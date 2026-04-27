సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (07:11 IST)

Dhanush: కర సినిమా అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది : హీరో ధనుష్

Sai Durgha Tej, Dhanush, Mamitha Baiju, Dr. Ishari K. Ganesh, Vignesh Raja, Buchi Babu Sana, Venky Atluri
ధనుష్ నటించిన తమిళ సినిమాకు కాళీపట్నంలో కర మాస్టర్ పేరు పెట్టారనీ దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సనా అన్నారు. విఘ్నేశ్ రాజా ఈ సినిమా తర్వాత అద్భుతమైన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటారనీ ధనుష్ తెలిపారు. విఘ్నేశ్ గారు తీసిన ‘పోరు తొళిల్’ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని సాయి ధర్గ తేజ్ పేర్కొన్నారు. కర సినిమా ప్రీరిలీజ్ హైదరాబాద్ లో జరిగిన సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. 
 
ధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. ఈ మూవీకి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని ఏప్రిల్ 30న విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సుప్రీమ్ హీరో సాయి దుర్గ తేజ్, బుచ్చిబాబు సానా, వెంకీ అట్లూరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.  
 
ధనుష్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘కర’ అనేది ఓ సాధారణ యువకుడి కథ. విఘ్నేశ్ లాంటి ఓ గొప్ప వ్యక్తి నుంచి ఈ కథ వచ్చింది. విఘ్నేశ్ రాజా పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇక ముందు మరిన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు వస్తుంటాయి. ‘పోరు తొళిల్’ చూసిన తరువాత విఘ్నేశ్‌ ఎనర్జీ నన్ను టచ్ చేసినట్టు అనిపించింది. అందుకే ఆయనతో సినిమా చేయాలని అనుకున్నాను. ఈ సినిమా అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది. ఈ మూవీకి సపోర్ట్ చేసిన గణేష్ గారికి థాంక్స్. మమిత గారు అద్భుతమైన నటి. రవి కుమార్ సార్‌తో పని చేయడం ఎప్పుడూ సరదాగా ఉంటుంది. నా ఫ్రెండ్ జీవీ నాకు ఎప్పుడూ మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తుంటారు. ‘కుబేర’, ‘ఇడ్లీకొట్టు’ తరువాత మళ్లీ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తున్నాను. ‘కర’ ఎంతో క్వాలిటీతో రాబోతోంది. మా కోసం వచ్చిన సాయి దుర్గ తేజ్ గారికి, వెంకీ అట్లూరి, బుచ్చిబాబు గారికి థాంక్స్. ఏప్రిల్ 30న మా సినిమా రాబోతోంది. థియేటర్లో మా సినిమా చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
సాయి దుర్గ తేజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘వేల్స్ తరుపున గణేష్ గారు చేసే సేవా కార్యక్రమాల గురించి నాకు తెలుసు. విఘ్నేశ్ గారు తీసిన ‘పోరు తొళిల్’ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. జీవీ ప్రకాష్ గారి మ్యూజిక్ నాకు ఇష్టం. మమిత గారి వర్కింగ్ నాకు ఇష్టం. నా జీవితంలోని ప్రేమ కథలకు ధనుష్ గారి లవ్ సాంగ్స్‌కి చాలా కనెక్షన్ ఉంది. ‘3’, ‘ఆడుకాలం’ ఇలా ప్రతీ సినిమా, అందులోని పాటలు నా మీద ప్రభావం చూపించాయి. ధనుష్ గారి ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ‘రఘువరన్ బీటెక్’లో ఇచ్చే ఆ చిన్న స్మైల్ ఎంతో ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది. కేఎస్ రవి కుమార్ గారి మేకింగ్, యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సతీష్, రాజేష్ గారికి ఈ మూవీతో లాభాలు రావాలి. ఏప్రిల్ 30న ‘కర’ రాబోతోంది. తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ వీక్షించి పెద్ద హిట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 
బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ .. ‘ధనుష్ గారిని చూసేందుకే ఈవెంట్‌కు వచ్చాను. కాళీపట్నంలో కర మాస్టర్ అని ఉండేవారు. ఆయన రచయితల కోసం ఎన్నో చేశారు. ఆయన పేరు ఈ మూవీకి పెట్టారు. రెహమాన్ గారు ధనుష్ గారి గురించి ఎంతో గొప్పగా చెబుతుంది. ఏప్రిల్ 30న ‘కర’ మంచి విజయాన్ని సాధించాలి’ అని అన్నారు.
 
