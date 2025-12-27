Prabhas: ఘనంగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రాజా సాబ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
Raja Saab pre-release event
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు జనవరి 9న "రాజా సాబ్" సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో "రాజా సాబ్" ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నటి జరీనా వాహాబ్ మాట్లాడుతూ - నేను 40 ఏళ్లుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను. రాజా సాబ్ వంటి మంచి సినిమాతో తెలుగులో నటించే అవకాశం కల్పించారు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, మారుతి గారు. ఈ సినిమాలో నటించేప్పుడు మొత్తం టీమ్ అంతా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. ప్రభాస్ గారితో నాకు చాలా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి. నేను ఎంతోమంది నటులతో నటించాను గానీ ప్రభాస్ వంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తిని చూడలేదు. అతనికి నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అన్నారు.
నటుడు రోహిత్ మాట్లాడుతూ - నేను బాలీవుడ్ నుంచి వచ్చాను. ఈ ఈవెంట్ కు వచ్చే రోడ్ దగ్గర యూటర్న్ తీసుకునేందుకు గంట టైమ్ పట్టింది. ఇంతమంది అభిమానులు తరలిరావడం నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు. రెబల్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ నా సెల్యూట్. ప్రభాస్ గారి రాజా సాబ్ సినిమాలో నటించడం నాలాంటి నటుల కెరీర్ కు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అన్నారు.
నటుడు సప్తగిరి మాట్లాడుతూ - ప్రభాస్ అన్నతో సలార్ మూవీలో యాక్ట్ చేశాను. ఆ సినిమా ఇంటర్వెల్ చూసి 2 వేల కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్స్ చేస్తుందని చెప్పాను. అలాగే జరిగింది. రాజా సాబ్ రిలీజ్ ట్రైలర్ ఇందాకే ప్రొడ్యూసర్ గారి ఫోన్ లో చూశాను. ట్రైలర్ ఒక రేంజ్ లో ఉంది. ఈ సినిమా కూడా తప్పకుండా 2 వేల కోట్ల రూపాయలు వసూళ్లు సాధిస్తుంది. ప్రభాస్ అన్నను మనం వింటేజ్ లుక్ లో ఎలా చూడాలనకున్నామో అలా దర్శకుడు మారుతి గారు ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఆయన ఇలా పూలు పట్టుకోవడం, రొమాంటిక్, వింటేజ్ లుక్ లో కనిపించడం మళ్లీ మనం కొన్నేళ్ల దాకా చూడలేం. ఎందుకంటే ఆయన యాక్షన్ మూవీస్, కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మా అందరి కన్నా ప్రభాస్ అన్నే ఎక్కువ మిమ్మల్ని నవ్విస్తాడు. మీతో పాటు నేను కూడా ప్రభాస్ అన్నను చూసేందుకు ఈ ఈవెంట్ కు వచ్చాను. అన్నారు.
నటుడు మహేశ్ ఆచంట మాట్లాడుతూ - నేను 2026లో కనిపించబోయో ఫస్ట్ సినిమా "రాజా సాబ్". ఈ సినిమాలో నాకు నటించే అవకాశం కల్పించారు మారుతి గారు. ప్రభాస్ అన్న టీ షర్ట్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు. వాళ్లద్దరితో పాటు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి రుణపడి ఉంటాను. ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కోసం వచ్చే ఫ్యాన్స్ తో రోడ్లన్నీ నిండిపోయాయి. ప్రభాస్ గారి క్రేజ్ అంటే అలా ఉంటుంది. అన్నారు.
లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యామ్ మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" చిత్రంతో ఫస్ట్ టైమ్ ప్రభాస్ గారికి పాట రాశాను. ఆ పాటను సర్ ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ లా త్వరలో రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ముగ్గురు హీరోయిన్స్ తో ప్రభాస్ అన్న ఈ పాటలో వేసే స్టెప్స్ స్క్రీన్ మీద చూసేందుకు నేను కూడా మీతో పాటు ఎదురుచూస్తున్నాను. అన్నారు