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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (19:47 IST)

Dil Raju Launch: జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ నుంచి నా కనుపాపే.. సాంగ్

Jayanth and the Jingo Pen team with dil Raju
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (19:47 IST)
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Jayanth and the Jingo Pen team with dil Raju
దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి నిర్మాణంలో  నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి, మన శంకర వర ప్రసాద్ ఫేమ్ ఊహా రెడ్డి, సత్యం రాజేష్, ఆశిష్ గాంధీ, మానస రాధాకృష్ణన్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్, మానిక్ రెడ్డి, అశోక్ కుమార్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ మూవీని బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 14న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.
 
 
ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఈ చిత్రంలోని ‘నా కనుపాపే’ అంటూ సాగే ఎమోషనల్‌ సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. సాంగ్ విడుదల చేసిన అనంతరం దిల్ రాజు చిత్రయూనిట్‌కి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలిపారు. ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి ఇచ్చిన బాణీ, సాహిత్యం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. మోహిత్ కులకర్ణి సంగీతం, చిన్మయి శ్రీపాద గాత్రం అందరినీ హత్తుకునేలా ఉంది. పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల మధ్య ఉండాల్సిన బంధాన్ని ఎంతో చక్కగా ఈ పాటలో వివరించారు.
 
పిల్లలు, పేరెంట్స్, టీచర్స్ ఇలా అందరూ తప్పకుండా చూడాల్సిన చిత్రం. పిల్లలు, విద్యార్థుల్లో చూడాల్సింది మార్కులు కాదు.. వారి మనసులు అనే గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చేలా ఈ సినిమాని రూపొందించారు. అందరిలోనూ స్పూర్తినింపేలా ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సినిమాని నవంబర్ 14న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయనున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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విజయవాడ కృష్ణలంకలో దారుణం: యువకుడితో కలిసి లాడ్జికి వచ్చిన వివాహిత దారుణ హత్య

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హైదరాబాద్ నుంచి వీసీ సజ్జనార్‌ను ఎందుకు బదిలీ చేశారు?

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ప్రియుడికి బ్రేకప్.. స్నేహితులతో కలిసి ఖతం చేసేందుకు ప్లాన్.. నవ్వుతూ ఫోజులు (video)

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నిన్నటి వరకు బిలియనీరు.... ఇపుడు పరువు కోల్పోయి దారుణ స్థితికి దిగజారిపోయారు...

నిన్నటి వరకు బిలియనీరు.... ఇపుడు పరువు కోల్పోయి దారుణ స్థితికి దిగజారిపోయారు...రెండు వారాల ముందు వరకు.. కృత్రిమ మేధ ప్రతినిధిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలుగొందిన బిలియనీర్‌ జెన్సన్‌ హువాంగ్‌ చైనాకు చెందిన గూఢచారిణితో వివాహేతర బంధం కొనసాగించి ఇప్పుడు పరువు కోల్పోయి దారుణమైన పరిస్థితికి దిగజారారు. తొలుత ఈ ఆరోపణలను తిప్పికొడుతూ వచ్చిన ఆయన.. చివరకు మరోదారి లేక భేషరతుగా లొంగిపోయారు.

నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధిలో పోర్టులే కీలక పాత్ర : కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ

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బ్రౌన్ రైస్ అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

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చెన్నై రేలా ఆస్పత్రిలో అన్నవాహికకు అరుదైన చికిత్స - తమిళనాడులోనే తొలిసారి

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ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: కాలిఫోర్నియా బాదంతో మేలు

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కిడ్నీలు 90 శాతం పాడైపోయేవరకూ లక్షణాలు కనిపించవా?

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రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.