వెంకీ అట్లూరి మాట్లాడుతూ .. ‘‘కర’ టీజర్, ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చాయి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్న గణేష్ గారికి థాంక్స్. ధనుష్ గారితో చేసిన ‘సార్’తో వల్లే నాకు ఇంతటి ప్రేమ, అభిమానం దక్కాయి. ‘కర’ మీద నాకెంతో నమ్మకం ఉంది. ఇది తెలుగులో అద్భుతం చేస్తుందని నమ్ముతున్నాను. ‘సార్’ కంటే భారీ హిట్ అవ్వుతుంది. ఈ సినిమాని తెలుగు ఆడియెన్స్ పెద్ద హిట్ చేయాలి. మమిత గారు ఎంతో నేచురల్‌గా యాక్ట్ చేస్తారు. కేఎస్ రవి కుమార్ గారితో వర్క్ చేయాలని ఉంది. ధనుష్, జీవీ ప్రకాష్ బాండింగ్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ‘పోరు తొళిల్’ తర్వాత విఘ్నేశ్‌కి తెలుగులో మంచి ప్రేమ లభించింది. ఏప్రిల్ 30న రాబోతోన్న ఈ సినిమాని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
మమిత బైజు మాట్లాడుతూ, నాపై నమ్మకంతో నాకు ఈ పాత్రను ఇచ్చిన విఘ్నేశ్ గారికి థాంక్స్. మా అందరినీ సపోర్ట్ చేసిన వేల్స్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీకి థాంక్స్. మా కోసం వచ్చిన మా డైరెక్టర్ వెంకీ గారికి, మా కోసం వచ్చిన సాయి దుర్గ తేజ్ గారికి థాంక్స్. ఏప్రిల్ 30న మా ‘కర’ రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు విఘ్నేశ్ రాజా మాట్లాడుతూ .. ‘‘పోరుతొళిల్’ సినిమా చూసి తెలుగు ఆడియెన్స్ నన్నెంతో ప్రశంసించారు.  అదే స్పిరిట్‌తో ఈ ‘కర’ మూవీని తీశాను. ఇది మీరు పెట్టే డబ్బు, మీ సమయం అన్నింటినీ గౌరవించేలా ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 30న మా సినిమా రాబోతోంది. మీడియానే మా చిత్రాన్ని జనాల వద్దకు తీసుకువెళ్లాలి. నాకు సపోర్ట్ చేసిన ధనుష్ గారికి, మమితా గారికి, కేఎస్ రవి కుమార్ గారికి థాంక్స్. మా కోసం వచ్చిన సాయి దుర్గ తేజ్ గారికి, వెంకీ అట్లూరి గారికి థాంక్స్. ఏప్రిల్ 30న మా మూవీ చూడండి. కచ్చితంగా మిమ్మల్ని నిరాశపర్చదు’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత డా. ఐషరి కె. గణేష్ మాట్లాడుతూ .. ‘తెలుగులో ఇదే నా మొదటి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్. హైదరాబాద్‌లో నాకు రెండు కాలేజీలున్నాయి. మహావీర్ హాస్పిటల్స్ ద్వారా మేం కొన్ని వేల మందికి ఉచితంగా వైద్యం అందిస్తున్నాం. నిజామాబాద్‌లోనూ మాకు డెంటల్ హాస్పిటల్ ఉంది. సాయి తేజ్ గారు మా చెట్టినాడ్‌లోనే చదివారు. ఈ రోజు ఆయన మా కోసం రావడం ఆనందంగా ఉంది. విఘ్నేశ్ ఆల్రెడీ మాకు మంచి మూవీని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ‘కర’ కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుంది. మాకు సపోర్ట్ చేసిన ధనుష్ గారికి థాంక్స్. తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్న సతీష్ గారు, రాజేష్ గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత కుష్మిత గణేష్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘కర’ మూవీని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్న సతీష్ గారు, రాజేష్ గారికి థాంక్స్. మాకు ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన విఘ్నేశ్ గారికి, ధనుష్ గారికి, మమిత గారికి థాంక్స్. మా కోసం వచ్చిన సాయి తేజ్ గారికి, బుచ్చిబాబు గారికి, వెంకీ అట్లూరి గారికి థాంక్స్. ఏప్రిల్ 30న మా సినిమా రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 
విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘నాకు ‘కర’ మూవీని తెలుగులో రిలీజ్ చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గణేష్ గారికి, ధనుష్ గారికి థాంక్స్. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌తో రానున్న ఈ మూవీ మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుంది. మా కోసం వచ్చిన సాయి దుర్గ తేజ్ గారికి థాంక్స్. ఈ జర్నీలో నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న నా ఫ్రెండ్ ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్ రాజేష్‌కి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
కేఎస్ రవి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘కర’ మూవీకి తెలుగులో నేనే డబ్బింగ్ చెప్పాను. నాకు తెలుగు ఆడియెన్స్ గురించి ఎంతో బాగా తెలుసు. తమిళంలో నా సినిమాలు ఇక్కడ రీమేక్ అయితే బ్లాక్ బస్టర్స్ చేశారు. మీ ప్రేమ నాకు దొరకడం అదృష్టం. గణేష్ గారి రక్తంలోనే సినిమా పట్ల ప్యాషన్ ఉంది. విఘ్నేశ్ ఎంతో సున్నితమైన వ్యక్తి, అన్ని క్రాఫ్ట్‌ల మీద ఆయనకు పట్టు ఉంది. ఈ మూవీలో నాకెంతో మంచి పాత్రను ఇచ్చారు. ధనుష్ అద్భుతమైన నటుడు. ఏప్రిల్ 30న ‘కర’ సినిమాని చూసి అందరూ సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 

