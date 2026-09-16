Allu and Rashmika: రాకా కోసం క్రేజీ కాంబినేషన్ పుష్ప జోడీ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది !
అల్లు అర్జున్ సినిమా రాకా షూటింగ్ సెట్స్లో రష్మిక మందన్న తిరిగి చేరారని, అలాగే కరణ్ మెహతా కూడా ఈ చిత్ర తారాగణంలో భాగమయ్యారని సమాచారం. ఇప్పటికే రష్మిక రెండు సినిమాలు చేస్తోంది. రాకా తో క్రేజీ కాంబినేషన్ అవనున్నదని సినిమా వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ఈసారి సరికొత్త ప్రపంచంలోకి ఇద్దరూ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. అది ఏమిటనేది త్వరలో తెలియనుంది.
Rashmika and Allu Arjun
వారి మధ్య కెమిస్ట్రీ, సినిమా స్థాయి, అంచనాలు, భారీగా మార్కెటింగ్ పెరుగుతాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మరో బ్లాక్బస్టర్ కాంబో కోసం మీరు సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ అభిమానులు తెలియజేస్తున్నారు.
కాగా, రాకా మొదటి గ్లింప్స్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్ లో రానున్నదని తెలుస్తోంది. ఆ ఒక్క విషయం చాలు, దీనిపై భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించడానికి కారణమైంది. ఇప్పటికే అట్లీ కథను సరికొత్త కోణంలో తీర్చిదిద్దడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఇందులో హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం తెలిసిందే. అయితే వీరి కాంబినేషన్ గురించి అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి వుంది.