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Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (17:33 IST)

క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో రంగులు మార్చే మనిషి కకథగా నిరమ్ ట్రైలర్

Mugen Rao, Preethi Asrani and ohters
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (17:33 IST)
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Mugen Rao, Preethi Asrani and ohters
మనిషి రంగులు ఎలా మారుస్తాడు అనే పాయింట్ తో నిరమ్ చిత్రం రూపొందింది.  ముగెన్ రావ్, ప్రీతి అస్రాని, తాన్యా హోప్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కె. స్క్వేర్ సినిమాస్ సమర్పణలో యూనిట్ ఆఫ్ కె స్క్వేర్ వెంచర్స్ బ్యానర్ పై కె. బిందుమాధవి నిర్మిస్తున్నారు. పి.రాజేష్ కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దర్శకుడు బలరామ్ కృష్ణ.  ఈ రోజు "నిరమ్" సినిమా తెలుగు ట్రైలర్, ఆడియో లాంఛ్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
 
డైరెక్టర్ బలరామ్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ - నాకు దర్శకుడిగా తొలి చిత్రమిది. ఈ స్క్రిప్ట్ ను ఇమ్మాన్ గారికి, ఇతర టెక్నీషియన్స్ కు ఆర్టిస్టులు ముగెన్, ప్రీతి, తాన్యాకు చెప్పినప్పుడు వాళ్లు స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుందని చెప్పడం నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పెంచింది. అనేక వెర్షన్స్ స్క్రిప్ట్ రాసి సరి చూసుకుని స్టోరీ బోర్డ్ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కించాం. సాంగ్స్ కోసం ఇమ్మాన్ గారు కావాల్సినంత టైమ్ తీసుకుని క్వాలిటీగా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఒక టీమ్ వర్క్ గా మేమంతా ఈ సినిమాకు వర్క్ చేశాం.  సినిమా సెట్స్ మీదకు వెళ్లేముందే అంతా పర్పెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే బాగా డిస్కషన్స్ చేశాం. అందుకే షూటింగ్ ప్రాసెస్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జరిగింది. మీరు కొత్త వాళ్లను ఎంతోమందిని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. మీకు మా మూవీ నచ్చితే మనస్ఫూర్తిగా సపోర్ట్ చేయండి.
 
హీరోయిన్ తాన్యా హోప్ మాట్లాడుతూ, నా క్యారెక్టర్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఒక సాధారణ యువతి తనకు తెలియకుండా ఒక పెద్ద సమస్యలో చిక్కుకుపోతే ఎలా ఇబ్బంది పడుతుంది, ఆ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడుతుంది అనేది నా పాత్రలో చూస్తారు. ఇంట్రెస్టింగ్ గా వెళ్లే కథలో నేనూ ఒక భాగంగా కనిపిస్తా. నేను ఏ సినిమా చేసినా ఆ మూవీ టీమ్ ఎలా ఉంది అని చూస్తాను. అన్నారు.
 
హీరో ముగెన్ రావ్ మాట్లాడుతూ -  ట్రైలర్ లాగే సినిమా కూడా మీ అందరినీ ఎంగేజ్ చేస్తుంది. తెలుగు ఆడియెన్స్ మా సినిమా చూసి ఆదరించాలని మేమంతా కోరుకుంటున్నా. ఈ సినిమాతో తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నాం. ఒక డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా మా నిరమ్ మూవీ మిమ్మల్ని ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు,
 
గీత రచయిత భారతీబాబు మాట్లాడుతూ - ఈ చిత్రంలో నేను రెండు సాంగ్స్ రాశాను. వనమాలి గారు రెండు సాంగ్స్ రాశారు. డైరెక్టర్ బలరామ్ కృష్ణ గారికి తెలుగు బాగా తెలుసు. ఆయన మాతో మంచి సాంగ్స్ రాయించుకున్నారు. మనిషి రంగులు ఎలా మారుస్తాడు అనే పాయింట్ తో ఈ చిత్రాన్ని ఆసక్తికరంగా డైరెక్టర్ రూపొందించారు. తెలుగులో ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
డీవోపీ సంటానియో టెర్జియో మాట్లాడుతూ - బలరామ్ కృష్ణ అద్భుతమైన దర్శకుడు. దర్శకుడిగా ఆయనకు తొలి చిత్రమైనా స్క్రీన్ ప్లే, విజువల్ లాంగ్వేజ్ తో ఆకట్టుకుంటారు. ఇదొక మంచి సినిమా. ఈ చిత్రానికి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది. డీప్ ఎమోషన్స్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాం. ఇమ్మాన్ మ్యూజిక్ మా సినిమాకు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఆయన మ్యూజిక్ కథలోని ఎమోషన్ ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ముగెన్, ప్రీతి, తాన్యా పర్ ఫార్మెన్స్ మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు.
 
సింగర్ ప్రవస్తి మాట్లాడుతూ - ఇమ్మాన్ సార్ నా ఫేవరేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆయన కంపోజిషన్ లో పాట పాడాలనేది నా డ్రీమ్. ఈ చిత్రంతో ఆ అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ మూవీ మీ అందరినీ ఎంగేజ్ చేస్తుంది. అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డి. ఇమ్మాన్ మాట్లాడుతూ - క్రైమ్ ఇన్విస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, హారర్..ఇవి నా ఫేవరేట్ జానర్స్. నేను కెరీర్ లో ఇప్పటిదాకా 120కి పైగా చిత్రాలకు మ్యూజిక్ చేశాను. అయితే నేను కంపోజ్ చేసిన రెండో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇది. ఈ సినిమాలో నాలుగు సాంగ్స్ ఉంటాయి. భారతీబాబు, వనమాలి మంచి సాహిత్యాన్ని అందించారు. "నిరమ్" చిత్రాన్ని థియేటర్స్ లో చూసేందుకు వేచి చూస్తున్నా. అన్నారు.
 
కో ప్రొడ్యూసర్ పి. రాజేష్ మాట్లాడుతూ - నేను, డైరెక్టర్ బలరామ్ కృష్ణ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్. మా కె స్క్వేర్ వెంచర్స్ సంస్థకు ఇది తొలి చిత్రం. మేము ఈ సినిమా నుంచి సినిమా పరిశ్రమలో మా ప్రయాణం కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నాం. మేము కొత్త వాళ్లమైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇమ్మాన్ గారు వెల్ కమ్ చేశారు. మాతో వర్క్ చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. మా టీమ్ అంతా పూర్తి సహకారం అందించారు. డైరెక్టర్ బలరామ్ ఒక సరికొత్త ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ను మీకు ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నారు. అన్నారు.
 
నటుడు నితిన్ సత్యా మాట్లాడుతూ - నా కెరీర్ లో ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో నటించాను. ఈ సినిమాలో ప్రతినాయక పాత్రలో నటిస్తున్నాను. మా చిత్రానికి మంచి పేరొస్తే ఆ క్రెడిట్ డైరెక్టర్ కు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కే ఇవ్వాలి. మా టీమ్ అంతా కలిసి ఒక మంచి సినిమా చేశాం. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ మా సినిమా విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
నటి సురేఖా వాణి మాట్లాడుతూ - ఈ చిత్రంలో నాకు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేసే అవకాశం దక్కింది. నితిన్ సత్యాతో కలిసి నా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి. ఆయనతో కలిసి నటించడాన్ని ఎంజాయ్ చేశాను. ఈ సినిమాను మీరంతా నాకోసమైనా హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
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దేవీ
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