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  4. The Ramayana trailer, scheduled for release today, has been postponed.
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (08:36 IST)

Namit Malhotra :ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన రామాయణ ట్రైలర్ వాయిదా పడింది.

Ramayana trailer postponed tweetposter
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (08:36 IST)
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Ramayana trailer postponed tweetposter
ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన  రామాయణ ట్రైలర్ వాయిదా పడింది. దీనికి సంబంధించిన కొత్త గ్లోబల్ ట్రైలర్ విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తారు. ఈ రోజు మా "రామాయణ" చిత్రానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణాన్ని తీసుకెళ్లాలన్న మా కల, సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో భాగస్వామ్యం ద్వారా నిజమైంది. ఈ పరిణామం దృష్ట్యా, మా ట్రైలర్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొంత తరువాత తేదీన విడుదల చేయనున్నామని  నమిత్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు.
 
భారతీయ సినిమా 100 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న చరిత్రలో, రామాయణం కూడా ఒక ప్రధాన హాలీవుడ్ చిత్రంలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించబడే గర్వకారణమైన క్షణం ఇది. మన సంస్కృతి గొప్పదనాన్ని, మన కథల వైభవాన్ని ప్రపంచ ప్రజలు కొత్త గర్వంతో, కొత్త ఉత్సాహంతో తెలుసుకునేలా ఈ చిత్రం మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
 
ఈ కలను సాకారం చేయడంలో మాకు మద్దతుగా నిలిచిన రామాయణ అభిమానులందరికీ, విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మన దేశ యువతే మన భవిష్యత్తు. ఆ భవిష్యత్తును కాపాడేందుకు మనమందరం మన వంతు కృషి చేద్దాం అని తెలియజేస్తున్నారు.
 
యశ్, రణబీర్ కపూర్, సాయి_పల్లవి, సన్నీడియోల్, రవిదూబే, హన్స్ జిమ్మెర్ అర్రాహ్మాన్ ప్రధాన తారాగణం.
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దేవీ
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