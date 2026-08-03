చెన్నై లవ్ స్టోరీ విజయం ప్రేక్షకుల ప్రేమ, పరిశ్రమ ప్రశంసలే - రవి నంబూరి సత్తా
చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తొలి సినిమాతోనే రూ.50 కోట్ల విజయాన్ని అందుకున్న రవి నంబూరి, ప్రేక్షకుల ప్రేమను తన కెరీర్కు పెద్ద బలంగా భావించారు. భవిష్యత్తులో కూడా ప్రతి హృదయాన్ని తాకే భావోద్వేగ కథలతో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానున్నట్టు తెలిపారు.
director Ravi Namburi Satta
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని నమోదు చేస్తూ రూ.50 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీకి విమర్శకులతో పాటు సినీ ప్రముఖుల ప్రశంసలు కూడా లభిస్తున్నాయి. టాలీవుడ్లో ప్రేమకథా చిత్రాలకు ఇంకా ఎంతటి ఆదరణ ఉందో మరోసారి ఈ సినిమా నిరూపించింది.
ఈ విజయోత్సాహంలో దర్శకుడు రవి నంబూరి తన తొలి సినిమా ఇంతటి విజయం సాధించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సినిమా రూపకల్పన నుంచి విజయం వరకు పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
ప్రేక్షకుల ఆదరణే అసలైన విజయం
ఒక మంచి సినిమాను ప్రేక్షకులకు సరైన రీతిలో అందించగలిగాననే నమ్మకం ఈ విజయం కలిగించిందని రవి నంబూరి తెలిపారు. బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల కంటే ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు, భావోద్వేగ అనుబంధమే తనకు మరింత సంతృప్తినిచ్చిందన్నారు. తొలి సినిమానే రూ.50 కోట్ల వసూళ్లు సాధించడం ఆనందంగా ఉందని, ఈ ఫలితాన్ని ముందే ఊహించానని కూడా చెప్పారు.
సాయి రాజేష్ ఇచ్చిన అవకాశమే జీవితాన్ని మార్చింది
ఈ కథను సాయి రాజేష్ స్వయంగా తనకు చెప్పారని, కథలోని భావోద్వేగాలు, సవాలు తనను బాగా ఆకట్టుకోవడంతో వెంటనే దర్శకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు వెల్లడించారు. స్క్రీన్ప్లేను ఇద్దరూ కలిసి రూపొందించగా, డైలాగ్స్ను తానే రాసినట్లు చెప్పారు. సాయి రాజేష్తో కలిసి పనిచేయడం గొప్ప అనుభవమని పేర్కొన్నారు.
డైలాగ్ రైటర్గా వచ్చిన ప్రశంసలు ప్రత్యేకం
ఈ సినిమాకు డైలాగ్స్కు వస్తున్న ప్రశంసలు తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పారు. గతంలో మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ప్రతి రోజు పండగే', 'పక్కా కమర్షియల్' చిత్రాలకు కూడా డైలాగ్ రైటింగ్ విభాగంలో పనిచేసిన అనుభవం ఈ సినిమాకు ఎంతో ఉపయోగపడిందన్నారు.
శ్రీ గౌరి ప్రియ ఎంపిక వెనుక తన సూచనే
శ్రీ గౌరి ప్రియను తానే సూచించానని రవి నంబూరి తెలిపారు. ఆమె నటన ఈ కథకు బాగా సరిపోతుందని భావించి సాయి రాజేష్తో చర్చించి ఎంపిక చేసినట్లు చెప్పారు. ఆమె పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేసి సినిమా భావోద్వేగాలను మరింత బలంగా నిలబెట్టిందన్నారు.
కిరణ్ అబ్బవరం పూర్తి నమ్మకం ఇచ్చారు
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం ఈ చిత్రంలోని స్టీవెన్ శంకర్ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారని ప్రశంసించారు. ఇప్పటివరకు ఆయన చేసిన అత్యంత సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్లలో ఇదొకటిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో దర్శకుడిగా తనపై పూర్తి నమ్మకం ఉంచి, అవసరమైనన్ని రోజులు షూటింగ్కు సహకరించారని, ఒక్కసారి కూడా ఒత్తిడి చేయలేదని తెలిపారు. అదే తనకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.
మణిశర్మ సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది
మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలమని రవి నంబూరి అన్నారు. ప్రతి సన్నివేశాన్ని తన రీ-రికార్డింగ్తో మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. అనంత శ్రీరామ్, మణిశర్మతో పాటు మొత్తం టీమ్ ఒకే కథను దృష్టిలో పెట్టుకుని పనిచేయడంతో సంగీతం, డైలాగ్స్, భావోద్వేగాలు సహజంగా కలిసిపోయి ప్రేక్షకులకు బలంగా కనెక్ట్ అయ్యాయని వివరించారు.
పాండిచ్చేరి షెడ్యూల్ పెద్ద సవాల్
ఇంటర్వెల్ యాక్సిడెంట్ సీన్ను పాండిచ్చేరిలోని ఒరిజినల్ రోడ్లపై చిత్రీకరించడం, క్లైమాక్స్లో డాగ్ సీక్వెన్స్ను సహజంగా తెరకెక్కించడం చిత్రబృందానికి అతిపెద్ద సవాల్గా నిలిచిందన్నారు. బడ్జెట్, సమయం రెండూ ఎక్కువైనా నిర్మాతలు ఎక్కడా రాజీపడకుండా పూర్తి సహకారం అందించారని చెప్పారు.
ప్రేక్షకులే సమాధానం చెప్పారు
విడుదలైన తొలి రోజు సెకండ్ హాఫ్పై కొంతమంది అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, తర్వాత కథలోని ట్విస్ట్ను అర్థం చేసుకుని వచ్చిన ప్రేక్షకులు అదే భాగాన్ని మరింతగా ఆస్వాదించారని రవి నంబూరి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల నుంచి సెకండ్ హాఫ్కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోందన్నారు.
ఇండస్ట్రీ నుంచి ప్రశంసల వెల్లువ
సినిమా చూసిన తర్వాత హీరో సంతోష్ శోభన్, దర్శకుడు శైలేష్ కొలను సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఫోన్ చేసి అభినందించడం తనకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్నిచ్చిందన్నారు. పరిశ్రమ నుంచి వస్తున్న ఈ ప్రశంసలు మరింత మంచి కథలు చెప్పాలనే ఉత్సాహాన్ని పెంచాయని తెలిపారు.
తదుపరి చిత్రం కూడా ఎస్కేఎన్తోనే
తనకు తొలి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఎస్కేఎన్పై ప్రత్యేక కృతజ్ఞత ఉందని, అందుకే తదుపరి చిత్రాన్ని కూడా ఆయన నిర్మాణంలోనే తెరకెక్కించనున్నట్లు వెల్లడించారు. తన స్వంత కథతో ఫ్యామిలీ, యూత్ ఎంటర్టైనర్గా, భావోద్వేగాలకు పెద్దపీట వేసే మరో చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నట్లు చెప్పారు.