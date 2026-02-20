promo of Aara of Ustad: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ ప్రోమో వచ్చేసింది
Aara of Bhagat Singh Promo poster
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్ర బృందం నుంచి ‘ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్’ పేరుతో వస్తున్న ఈ రెండో పాట ప్రొమోను శుక్రవారం విడుదల చేశారు. అందులో పవన్ కళ్యాణ్ స్టయిలిష్ లుక్, కుడిచేయి మేనరిజం, టీ గ్లాస్, ఎర్రటి కండువాతో పిడికిలి వంటి సీన్స్ చూపిస్తూ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ తో సాగింది. ఈ పూర్తి లిరికల్ వీడియోను ఫిబ్రవరి 22న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత చంద్రబోస్ సాహిత్యం అందించగా, రాక్స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరాలు సమకూర్చారు.
కాగా, ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్, దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.
ఇంకా ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా, ఆర్. పార్తిబన్, అశుతోష్ రాణా, గౌతమి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మార్చి వేసవి సీజన్ కావడంతో పెద్ద చిత్రం విడుదలకావడం ఏ సినిమాలు పోటీ లేకపోవడంతో ఈ సినిమాపై అభిమానులకు, నిర్మాతకు మంచి అంచనాలు వున్నాయి.