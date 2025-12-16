మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (18:58 IST)

మంచి–చెడు మధ్య హైడ్ అండ్ సీక్ డ్రామాగా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్

Varalaxmi Sarathkumar, Sanjeev Megoti, Krishnasai and others
వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర పవర్ ఫుల్ రోల్ లో నటించిన చిత్రం పోలీస్ కంప్లైంట్. హారర్ థ్రిల్లర్..అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్‌గా.52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో  డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి తెరకేక్కించారు. మూవీ తెలుగు, కన్నడ టీజర్ రిలీజ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఘనంగా జరిగింది. బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్.
 
ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ పవర్‌ఫుల్ యాటిట్యూడ్‌తో పాటు తొలిసారిగా ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్‌లో అద్భుతంగా నటించారని నిర్మాత తెలిపారు. ఆమెకు జంటగా నవీన్ చంద్ర మరో బలమైన పాత్రలో నటించారు.
 
డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి మాట్లాడుతూ... "ప్రేమ, పగ, తప్పు–ఒప్పు, మంచి–చెడు మధ్య హైడ్ అండ్ సీక్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను హారర్ థ్రిల్లర్ మాత్రమే కాకుండా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్‌గా రూపొందించాం. కన్నడ స్టార్ హీరోయిన్ రాగిణి ద్వివేది ప్రత్యేక పాత్రలో ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ కలిగిస్తారు. ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్‌ప్లేతో సాగే ఈ చిత్రంలో కృష్ణసాయి, బేబీ తనస్వి భిన్న పాత్రల్లో మెప్పిస్తారు. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు ఈ సినిమాలో భయంతో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తారు. 45 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేయడానికి వరలక్ష్మి యే కారణం. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం కన్నడం.. నాలుగు భాషల్లో సినిమాను రూపొందిస్తున్నాం" అని అన్నారు.
 
వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. "డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన సబ్జెక్టు నచ్చి సినిమా చేశాను. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ తో పాటు ఫుల్లుగా కామెడీ చేశాను. సినిమా బాగా వచ్చింది. ఈ సినిమా ప్రతీ ఒక్కరికి నచ్చుతుంది." అని అన్నారు.
 
ఆదిత్య ఓం, రవిశంకర్, పృథ్వి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సప్తగిరి, శరత్ లోహితశ్వ, జెమినీ సురేష్, దిల్ రమేష్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దాదాపు 52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో రూపొందిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌లో ఎస్.ఎన్. హరీష్ సినిమాటోగ్రఫీ, డ్రాగన్ ప్రకాష్–రవితేజ ఫైట్స్ హైలైట్‌గా నిలుస్తాయని తెలిపారు. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర, రాగిణి ద్వివేది పాత్రలు వారి గత చిత్రాలకు భిన్నంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
 
అతిథులుగా ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ ప్రసన్న కుమార్, హీరో కృష్ణసాయి, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కృష్ణమూర్తి, అడివి సాయి కిరణ్, రావుల వెంకటేశ్వర రావు ఇతరులు పాల్గొని చిత్ర యూనిట్ కి విషెస్ తెలిపారు.

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లి

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లిమల్కాజిగిరిలో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం మల్కాజిగిరిలో ఒక తల్లి తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు విసిరేయడంతో ఆ బాలిక మరణించింది. మల్కాజిగిరిలోని వసంతపురి కాలనీకి చెందిన మోనాలిసా (37) అనే మహిళ, తన కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడిన తర్వాత తన కుమార్తె షారన్‌ను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు తోసివేసింది.

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్త

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్తపెళ్లయి 15 ఏళ్లయినా తన భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని వుండటాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు. తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమె నడిపే స్కూటీకి జిపిఎస్ ట్రాకర్ అమర్చాడు. దాని ద్వారా తన భార్య కదలికలను పసిగట్టి ఆమెను మరో వ్యక్తితో కలిసి వుండగా చూసి కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. అమృత్‌సర్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అమృత్‌సర్‌కు చెందిన భార్యాభర్తలకు పెళ్లై 15 సంవత్సరాలు అయింది. రవి గులాటి, హిమానిని ఏప్రిల్ 25, 2010న వివాహం చేసుకున్నాడు.

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తన పార్టీ చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మక, తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని జడుగ్గాయిలా భర్త, అసలు ఇలాంటి వారికి పెళ్లెందుకు?

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని జడుగ్గాయిలా భర్త, అసలు ఇలాంటి వారికి పెళ్లెందుకు?ఇటీవలి కాలంలో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పురుషులు ఎందుకూ కొరగాకుండా పోతున్నారు. తాళి కట్టి తీసుకెళ్లిన అమ్మాయిని కేవలం అంటే కేవలం ఇంటి పని మనిషి కంటే హీనంగా మార్చేస్తున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ముసుగులో అతడు ఓ గదికి పరిమితమైపోయి జడుగ్గాయిలా మారిపోతున్నారు. ఎంతసేపటికి పనిపై ధ్యాస తప్ప కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని ఎన్నో ఆశలతో తనతో వచ్చిన అమ్మాయిని అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. పలుకరిస్తే చికాకు, సరసమాడితే వివాదం... ఇలా చీటికిమాటికి తగాదాలతో విసిగించడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు.

కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు

కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలుకారు డ్రైవింగ్ అరకొరగా వచ్చినవారు కూడా రోడ్డుపై వాహనాలను నడపడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్లో ఎంతోమంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కృష్ణాజిల్లా చల్లపల్లి-మచిలీపట్నం రహదారిలో వెళ్తున్న ఓ కారు పోలీసు స్టేషన్ రోడ్డులోకి మలుపు తీసుకుని ఒక్కసారిగా వేగాన్ని అందుకుంది. అలా అదుపుతప్పి రోడ్డుపై వెళ్తున్న నానమ్మ-మనవరాలితో పాటు మరో వ్యక్తిని ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత అంతే వేగంతో వెళ్లి పోలీసు స్టేషన్ మండపం వద్ద మరో వ్యక్తిని ఢీకొనడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెంటనే పోలీసులు తీవ్రగాయాల పాలైన ముగ్గురిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.
