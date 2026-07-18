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Ameer Log: అమీర్ లోగ్ నుంచి స్ట్రీట్ ఆంథమ్లా సాగే సీదా హెలికాప్టర్ షాట్ పాట
మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మాతగా చేస్తున్న తొలి ప్రయత్నం అమీర్ లోగ్. రమణ రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' తెలుగు థియేట్రికల్ పంపిణీ హక్కులను దక్కించుకోవడం ఈ ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్ర టీజర్కు విశేష ఆదరణ లభించింది.
'Helicopter Shot' song featuring Ameer Log
ఈ క్రమంలో చిత్ర బృందం "సీదా హెలికాప్టర్ షాట్" అనే పాటను విడుదల చేసింది; ఇది ఒక 'స్ట్రీట్ ఆంథమ్' (యువతను ఉర్రూతలూగించే గీతం)లా అనిపిస్తోంది. స్మరణ్ సాయి సంగీతం అందించిన ఈ పాట ప్రధాన పాత్రల మధ్య స్నేహాన్ని, వారి బంధాన్ని చూపిస్తోంది.
ఎంసి హరి రచించి, నటించిన ఈ "సీదా హెలికాప్టర్ షాట్" కుర్రాళ్లకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ పాటలో స్నేహం విలువ, యువత ఆశయాలు, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. విజయం సాధించాలనే తపన ఈ పాటలో కనిపిస్తుంది. "పోరాడటమే నా రక్తంలోని స్ఫూర్తి", "యుద్ధం మొదలైనప్పుడు, ఎవరి మాట వినవద్దు" అనే లైన్స్ అలుపెరుగని దృఢ సంకల్ప స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ పాటలో ఉపయోగించిన పదాలు, యాస చూస్తుంటే ఇదొక పక్కా లోకల్ ప్రొడక్ట్గా కనిపిస్తోంది.
లిరికల్ వీడియో సైతం ఆకట్టుకునేలా ఉంది. విజువల్స్ నేచురల్గా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రధాన తారాగణం ఇందులో ఎంతో స్టైలీష్గా కనిపిస్తోంది. హైదరబాద్ గల్లీలను కూడా అద్భుతంగా చూపించినట్టు కనిపిస్తోంది. ఎస్వీకే సినిమాటోగ్రఫీ, రోహిత్ పెనుమత్స ఎడిటింగ్ అందించిన ఈ చిత్రం త్వరలోనే విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
తారాగణం : MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ కొచ్చర్లకోట, వేద జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయియోగి తదితరులు
విక్రమ్-1 విజయవంతం.. లాంచ్ వ్యూ గ్యాలరీలో మంత్రి లోకేశ్, దేవాన్ష్.. మోదీ కితాబు
భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగ ప్రస్థానంలో విక్రమ్-1 ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో, హైదరాబాద్కు చెందిన స్టార్టప్ సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ రాకెట్ ప్రయోగం.. అంతరిక్ష వాణిజ్యంలో దేశానికి కొత్త ద్వారాలు తెరిచింది. తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (షార్) వేదికగా జరిగిన ఈ చరిత్రాత్మక ప్రయోగాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తన కుమారుడు దేవాన్ష్తో కలిసి వీక్షించారు.
APSRTC: ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న బస్సులు.. 60 ప్రయాణికులకు ఏమైంది?
ఒంగోలు మీదుగా కొండపి నుండి మద్దులూరుకు వెళ్తున్న ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సు, ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును ఢీకొట్టకుండా తప్పించే ప్రయత్నంలో ద్వారక సీ ఫుడ్ సమీపంలో బోల్తా పడింది. శనివారం నాడు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 20 మంది విద్యార్థులతో సహా సుమారు 60 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న దట్టమైన ముళ్ల పొదల కారణంగా ఎదురుగా వస్తున్న బస్సు డ్రైవర్కు కనిపించకపోవడమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం కొండపి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గుంటూరులో నీటి వివాదం: మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేసి వేధింపులు
గుంటూరులో తాగునీటి మోటార్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన వివాదంలో ఒక మహిళపై దాడి చేసి, ఆమె దుస్తులు తొలగించినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన జూలై 15 రాత్రి కృష్ణబాబు కాలనీలో జరిగింది. వివరాల ప్రకారం, సదరు మహిళ తన ఇంటి ముందు ఉన్న మోటార్ కనెక్షన్ కుళాయి ద్వారా నీటిని నింపుకుంటుండగా ఈ వివాదం మొదలైంది. 21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తి, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆ మహిళపై దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె ఇంటి లోపలికి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, మాధవి అనే ట్రాన్స్జెండర్ ఆమె దుస్తులు తొలగించి, తన్నుతూ, కాళ్లతో తొక్కుతూ దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
గోదావరి డెల్టా 70 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా వర్షపాత లోటు
గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో గత 70 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా వర్షపాత లోటు కనిపిస్తోందని, రుతుపవనాలు వచ్చి 50 రోజులు గడిచినా చెప్పుకోదగ్గ వర్షం పడలేదని మంత్రి నిమ్మల రామ నాయుడు శుక్రవారం తెలిపారు. 'సూపర్ ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల నీటి లభ్యత తగ్గిందని, దీనివల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి బదులుగా సాగునీటి అవసరాల కోసం సిలేరు నుంచి నీటిని మళ్లించాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
డిజిటల్ ఆధారాలతో అలా పట్టుకున్నారు... భర్తను ప్రియుడితో కలిపి చంపేసింది..
చిత్తూరు జిల్లా గుడుపల్లె మండలంలోని ఒక కొండపై ఉన్న ఆలయానికి రప్పించి హత్య చేయబడిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి కేసును ఛేదించడంలో కాల్ డీటెయిల్ రికార్డ్స్, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్ డేటాతో కూడిన డిజిటల్ ఆధారాలు పోలీసులకు ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి. మృతుడిని తమిళనాడులోని షూలగిరికి చెందిన బసప్ప రమేష్గా పోలీసులు గుర్తించారు. రమేష్ 2024లో శాంతిపురం మండలం బోయినపల్లి గ్రామానికి చెందిన సి.ఎస్. హాసిని (21)ని వివాహం చేసుకున్నారని కుప్పం రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేష్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ దంపతులకు ఒక ఏడాది వయసున్న కుమార్తె ఉంది.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.