Mardaani 3: రాణి ముఖర్జీ నటిస్తున్న మర్దానీ 3 విడుదల తేదీ ప్రకటన
Rani Mukerji ... Mardaani 3
బాలీవుడ్ నటి రాణి ముఖర్జీ సూపర్కాప్ శివానీ శివాజీ రాయ్ పాత్రలో మర్దానీ 3 లో మళ్లీ నటించింది, ఈ చిత్రం ఈ తేదీన విడుదల తేదీ పోస్టర్ తో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ప్రకటించింది. దీనిని ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తున్నారు. మర్దానీ 3 జనవరి 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా కొత్త విడుదల తేదీని తమ అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకుంటూ, యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ క్యాప్షన్లో ఇలా రాసింది, “అందరినీ రక్షించే వరకు ఆమె ఆగదు! #మర్దానీ3లో నిర్భయమైన పోలీసు అధికారిణి శివాని శివాజీ రాయ్గా #రాణీముఖర్జీ తిరిగి వస్తోంది. రక్షణ చర్య జనవరి 30న మీకు సమీపంలోని సినిమా హాళ్లలో ప్రారంభమవుతుంది.”
సినిమా పోస్టర్లో రాణీ ముఖర్జీ చేతిలో తుపాకీ పట్టుకుని, ఎప్పటిలాగే ఉగ్రంగా, మొండిగా కెమెరా వైపు చూస్తూ కనిపించింది. ఆమె వెనుక, చాలా మంది అమ్మాయిలు గుంపుగా నిలబడి ఉన్నారు. వారి ముఖాలపై ‘మిస్సింగ్’ అనే పదం రాసి ఉంది, అంటే ఈ సినిమాలో శివాని ఎదుర్కోబోయే కేసులో చాలా మంది అమ్మాయిలు అదృశ్యం కావడం ఇమిడి ఉందని దీని అర్థం.
'మర్దానీ' చిత్రానికి అభిరాజ్ మినావాలా దర్శకత్వం వహించగా, ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించారు. గతంలో రాణి మాట్లాడుతూ, 'మర్దానీ 3' మునుపటి చిత్రాల కంటే ఉత్కంఠను చాలా రెట్లు పెంచుతుందని చెప్పారు. "మేము 'మర్దానీ 3' తీయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, మర్దానీ ఫ్రాంచైజీ చిత్రాన్ని చూసే అనుభవాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే స్క్రిప్ట్ దొరకాలని ఆశించాము," అని ఆమె అన్నారు. "మర్దానీ ఎంతో ఆదరణ పొందిన ఫ్రాంచైజీ, మరియు ప్రజలు మాపై పెట్టుకున్న అంచనాలను అందుకోవాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది. దీనికి తగ్గట్టుగా మేము మా వంతు కృషి చేస్తాము. 'మర్దానీ 3' చీకటిగా, ప్రాణాంతకంగా మరియు క్రూరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మా సినిమాపై ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి నేను ఆసక్తిగా ఉన్నాను. వారు ఎల్లప్పుడూ ఇచ్చినంత ప్రేమను ఈ సినిమాపై కూడా కురిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను."
కాగా, పోస్టర్, విడుదల తేదీ ప్రకటనపై అభిమానులు స్పందించారు. చాలా మంది అభిమానులు ఆ పోస్ట్పై వ్యాఖ్యానించారు. ఒకరు ఇలా అన్నారు, “రాణీ ముఖర్జీ సినిమా అంటే, అది ఆమె పేరు మీదే నడుస్తుంది. ఆమె ఎప్పుడూ అంత గొప్ప నటి.” మరొకరు ఇలా అన్నారు, “నేను మర్దానీ 3 కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. రాణీ అంటే ఇష్టం. ఉత్తమ నటి.” “రాణీ తిరిగి వచ్చింది! నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను,” అని మరో అభిమాని అన్నారు.
సూపర్హిట్ ఫ్రాంచైజీ యొక్క మూడవ విడతలో తప్పిపోయిన భారతదేశంలోని బాలికలను రక్షించే వేటను ప్రారంభించినప్పుడు మర్దానీ 3 నిర్భయ పోలీసు శివానీ శివాజీ రాయ్గా తిరిగి వచ్చారు.