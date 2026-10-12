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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (18:45 IST)

నేను చేసిన 6 నిమిషాల నవరసాల సీన్ హైలైట్ గా నిలుస్తుంది - నరేష్ విజయ కృష్ణ

Naresh Vijaya Krishna
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (18:45 IST)
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Naresh Vijaya Krishna
 'నవరసరాయ' డా. నరేష్ విజయ కృష్ణ, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు. దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 16న "క్రేజీ కల్యాణం" సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు 'నవరసరాయ' డా. నరేష్ విజయ కృష్ణ.
 
- ఈ రోజు మన తెలుగు సినిమా ప్రపంచ సినిమాతో పోటీ పడాల్సివస్తోంది. ప్రేక్షకుల్ని ఒప్పించి థియేటర్స్ దాకా తీసుకురావడం గగనమైపోయింది. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మనకున్న సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ. బాలీవుడ్ లో రాజేష్ ఖన్నా సినిమా నుంచి అమితాబ్ సినిమాలు...అలా ఒక ట్రెండ్ కొనసాగుతూ వచ్చింది. తెలుగులో కూడా ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణగారు, చిరంజీవి..ఇలా మన దగ్గరా మూవీ జర్నీ మారుతూ వచ్చింది. సర్కిల్ లా సినిమా జానర్స్ మారినట్లు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్స్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. జెన్యూన్ గా హానెస్ట్ గా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ చేస్తే తప్పకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. సింగీతం, మా ఇంటి బంగారం లాంటి సినిమాలే ఇందుకు నిదర్శనం. అదే క్రమంలో క్రేజీ కల్యాణం సినిమా మన ముందుకు రాబోతోంది. ఇది హానెస్ట్ ఎంటర్ టైనర్. బద్రప్ప ఈ తరం దర్శకుడు, జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ తరం నిర్మాత. ఎంతో ప్యాషన్ తో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. దసరా పండుగ తెలుగు ప్రజలకు పెద్ద పండుగ. ఈ పండుగకు క్రేజీ కల్యాణం సినిమాను థియేటర్స్ లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
 
- క్రేజీ కల్యాణం సినిమా నాలుగు స్తంభాలాట లాంటిది నేను, తరుణ్ భాస్కర్, అనుపమ, అఖిల్.. ఈ నలుగురి క్యారెక్టర్స్ నాలుగు ఫిల్లర్స్ లాంటివి. అందులో నా పాత్రకు ఇంకొంత ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గతంలో హాలీవుడ్ లో ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చేవి. ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆ పాత్ర చుట్టూ మరికొన్ని పాత్రలు ఉంటాయి. నా పాత్ర ఈ సినిమాకు హీరో అంటే..హీరోయిజంకు ఇప్పుడు అర్థం మారిపోయింది. పాటలు, ఫైట్స్, రొమాన్స్ చేస్తేనే హీరో కాదు. కథకు లీడ్ తీసుకుని మెప్పించే పాత్రే హీరో. ఒక ఊరిలో మధ్య తరగతి కుటుంబంలో జరిగే కథ ఇది. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్య జరిగే ఎమోషనల్ స్ట్రగుల్ ఈ మూవీలో ప్రధానాంశం. ఈ ఎమోషన్ కు ప్రేక్షకులు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. ఈ కథకు నాలుగు ప్రధాన పాత్రల్లో సరైన నటీనటులు కుదిరారు. వాళ్లలో ఎవరు లేకున్నా ఈ సినిమా స్ట్రెంత్ పదిశాతం తగ్గిపోయేది.
 
- డైరెక్టర్ బద్రప్పను నేను కె విశ్వనాథ్ గారితో పోల్చాను. ఎందుకంటే ఆయన తన సినిమాల్లో నేటివిటీకి దూరంగా వెళ్లకుండా కొత్త దారిలో కథ చెబుతూ పాత్రలకు ఒక కొత్త అర్థాన్నిస్తూ సినిమా రూపొందిస్తారు. ఆ పాత్రలకు ఒక మంచి ముగింపు ఇస్తారు. బద్రప్ప కూడా క్రేజీ కల్యాణం సినిమాను అలాగే డీల్ చేశాడు. కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లోని ఎమోషన్ ను ఈ చిత్రంలో బద్రప్ప తీసుకొచ్చారు. అందుకే ధైర్యంగా బద్రప్పను కె విశ్వనాథ్ గారితో పోల్చాను. క్రేజీ కల్యాణం లాంటి సినిమాలు అరుదుగా వస్తుంటాయి. నా పాత్రలో ఎమోషన్ తో పాటు ఫన్ ఉంటుంది. తరుణ్ భాస్కర్ చేసిన బాలరాజు పాత్ర ప్రతి ఊరిలో ఉంటుంది. అతనికి ఒక మెమొరబుల్ క్యారెక్టర్ ఇది అనుకోవచ్చు. ఊరిలో ఉండే ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిని అనుపమ పాత్ర ప్రతిబింబిస్తుంది.అలాగే అఖిల్ మంచి రోల్ చేశాడు.
 
