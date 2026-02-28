Pawan Kalyan battula: ఇలస పులస దేవనాయకి అంటూ సాగే పురుషః సాంగ్
Ilasa Pulasa Purushah Song
పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా హాసిని సుధీర్, రాయంచ కొక్కురి, విశిక, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్ ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించిన చిత్రం పురుష:’. ఈ చిత్రం నుంచి ‘దేవ నాయకి’ అంటూ సాగే మంచి ఎనర్జిటిక్ మాస్ సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. అనంత శ్రీరామ్ రచించిన ఈ పాటకి శ్రవణ్ భరద్వాజ్ మంచి పెప్పీ ట్యూన్ను అందించారు.
సాహితి చాగంటి గాత్రం ఈ పాటకు మరింత స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. ఈ పాటకు భాను మాస్టర్ కంపోజ్ చేసిన స్టెప్పులు, అమైరా దస్తూర్ మూమెంట్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఇక ఇలస పులస ఎలా అయిందో తెలియాలంటే ఈ పాటను వినాల్సిందే, చూడాల్సిందే.
ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తయింది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాల్లో చిత్రయూనిట్ బిజీగా ఉంది. త్వరలోనే ఈ మూవీకి సంబంధించిన రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించనున్నారు. ఈ సినిమాకు కామెరామెన్ గా సతీష్ ముత్యాల, ఎడిటర్గా కోటి, ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా రవిబాబు దొండపాటి పని చేశారు. ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిషోర్, వి.టి.వి.గణేష్, అనంత శ్రీరామ్, పమ్మి సాయి, మిర్చి కిరణ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్ని పోషించారు.
బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’ సినిమాని నిర్మించారు. పక్కా ఫ్యామిలీ కథ, భార్యాభర్తల చిలిపి తగాదాలతో ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ప్రస్తుత తరానికి తగ్గట్టుగా ‘పురుష:’ మూవీ రాబోతోంది.