 'గడప' పాట యొక్క లిరికల్ వీడియో అక్టోబర్ 23న విడుదల కానుంది. ప్రియదర్శి తొలిసారిగా నటిస్తున్న నాగ దుర్గ నటించిన ఈ చిత్రానికి వంశీ రెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం సాంస్కృతిక మూలాలు మరియు రోజువారీ భావోద్వేగాలలోకి లోతుగా వెళుతుంది.
Gadapa song from Idupu Kayitam
ప్రచార పోస్టర్లు పండుగల ప్రారంభ క్షణాలను సామానుతో నిండిన మోటార్సైకిల్పై ఒక జంట ప్రయాణాన్ని చిత్రీకరించాయి. తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నాగదుర్గ ఈ సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమవుతున్నారు. పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం లోకేష్ కనకరాజ్ ఫస్ట్ లుక్ను ఆవిష్కరించారు.
దర్శకుడు వంశీకృష్ణ మాట్లాడుతూ ‘ఇడుపు కాయితం’ కథ చెప్పగానే నమ్మి సినిమా చేస్తున్నామని గట్టిగా చెప్పిన మా ఆడబిడ్డ తబిత గారికి థ్యాంక్స్. నమ్మితేనే ఎవరైనా పైకి వస్తారు. తెలంగాణ నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది’ అని అన్నారు.
నిర్మాత తబిత సుకుమార్ మాట్లాడుతూ 'దర్శకుడు కథ చెబుతున్నప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు విన్న విషయాలు, పెద్ద వాళ్లు ఎలా హ్యాండిల్ చేేసవాళ్లు.. ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయి. ఒక్కసారిగా బాల్యంలోకి వెళ్లిపోయాను. మనం ఎలాగైనా సుకుమార్ రైటింగ్స్లో ఈ సినిమా చేయాలని, మనం చేస్తున్నాం అంతే అని సుక్కుకు చెప్పాను. వంశీ ఈ క్యారెక్టర్స్, ఎమోషన్స్ చాలా బాగా రాసుకున్నారు. వంశీ కథ చెబుతున్నప్పుడే విజువల్గా చూడగలిగాను. ఈరోజు పోస్టర్ చూశాక కూడా హ్యాపీ ఫీలింగ్ కలిగింది. సినిమా బయటకొచ్చాక ఇలా ఉంటుందేమో, ఆడియెన్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అనిపించింది. సుకుమార్ రైటింగ్స్లో ఇదొక మైల్ స్టోన్ లాంటి సినిమా అవుతుంది’ అన్నారు.