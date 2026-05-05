సుమంత్ ప్రభాస్ నటించిన గోదారి గట్టుపైనా వేసవి ప్రోమోలు చల్లబరుస్తున్నాయి
గోదారి గట్టుపైనా' చిత్ర బృందం, వేసవిలో ఎదురయ్యే రోజువారీ కష్టాలను వ్యంగ్యంగా చూపిస్తూ వినూత్నమైన వీడియోలను విడుదల చేసింది. అలసిపోయిన ఏఐ (AI) ముఖాలు గల గృహోపకరణాల నుండి యోగా భంగిమలలో ఉన్న క్రికెట్ ఫీల్డర్ల వరకు, ఇవన్నీ సినిమా నుండి ఆహ్లాదకరమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయని వాగ్దానం చేస్తున్నాయి.
సుమంత్ ప్రభాస్ నిజమైన అభిమానుల క్షణాలను, ఏఐ (AI) ట్విస్ట్లను మేళవించి, చాలా వీడియోలను స్వయంగా రూపొందించి చిత్రీకరించారు. ఇక ట్రైలర్ 45 లక్షల వీక్షణలను సాధించింది. గోదావరి గ్రామాల్లోని ఒక దయగల ఆటో డ్రైవర్ కథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలో నిధి ప్రదీప్, జగపతి బాబు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం మే 7న ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్కు, మే 8న ప్రపంచవ్యాప్త విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.
-సినిమాను సీడెడ్లో తిరుపతి ప్రసాద్ గారు, నైజాంలో నేను మరియు సునీల్ గారు, ఆంధ్రలో సురేష్ బాబు గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. 7వ తేదీ సాయంత్రం ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సినిమా చాలా మంచి క్వాలిటీతో వచ్చింది. ఆడియన్స్కు బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తున్నాం.