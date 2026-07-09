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Toxic song: యశ్, కియారా అద్వానీ మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా తబాహీ సాంగ్
Yash, Kiara Advani at beach song
మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ కలిసి 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాలోని తొలి పాట 'తబాహీ' అఫీషియల్ మ్యూజిక్ వీడియోను విడుదల చేశాయి. ఆడియో విడుదలైనప్పటి నుంచే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ పాటకు ఇప్పుడు విజువల్ రూపం రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది.
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'తబాహీ' మ్యూజిక్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే ఆడియోతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ పాట, ఇప్పుడు అద్భుతమైన విజువల్స్తో మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. భారతీయ సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాక్సిక్' ప్రపంచాన్ని తొలిసారి ఈ మ్యూజిక్ వీడియో పరిచయం చేస్తోంది.
రాకింగ్ స్టార్ యశ్, కియారా అద్వానీ తొలిసారి జంటగా కనిపిస్తున్న ఈ పాటలో ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రేమను అత్యంత స్వచ్ఛంగా, గాఢంగా చూపించిన ఈ పాట, అద్భుతమైన విజువల్స్, భావోద్వేగాలతో కూడిన కథనం, పవర్ఫుల్ గిటార్ అరేంజ్మెంట్స్, గ్రాండ్ ఆర్కెస్ట్రాతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ మ్యూజిక్ వీడియో 'టాక్సిక్' సినిమాలోని ప్రత్యేకమైన ప్రపంచానికి చక్కని పరిచయంగా నిలుస్తోంది.
మ్యూజిక్ వీడియో విడుదలకు ముందు మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరమైన ప్రమోషన్ చేశారు. జూలై 7న 'టాక్సిక్' అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతా నుంచి "దొంగచాటుగా మాత్రమే బతికే ప్రేమను ఏమంటారు?" అంటూ ప్రశ్నిస్తూ కియారా అద్వానీని ట్యాగ్ చేశారు. దీనికి కియారా ఒక్క మాటతో "తబాహీ" అని సమాధానం ఇచ్చారు. వెంటనే జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ "స్టే ట్యూన్డ్..." అంటూ స్పందించడంతో అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
విశాల్ మిశ్రా స్వరపరచి, ఆలపించిన ఈ పాటకు హిందీలో రాజ్ శేఖర్ సాహిత్యం అందించారు. ఈ పాటను హిందీతో పాటు కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో కూడా విడుదల చేశారు. ఆయా భాషలకు యోగరాజ్ భట్ (కన్నడ), రామజోగయ్య శాస్త్రి (తెలుగు), విగ్నేష్ శివన్ (తమిళం), రఫీక్ అహ్మద్ (మలయాళం) సాహిత్యం అందించడం విశేషం. ఈ మల్టీలాంగ్వేజ్ విడుదలతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను చేరుకోవాలనే సినిమా లక్ష్యం మరోసారి స్పష్టమైంది.
ఈ సందర్భంగా సంగీత దర్శకుడు, గాయకుడు విశాల్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, "'తబాహీ' సాధారణ ప్రేమగీతం కాదు. ప్రేమలోని త్యాగం, ఆవేశం, భావోద్వేగాలను ఈ పాట చూపిస్తుంది. 'టాక్సిక్' కోసం అలాంటి ఇంటెన్స్ మోసుకెళ్లే సంగీతం కావాలి. యశ్ తెరపై చూపించే ఎనర్జీకి తగ్గట్టుగా సంగీతాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నించాను. ప్రేమ మనల్ని ఓదార్చే ముందు పూర్తిగా ముంచెత్తే భావనను ఈ పాటలో చూపించాలనుకున్నాను"
యశ్, గీతూ మోహన్దాస్ కలిసి కథ అందించిన ఈ చిత్రానికి గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో చిత్రీకరించగా, తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళంతో పాటు ఇతర భాషల్లో కూడా డబ్ చేసి విడుదల చేయనున్నారు.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో యశ్, నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, హుమా ఖురేషీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రం ఆగస్టు 26, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
ఓట్ల కోసం చనిపోయిన తండ్రికి పూజలు చేస్తున్నారు : సీఎం చంద్రబాబు
గత వైకాపా పాలకులు చేసిన పాపాలు ఇపుడు ప్రజల పాలిట శాపాలుగా మారాయని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో పర్యటించిన ఆయన... రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టును రద్దు చేసినట్టు తెలిపారు.
కువైట్లో నిజామాబాద్ వ్యక్తి మృతి.. ఎడారిలో పూడ్చి పెట్టేశారు.. చంపేశారా.. లేకుంటే?
కువైట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన 29 ఏళ్ల వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనను కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా అతని మృతదేహాన్ని కొందరు పరిచయస్తులు ఎడారిలో పూడ్చిపెట్టినట్లు సమాచారం. మృతుడిని నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం కోరట్పల్లి తండాకు చెందిన కైలాష్గా గుర్తించారు. ఉపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లిన అతను అల్ సల్మీ ప్రాంతంలో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, అక్కడే నివసిస్తున్న తన సొంత ప్రాంతానికి చెందిన ఒక తండ్రీకొడుకులతో అతనికి ఇటీవల పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది మార్చి 19న, ఒక పాడైన ఎక్స్వేటర్ను బాగు చేయడానికి ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కైలాష్ను ఎడారి ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. మరమ్మతు పనులు జరుగుతుండగా, ప్రమాదవశాత్తు అతను మరణించినట్లు భావిస్తున్నారు.
కిచిడీలో పురుగులు.. ఆస్పత్రి పాలైన 40మంది విద్యార్థులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూర్ ప్రిమిటివ్ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గురుకుల వసతి గృహానికి చెందిన సుమారు 40 మంది విద్యార్థులు, గురువారం (జూలై 9) ఉదయం అల్పాహారంగా పురుగులు పట్టిన కిచిడీని తిన్న తర్వాత అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆ ఆహారాన్ని తినకుండా తప్పించుకున్న విద్యార్థులలో ఒకరైన శివ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉదయం 9 గంటల సమయంలో అతను అల్పాహారం కోసం వెళ్లబోతుండగా, ఆ కిచిడీలో పురుగులు ఉన్నాయని తోటి విద్యార్థులు అతనికి చెప్పాడు. అప్పటికే అందరికీ వాంతులు, కడుపునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించడం మొదలైంది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ ఎన్నికల ప్రక్షాళన.. SIRకి జూలై 24న గడువు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ ఎన్నికల ప్రక్షాళన అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. పౌరులు తమ ఓటు హక్కును కాపాడుకోవడానికి సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించిన ప్రత్యేక విస్తృత పునర్విమర్శ (SIR) డ్రైవ్ కింద, తప్పనిసరి అయిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్ను సమర్పించడానికి జూలై 24ను కఠినమైన గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ కీలక గడువును కోల్పోయిన ఓటర్లకు తక్షణ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.
టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తామని సామూహిక అత్యాచారం
హైదరాబాదులో ఘోరం జరిగింది. ఒక ప్రముఖ టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తామంటూ నమ్మబలికిన ఇద్దరు కామాంధులు ఓ మహిళపై దారుణంగా గ్యాంగ్ రేప్కు పాల్పడ్డారు. సికింద్రాబాద్లోని రాణిగంజ్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘోర ఉదంతం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ క్రూర ఉదంతానికి సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన 43 సంవత్సరాల బాధితురాలికి, ఆమె భర్తకు మధ్య గత కొంతకాలంగా కుటుంబ కలహాలు, వరకట్న వేధింపుల గొడవలు నడుస్తున్నాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.