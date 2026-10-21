RC 17 Update: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల ఆర్సి17 పూజా కార్యక్రమం అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలో
మైత్రి మూవీ మేకర్స్, పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా అయిన #RC17ను అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలో అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. దీని రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఈ ఏడాది చివర్లో లేదా 2027 ప్రారంభంలో ప్లాన్ చేయబడింది. గతంలో విజయాలు సాధించి, చిత్ర బృందంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, దర్శకుడు సుకుమార్ లండన్ నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సంగీత దర్శకుడిని ఖరారు చేయనున్నారు.
Ram Charan
కథానాయిక పాత్ర కోసం సారా అర్జున్, అనీత్ పడ్డా పేర్లు వినిపిస్తుండగా, ఇటీవల లండన్లో జాగింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రామ్ చరణ్ అభిమానులను కలవడం ఈ సినిమాపై ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచింది.
మౌలి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాత రవి శంకర్కు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిస్థితి ఎదురైంది. రామ్ చరణ్ తదుపరి చిత్రం (ప్రస్తుతానికి 'RC17' అని పిలుస్తున్నారు) గురించి ఏదైనా అప్డేట్ చెప్పమని ఆయనను కోరారు.
దీనిపై స్పందించిన రవి శంకర్, "సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రశ్నలను జర్నలిస్టులు అడుగుతుంటారు (నవ్వుతూ). నిజానికి దసరా పండుగ సమయంలోనే ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమం జరగాల్సి ఉంది, కానీ ఆ సమయంలో సరైన శుభముహూర్తం కుదరలేదు. కాబట్టి, అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీల్లో పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుంది" అని తెలిపారు.
'పెద్ది' చిత్రం విడుదలై ఇప్పటికే నాలుగు నెలలు కావడంతో, సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రాబోయే ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.