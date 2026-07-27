Nani: ఆయా షేర్ సాంగ్ క్రేజ్ తో రికార్డ్ స్థాయిలో బిజిసెస్ అయిన ది ప్యారడైజ్
నేచురల్ స్టార్ నాని.. ది ప్యారడైజ్ లో 'ఆయా షేర్' సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా కొనసాగుతోంది. సోషల్ మీడియా యూజర్స్, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, చిన్నారులు, పట్టణాలు, గ్రామాలు అనే తేడా లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఈ పాట ఆకట్టుకుంది. క్యాచీ ట్యూన్, ఎనర్జిటిక్ కోరియోగ్రఫీ, పవర్ఫుల్ విజువల్స్తో ఈ పాట సెలబ్రేషన్స్, పబ్లిక్ ఈవెంట్స్లో తప్పనిసరిగా వినిపించే సాంగ్గా మారింది.
Natural Star Nani
యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ది ప్యారడైజ్’ లిరికల్ వీడియో, 1.8 మిలియన్ల లైక్లతో యూట్యూబ్లో 200.2 మిలియన్ల వీక్షణలను దాటింది. ఈ వీడియోకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన లిరిక్స్ కు అడ్డుల జంగిరెడ్డి, అర్జున్ చాందీ గాత్రం అందించారు. శ్రీకాంత్ ఓడెల దర్శకత్వంలో, నాని, మోహన్ బాబు మరియు ఇతర నటులు నటించిన ఈ చిత్రం ఒక పచ్చి హింసాత్మక గాథగా నిలుస్తుందని అంచనా.
ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల థియేట్రికల్ హక్కుల ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో ₹37 కోట్ల నిజాం ఒప్పందంతో సహా దాదాపు ₹85 కోట్లు వసూలు చేసింది. దర్శకుడు విడుదల చేసిన టీజర్తో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రీషూట్ల కారణంగా ఆలస్యం కావడంతో, ఈ చిత్రం 2026 సెప్టెంబర్ చివర్లో విడుదల కానుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
హీరోగా, శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న క్రేజీ పాన్ ఇండియా మూవీ 'ది ప్యారడైజ్' విడుదలకు ముందే తన మ్యూజిక్తో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన తొలి పాట 'ఆయా షేర్' ఏకంగా 200 మిలియన్ వ్యూస్ దాటుతూ ఈ ఏడాది అతిపెద్ద చార్ట్బస్టర్ పాటల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇదే సమయంలో ఈ ఆల్బమ్ నుంచి రానున్న నెక్స్ట్ సాంగ్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.