Manchu Manoj: బండి భగీరథ్ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్
ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.
అధికారం, హోదా, పలుకుబడి లేదా స్థాయి ఎన్నడూ అడ్డు రాకూడదు. రాజ్యాంగం మరియు చట్టం ప్రకారం ప్రతి బాలిక సమాన న్యాయానికి అర్హురాలు.మైనర్లకు సంబంధించిన కేసుల విషయంలో నిజమైన తక్షణ చర్య, పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం అవసరం. ఎలాంటి జాప్యం, మౌనం లేదా పక్షపాత చర్య అయినా న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.
ఇది రాజకీయాలకు లేదా వ్యక్తిగత విషయాలకు సంబంధించినది కాదు. సత్యం బయటకు రావాలి. న్యాయం గెలవాలి. విచారణ మరియు ప్రతి న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదా ప్రభావం లేకుండా, తక్షణమే, నిష్పక్షపాతంగా మరియు పారదర్శకంగా జరగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను.
న్యాయం జరగడమే కాకుండా, అది జరిగినట్లు కనిపించాలి, తద్వారా చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారని మరోసారి నిరూపించాలి అన్నారు.