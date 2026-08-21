Chiru, pawan: షావుకారు జానకి గారు ఇకలేరనే వార్త ఎంతో బాధ కలిగించింది
షావుకారు జానకి గారు ఇకలేరనే వార్త ఎంతో బాధ కలిగించిందని ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాన్ తోపాటు పలువురు శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. ఇక పూర్ణోదయా సంస్ధ తమ సినిమాలో కైకాల సత్యానారాయణతో వున్న స్టిల్ ను పోస్ట్ చేసి నివాళి అర్పించింది. వారి కుటుంబానికి సానుభూతిని తెలియజేసింది.
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‘షావుకారు’ చిత్రంతో మొదలైన ఆమె సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానం తెలుగు, తమిళంతో పాటు పలు భాషల్లో దాదాపు ఏడు దశాబ్దాలపాటు కొనసాగింది. వైవిధ్యమైన పాత్రలకు తన సహజమైన నటనతో ప్రాణం పోసి, ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న గొప్ప నటి ఆమె. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమకు ఆమె అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం.
షావుకారు జానకి గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.
జానకి గారు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి : పవన్ కళ్యాణ్
ప్రముఖ నటి శ్రీమతి షావుకారు జానకి గారు కన్నుమూశారని తెలిసి చింతించాను. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. సినిమా పేరునే ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్న నటి శ్రీమతి జానకి గారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో సుమారు 400 చిత్రాల్లో నటించారు. కథానాయికగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా విభిన్న పాత్రలు పోషించారు. శ్రీమతి షావుకారు జానకి గారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను.
పూర్ణోదయా సంస్ధ నివాళి
ప్రముఖ నటి, పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత, మన అందరి అభిమాన నటి మా పూర్ణోదయా సంస్ధ ‘ తొలి కాదానయకి , మా ‘తాయారమ్మ’ శ్రీమతి షావుకారు జానకి గారి మృతి వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి, ఎంతో విషాదానికి గురిచేసింది. వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాము.