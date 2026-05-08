శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 8 మే 2026 (12:49 IST)

DMK-ADMK పొత్తును తమిళ ప్రజలు ఒప్పుకోరు: విశాల్ వ్యాఖ్య, ఖుష్బూ కూడా...

మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి చేరుకోలేని విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రభుత్వం రాకుండా DMK-ADMK పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని తమిళనాడు ప్రజలు హర్షించరు. తమిళనాడులో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నానంటూ నటుడు విశాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.
 
మరోవైపు భాజపా నాయకురాలు ఖుష్బూ సైతం స్పందించారు. పార్టీ నాయకురాలిగా కాకుండా రాష్ట్ర పౌరురాలిగా పోస్ట్ చేస్తున్నా. ప్రజలు వారి తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్లు ఎన్నుకున్నవారే రాష్ట్రాన్ని పాలించాలి కదా అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలావుంటే టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
 
ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్లండి, మీరే సీఎం అని చెప్పినా పట్టించుకోని విజయ్, అందుకే ఇదంతా...
విజయ్ సీఎం పీఠం అందకుండా పోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు కారణమా? అంటే అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ చేసిన అతి పెద్ద తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ నెంబర్లు తన పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్నట్లు లేఖలో ఉటంకించకుండా కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అంటూ గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లినట్లయితే పని సులభంగా అయ్యేదని చెబుతున్నారు. టీవీకేకి కేవలం 108 సీట్లే వచ్చాయి... కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 సీట్లు కావాలి. కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఉన్నప్పటికీ, వారికి ఇంకా సీట్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి.
 
ఈ పరిస్థితుల్లో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సీనియర్ నాయకుడు సెంగోట్టయ్యన్ వారిని వేడుకున్నారు. విజయ్ గారూ... మీరు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన 'ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్ళండి!'. అంతేతప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీని కలుపుకుని వెళ్లవద్దు. అలా చేస్తే ఫార్ములా తేడా వస్తుంది. మీరు ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళితే... గవర్నర్ ముందు మిమ్మల్నే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఆహ్వానిస్తారు. ఆ తర్వాత మెజారిటీని నిరూపించుకోమంటారు. ఇది సెంగోట్టియన్ చెప్పిన మాట.
 
కానీ విజయ్ వినలేదు... వారు ఆ దిగ్గజ నాయకుడి మాటలు పట్టించుకోకుండా, కొత్త కుర్రాళ్లలా కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ పతాకాన్ని పట్టుకుని గవర్నర్ వద్దకు వచ్చారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ ఆర్టికల్ 164 కింద రుజువు అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే అదే రాజ్యాంగంలో వున్నదే కనుక. ఈ విషయంలో గవర్నర్ నిర్ణయాన్ని ఎవ్వరూ తప్పుపట్టే పరిస్థితి లేనేలేదు.
 
కాబట్టి, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్ళలేదు. ఒక రాజకీయ దిగ్గజం మాట వినకుండా, ఒక్క రోజు వయసున్న కాంగ్రెస్ సలహాదారుల మాట విని వాళ్ళు చేజేతులా పీఠం తమ దగ్గరకు వచ్చిన దాన్ని పాడుచేసుకున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను హత్య చేశారు.. ఎక్కడంటే?

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను హత్య చేశారు.. ఎక్కడంటే?మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రాయ్ సతీమణి సునంద (55), శుక్రవారం జూబ్లీ హిల్స్‌లోని ప్రశాసన్ నగర్‌లో ఉన్న వారి నివాసంలో హత్యకు గురై కనిపించారు. ఈ నేరంలో ఇంట్లో పనిచేసే సహాయకుడి ప్రమేయం ఉందని పోలీసులు అనుమానిస్తుండగా, ప్రాథమిక నివేదికలు మాత్రం ఏదైనా ముఠాతో సంబంధం ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నాయి.

డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్

డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు, టీవీకే గురువారం తమ పార్టీకి కాబోయే ఎమ్మెల్యేలతో ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. గురువారం సాయంత్రం పనైయూర్‌లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి హాజరైన పెద్ద సంఖ్యలో కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు హాజరయ్యారు. టీవీకే ఎప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని చాలామంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇందుకోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, కాబట్టి అందరూ ఓపికగా ఉండాలని ఆ నాయకుడు వారికి సూచించారఅని పార్టీకి చెందిన ఒక వర్గం తెలిపింది.

వరసకు అక్కతమ్ముడు... అయినా పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ప్రేమ అంత పనిచేసింది..

వరసకు అక్కతమ్ముడు... అయినా పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ప్రేమ అంత పనిచేసింది..నిశ్చితార్థం ముగిసి, పెళ్లి పత్రికలు పంచేసి, మరికొద్ది గంటల్లో పెళ్లి పీటలు ఎక్కాల్సిన వధువు.. వరుసకు తమ్ముడయ్యే సొంత పిన్ని కొడుకుతో లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న వింత ఘటన కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా దేవనహళ్లి తాలూకా సావకనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన శశికళ, హోస్కోట్ తాలూకాకు చెందిన ప్రవీణ్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే, వీరిద్దరి తల్లులు స్వయానా అక్కాచెల్లెళ్లు. అంటే వరుసకు శశికళ అక్క, ప్రవీణ్ తమ్ముడు అవుతారు. ఈ విషయం తెలిసి ఇరువైపులా పెద్దలు వీరి ప్రేమను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సమాజం ఒప్పుకోని ఈ బంధాన్ని వద్దంటూ వారించారు.

హంటావైరస్: నౌకలో 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది

హంటావైరస్: నౌకలో 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బందిప్రాణాంతకమైన హంటావైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ముగ్గురు మరణించగా, మరో ఎనిమిది మందికి సోకడంతో, అట్లాంటిక్‌లోని ఒక విలాసవంతమైన నౌకలో చిక్కుకుపోయిన 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ ప్రాణాంతక వ్యాప్తిని గుర్తించడానికి ముందే హంటావైరస్ సోకిన క్రూయిజ్ నౌక నుండి దిగిన ప్రయాణికులను నాలుగు ఖండాలలోని ఆరోగ్య అధికారులు గుర్తించి, పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అలాగే, అప్పటి నుండి వారితో సంపర్కంలోకి వచ్చిన ఇతరుల ఆచూకీ కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లు

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లురాగులు లేదా తైదులు అనేక పోషకాలను కలిగి ఉన్న ధాన్యం. రాగులతో చేసిన రాగి రోటీ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. రాగి రోటీతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగుల్లో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. రాగి రోటీ తింటుంటే చర్మం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. రాగుల్లో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ప్రోటీన్ వుంటుంది. రాగుల వినియోగం బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. రాగులను తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. రాగులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడుతాయి.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.