- ఈ దసరా పండక్కి వచ్చే చిత్రాల్లో మంచి ఫన్, ఎమోషన్ ఉన్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ క్రేజీ కల్యాణం. దసరా పండక్కి ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇందులో రక్తపాతాలు లేవు ఉన్నదంతా ఎంటర్ టైన్ మెంట్, ఎమోషన్ మాత్రమే. మా సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ ను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. సినిమాకు కూడా అలాంటి సక్సెస్ అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. పండుగకు వచ్చే అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి. డైరెక్టర్ బద్రప్ప ఈ కథను రెండు గంటల సేపు సీన్ టు సీన్ డీటెయిల్డ్ గా నెరేషన్ ఇచ్చాడు. ఆయన కథ చెబుతున్నప్పుడే అందులోని ఎమోషన్, ఫన్ ను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఈ సినిమాలో నేను నవరసాలు పండిస్తూ 350 క్యారెక్టర్స్ మధ్య 9 మంది క్యారెక్టర్స్ తో ఒక్కొక్కరితో ఒక్కో ఎమోషన్ తో డైలాగ్స్ చెప్పే దాదాపు 6 నిమిషాల లెంగ్తీ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సీన్ చేయడానికి మొదట భయపడ్డాను. ఎక్కడా రిఫరెన్స్ కూడా లేదు. బద్రప్పతో ఈ విషయం చెబితే నవరసాల సీన్ కు మీరే రిఫరెన్స్ అన్నాడు. సింగిల్ టేక్ లో ఆ లెంగ్తీ సీన్ చేశాను. అందుకే ఈ సినిమాలో నా నవరసరాయ టైటిల్ ను ఫస్ట్ టైమ్ వాడుతున్నాం.
 
- నేను అన్ని యాసల్లో నటించాను. తెలంగాణ యాసలో మా డైరెక్టర్ బద్రప్ప ఎక్స్ పర్ట్. ఈ సినిమాకు నాలుగైదు రోజులు డబ్బింగ్ చెప్పాను. ఈ సినిమాలోని ఎమోషన్ కు తగినట్లు రావాలని నిలబడి డబ్బింగ్ చెప్పాను. ఈ మూవీ స్క్రిప్ట్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు మూవీ సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఆ మాటే ప్రచార కార్యక్రమాల్లో చెబుతున్నాను. మా ప్రొడ్యూసర్ జగన్ మోహన్ కు సినిమా మీద చాలా ప్యాషన్. అందుకే ఈ రోజు మా సినిమాను ఈ రేంజ్ లో ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలాకాలం ప్రొడ్యూసర్ గా ఉండిపోతారు. ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఎమోషన్ యూనివర్సల్, ఎవర్ గ్రీన్. ఆ ఎమోషన్ ను మా మూవీలో చూస్తారు.
 
- నేను క్యారెక్టర్ నచ్చితేనే సినిమా చేస్తాను. పాన్ ఇండియా ఆఫర్స్ వచ్చాయి. కొన్ని నేను చేయలేదు. నాకు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనే తేడా లేదు. క్యారెక్టర్ బాగుంటే ఏదైనా చేస్తాను. ఈ రోజు కొత్త దర్శకులు ఎంతోమంది నా దగ్గరకు వచ్చి కథలు చెబుతున్నారు. క్రేజీ కల్యాణం కథ కూడా బద్రప్ప నాకే మొదట కథ చెప్పాడు. నేను ఓకే అన్న తర్వాత సినిమాకు ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. ఈ యంగ్ ఫిలింమేకర్స్ నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని, గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకునేలా కష్టపడతాను.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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నిలబడి మంచినీళ్లు తాగకూడదా? ఎందుకని?

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బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్‌నెస్ మంత్ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్‌లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం

బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్‌నెస్ మంత్ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్‌లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన పెంపొందించడం, ముందస్తు నిర్ధారణ ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు తెలియజేయడం, మహిళలను ఆరోగ్య పరిరక్షణ వైపు ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పింక్ అక్టోబర్- బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్‌నెస్ మంత్ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. భారతదేశంలో మహిళల్లో అత్యంత సాధారణంగా కనిపించే క్యాన్సర్ రొమ్ము క్యాన్సర్. ప్రతి సంవత్సరం దేశంలో రెండు లక్షలకుపైగా కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రొమ్ము క్యాన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం, సమయానికి చికిత్స పొందడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చనే సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది.