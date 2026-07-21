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Yash: యష్, తారా సుతారియా లమధ్య విరహంతో కూడిన కెమిస్ట్రీ హైలైట్ గా సాంగ్
Yash, Tara Sutaria, Toxic.. Madhosh song
'తబాహీ' పాట అద్భుత విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రం యొక్క రెండవ పాటను అందిస్తున్నాయి. ఈ పాటలో యష్ మరియు తారా సుతారియా ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
'తబాహీ' పాటకు లభించిన రికార్డు స్థాయి స్పందన తర్వాత, 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రం ప్రేమలోని ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించే 'మధోష్' అనే రెండవ పాటతో తిరిగి వస్తోంది. 'తబాహీ' పాట ఉద్వేగంలోని మైమరపించే అనుభూతిని చాటిచెప్పగా, 'మధోష్' పాట అంతర్ముఖమై, సున్నితత్వం, ఆరాటం మరియు చెప్పకుండా మిగిలిపోయిన ప్రతి మాట వంటి నిశ్శబ్ద భావోద్వేగాలను ఆలింగనం చేసుకుంటుంది. 'టాక్సిక్' చిత్రంలోని భావోద్వేగ పరిధిని విస్తరిస్తూ, ప్రతి ప్రేమకథలోనూ అనేక పొరలు ఉంటాయని, దానిలోని ప్రతి అధ్యాయం ప్రేమలోని ఒక విభిన్న కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని ఈ పాట మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
రాకింగ్ స్టార్ యష్, తారా సుతారియాలతో కలిసి నటించిన 'మధోష్' పాట, రాయా మరియు రెబెక్కాల బంధాన్ని పూర్తిగా భిన్నమైన కోణంలో చూపిస్తుంది. వారి మధ్య కెమిస్ట్రీలో ఒక సరదా సౌలభ్యం ఉన్నప్పటికీ, దాని వెనుక భావోద్వేగ సంఘర్షణ మరియు చెప్పలేని ఆరాటం దాగి ఉన్నాయి. 'తబాహి'లో ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన రాయా, ఇప్పుడు కూడా అదే వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ, అతను రెబెక్కాను ప్రేమించే విధానం అతనిలోని సున్నితమైన, నిశ్చింతమైన కోణాన్ని వెల్లడిస్తుంది. అదే సమయంలో, అతను తనలో మోస్తున్న గందరగోళాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
ప్రఖ్యాత త్రయం తనిష్క్ బాగ్చి, అర్స్లాన్ నిజామీ మరియు ఫహీమ్ అబ్దుల్లా స్వరపరిచిన ఈ రొమాంటిక్ గీతానికి, ఐదు భాషా వెర్షన్లలో తన గాత్రాన్ని అందించిన సిద్ధార్థ్ బస్రూర్ యొక్క ఆత్మను హత్తుకునే గాత్రం ప్రాణం పోసింది. పూర్తి పాన్-ఇండియన్ కానుకగా విడుదలైన ఈ పాటకు హిందీలో 'మధోష్', కన్నడలో 'మనమోహక', తెలుగులో 'మనసాగదే', తమిళంలో 'తడుమారుదెయ్య్' మరియు మలయాళంలో 'మధుమోహిని' అనే శీర్షికలు ఉన్నాయి. సాహిత్యాన్ని ప్రముఖ రచయితలు ప్రమోద్ మరవంతే (కన్నడ), అర్స్లాన్ నిజామి మరియు సయ్యద్ మురాద్ గిలానీ (హిందీ), రామజోగయ్య శాస్త్రి (తెలుగు), విఘ్నేష్ శివన్ (తమిళం), మరియు రాజీవ్ గోవిందన్ (మలయాళం) రూపొందించారు. యష్, నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, మరియు హుమా ఖురేషి నటించిన టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ పవర్హౌస్ సమిష్టి తారాగణాన్ని ఒకచోట చేర్చింది.
ఈ పాట గురించి సంగీత దర్శకుడు తనిష్క్ బాగ్చి మాట్లాడుతూ, "అర్స్లాన్, ఫహీమ్ మరియు నేను మరోసారి కలిసి పనిచేయడం వల్ల 'మధోష్' మా హృదయానికి చాలా దగ్గరైంది. 'టాక్సిక్' వంటి భారీ చిత్రం కోసం ఇది రూపొందడం మరింత ప్రత్యేకమైనది. అపార ప్రతిభావంతుడైన సిద్ధార్థ్ బస్రూర్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం కూడా మాకు లభించింది. ఆయన ఈ పాటకు ఎంతో లోతును తీసుకొచ్చారు. ఈ పాట రాయా మరియు రెబెక్కా పాత్రల భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని అందంగా ఆవిష్కరిస్తుంది. ప్రేమ, ఆరాటం, శృంగారంలోని సరదా సూక్ష్మభేదాలను ఇది వ్యక్తపరుస్తుంది. ఈ పాటను రూపొందించడంలో మేము ఎంతగా ఆనందించామో, ప్రేక్షకులు కూడా దీనిలోని హృద్యమైన భావోద్వేగాలతో అంతేగా మమేకమవుతారని ఆశిస్తున్నాము."
ఈ పాట గురించి మాట్లాడుతూ, నేపథ్య గాయకుడు సిద్ధార్థ్ బస్రూర్ ఇలా అన్నారు, “మధోష్ కేవలం విరహం గురించే కాదు, ఇద్దరి మధ్య చెప్పుకోకుండా మిగిలిపోయిన ప్రతి విషయం గురించినది. ఈ పాటలో ఆరాటం, బలహీనత ఇమిడి ఉన్నాయి. కేవలం బాధను మాత్రమే కాకుండా, ఆ నిజాయితీని గాత్రం ప్రతిబింబించాలని నేను కోరుకున్నాను. ఇది భావోద్వేగభరితంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇందులో తీవ్రత కూడా క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇది నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన పాటగా నిలిచింది.”
యష్ మరియు గీతూ మోహన్దాస్ రచించి, గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ చిత్రాన్ని కన్నడ మరియు ఆంగ్ల భాషలలో చిత్రీకరించారు. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మరియు అనేక ఇతర భాషలలో డబ్బింగ్ వెర్షన్లు విడుదలయ్యాయి. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఆగష్టు 26, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
గిరిజన మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. ముగ్గురు వ్యక్తులు అరెస్ట్
పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఒక గిరిజన మహిళను అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తూ ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. మైసూరు జిల్లాలోని టి. నరసీపుర పట్టణంలో ఉన్న ప్రైవేట్ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు 30 ఏళ్ల ఆ మహిళను అపహరించారని, అనంతరం ఆమెను మూగూరు గ్రామం సమీపంలోని ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడటంతో పాటు ఆమె వద్ద ఉన్న నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లను దోచుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం ప్రారంభం
బల్కంపేటలో మంగళవారం నాడు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శ్రీ ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం ప్రారంభమైంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు, ముఖ్యంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయానికి దారితీసే వీధులు, సందులు ఎల్ఈడీ లైట్లు, రంగురంగుల పూలతో అలంకరించబడ్డాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని బల్కంపేట, పరిసర ప్రాంతాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యక్షంగా హాజరైన వారితో పాటు, ఇతరుల కోసం కూడా దీని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఏర్పాటు చేయబడింది.
సింగపూర్లో వజ్రం చోరీ కేసు : భారతీయుడికి రెండేళ్ల జైలు...
సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రసక్తే లేదు : భారత్
పాకిస్థాన్ దేశానికి నీటిని అందించే సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని తిరిగి యధాతధంగా పునరుద్ధరించే ప్రసక్తే లేదని భారత్ తేల్చి చెప్పంది. ఒక వేళ ఈ ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించాల్సి వచ్చే మార్పులు తప్పనిసరి అని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది. అది కూడా పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదాన్ని విడనాడితేనే సాధ్యమవుతోందని తేల్చి చెప్పింది.ఈ మేరకు ప్రభుత్వవర్గాలను ఉటంకిస్తూ ఓ జాతీయ మీడియా కథనం పేర్కొంది.
అమెరికాలో గుండె సమస్యతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పల్నాడు టెక్కీ
అమెరికాలో తీవ్రమైన గుండె సంబంధిత సమస్య కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన 34 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మరణించారు. మృతుడిని పల్నాడు జిల్లా గురజాల మండలం దైద గ్రామానికి చెందిన రావిపాటి వెంకట రవి తేజగా గుర్తించారు. రవి తేజకు భార్య వందన, రెండేళ్ల కుమారుడు విహాన్ ఉన్నారు. సమాచారం ప్రకారం, రవి తేజ ఉన్నత విద్య కోసం 2019లో అమెరికాకు వెళ్లారు, ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. ఇటీవల ఆయన ఒహియోలోని క్లీవ్ల్యాండ్లో కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేశారు. అతని తల్లిదండ్రులు కోటేశ్వరమ్మ, శ్రీనివాసరావు గృహప్రవేశ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు అమెరికా వెళ్లారు.
జామ కాయలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్యాసిడ్, ఫైబర్లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.