శనివారం, 10 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 10 జనవరి 2026 (14:53 IST)

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' మూవీ తొలి రోజు కలెక్షన్ అంతేనా?

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధం

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధంపిల్లలలో అలెర్జీలు, హే ఫీవర్, ఆస్తమా చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌లో అత్యంత విషపూరితమైన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (EG) అనే పదార్థం కలిసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సిరప్ (లెవోసెటిరిజైన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్, మోంటెలుకాస్ట్ సోడియం సిరప్) కల్తీకి గురైనట్లు ఒక ప్రయోగశాల నివేదికలో తేలిందని, దీనికి సంబంధించి కోల్‌కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈస్ట్ జోన్ నుండి తమకు ఒక హెచ్చరిక అందిందని డీసీఏ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది.

నాతో పడుకుంటే ఆ డబ్బు ఇస్తా, వివాహిత నిలదీసినందుకు చంపేసాడు

నాతో పడుకుంటే ఆ డబ్బు ఇస్తా, వివాహిత నిలదీసినందుకు చంపేసాడుపాపం ఎన్నో కష్టాల్లో వున్నాడు అని దయతలచి మధ్యవర్తిగా వుండి ఓ యువకుడికి డబ్బు ఇప్పించినందుకు ఆమె ప్రాణాలు తీసాడు. తనకు పడక సుఖం ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తానంటూ కండిషన్ పెట్టినట్లు ఆరోపణలు వున్నాయి. ఆ వివాహిత అతడిని గట్టిగా నిలదీసేసరికి ఆమెను హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన నరసింహరావు, ప్రమీల ఇద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఐతే ఇద్దరి మధ్య కొన్ని గొడవల కారణంగా 2015లో విడిపోయారు. విడిపోయే ముందు పాల్వంచలో శ్రావణ్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో అద్దెకు వున్నారు ఈ జంట.

కాంగ్రెస్ మహిళా నేతపై ఫైర్ అయిన గాయని చిన్మయి.. మహిళల దుస్తులే కారణమా?

కాంగ్రెస్ మహిళా నేతపై ఫైర్ అయిన గాయని చిన్మయి.. మహిళల దుస్తులే కారణమా?మహిళల హక్కులు, లైంగిక వేధింపులపై స్పందించే సింగర్ చిన్మయి తాజాగా కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మహిళా నాయకురాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు. దీనిపై తాజాగా చిన్మయి ఘాటు ట్వీట్ చేస్తూ తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. టెలివిజన్ చర్చల్లో ఇలాంటి ప్రవర్తనను కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థిస్తుందా? లేక ఈ తరహా ఆలోచనలకు పార్టీ ఉన్నత నాయకత్వం మద్దతు ఇస్తుందా.. అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు.

రుతుస్రావం అవుతోందా? రుజువు చూపించమన్న టీచర్స్: మానసిక వేదనతో విద్యార్థిని మృతి

రుతుస్రావం అవుతోందా? రుజువు చూపించమన్న టీచర్స్: మానసిక వేదనతో విద్యార్థిని మృతిహైదరాబాద్‌లోని మల్కాజ్‌గిరి ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థిని పట్ల అక్కడి టీచర్లు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. కళాశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చిన విద్యార్థిని పట్ల దారుణంగా ప్రవర్తించడంతో ఆమె మానసిక వ్యధతో మరణించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కళాశాలలో చదువుకుంటున్న 19 ఏళ్ల వర్షిణి కళాశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో లెక్చరర్లు వర్షిణిని తరగతి గదిలోకి అనుమతించడానికి నిరాకరించారు. దాంతో వర్షిణి తనకు నెలసరి వస్తోందని, అందుకే ఆలస్యమైందని తన లెక్చరర్‌కు చెప్పింది. ఐతే ఆ లెక్చరర్ చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించారు.

చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా బయటపెడతారు.. పవన్ ఫైర్

చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా బయటపెడతారు.. పవన్ ఫైర్పిఠాపురంలో జరిగిన చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా బయటపెడతారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అనవసరమైన భయాందోళనలు, తప్పుడు సమాచారాన్ని సృష్టిస్తున్నారన్నారు. తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేయవద్దని, అలాంటి ప్రవర్తనను ఆపాలని హెచ్చరించారు. పిఠాపురంలో జరిగిన పీఠికపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల దుర్వినియోగాన్ని ఎత్తిచూపారు.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
Webdunia
