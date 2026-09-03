Nag Ashwin: కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ కు గ్రహాలు అనుకూలించడంలేదు
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో 'కల్కి 2898 AD' చిత్రం 2024లో విడుదలైంది. రెండేళ్లు గడిచినా, ఈ సినిమా సీక్వెల్ కోసం తాను కేవలం 10 రోజులు మాత్రమే షూటింగ్ జరిపానని దర్శకుడు తెలిపారు. అందుకు అప్రుడు గ్రహాలు అన్నీ అనుకూలించాయని మరళా అలా అన్నీ గ్రహాలు కలిసి వస్తేనే షూటింగ్ సాగుతుందని ఓ సినిమా వేడుకలో నాగ్ అశ్విన్ వివరించారు.
Nag Ashwin at Kalki 2898 AD set
యాంకర్ సుమ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఇలా సమాధానమిచ్చారు: "ఆ గ్రహాలన్నీ అలైన్ (అనుకూలం) అయి ఒక రౌండ్ తిరిగాయి. కాబట్టి, ఇప్పుడు మళ్లీ ఇంకో రౌండ్ తిరిగి అలైన్ అయినప్పుడు షూటింగ్ మొదలుపెడతాం." షూటింగ్ ఎన్ని రోజులు జరిగింది, తదుపరి ప్రణాళికలేంటి అని ఆమె అడగ్గా, "పెద్దగా ఏమీ లేదు. మేము కేవలం 10 రోజుల పాటు షూటింగ్ చేశాం. ప్రభాస్ గారు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, సుదీర్ఘమైన షెడ్యూల్లో షూటింగ్ చేస్తాం" అని ఆయన చెప్పారు.
2024లో, దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తన శైలిని మార్చుకుని 'కల్కి 2898 AD' అనే సైన్స్-ఫిక్షన్ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిన ఈ డిస్టోపియన్ (భవిష్యత్ వినాశన కాలం నాటి) కథా చిత్రంలో ప్రభాస్, దీపికా పదుకొణె, అమితాబ్ బచ్చన్ మరియు కమల్ హాసన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. రెండేళ్ల తర్వాత, ఇటీవల సెట్స్ పైకి వచ్చిన ఈ సీక్వెల్ కోసం తాను కేవలం 10 రోజులు మాత్రమే షూటింగ్ చేశానని దర్శకుడు వెల్లడించారు.