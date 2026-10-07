జిమ్ జిమ్ తార.. పాట తో పర్ణశాల మూవీ టీమ్ సోషల్ మీడియాను ఎట్రాక్ట్ చేసింది
సినిమా విడుదలకు ముందే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించాలంటే భారీ ప్రమోషన్ బడ్జెట్.. స్టార్ హీరోలు.. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు.. వరుసగా రీల్స్, ఈవెంట్స్ అవసరమని భావించే రోజుల్లో ఓ చిన్న సినిమా టీమ్ మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నమైన దారిని ఎంచుకుంది. ఒక్క క్రియేటివ్ ఐడియాతో భారీ ప్రమోషన్ ఖర్చును తగ్గించడమే కాకుండా.. తమ సినిమాను జనాల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లింది. SLT ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ నుంచి తెరకెక్కిన అదే ‘పర్ణశాల’ టీమ్ వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్!
Parnsa sala song
హారర్ కామెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలోని ‘జిమ్ జిమ్ తార’ పాట ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారుతోంది. సినిమా ప్రమోషన్లో భాగంగా చిత్ర బృందం చేసిన ఓ వినూత్న ప్రయత్నం అనూహ్యమైన స్పందనను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే లక్ష్మీదేవితో ‘జిమ్ జిమ్ తార’ పాటను పాడించిన చిత్ర బృందం, సినిమా ప్రచారానికి ఈ పాటనే ప్రధాన ఆయుధంగా మలుచుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. అనుకున్నదే తడవుగా రూపొందించిన ప్రమోషనల్ మూవ్.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీస్తోంది.
రీల్స్ కంటే ముందే జనాల నోట ‘జిమ్ జిమ్ తార’!
పెయిడ్ ప్రమోషన్స్, భారీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ క్యాంపెయిన్స్ లేకుండానే పాట జనాల్లోకి వెళ్లడం ‘పర్ణశాల’ టీమ్కు కలిసొచ్చిన అతిపెద్ద అంశంగా మారింది. మొబైల్ స్క్రీన్లకే పరిమితం కాకుండా.. సాధారణ ప్రేక్షకుల నోట కూడా పాట వినిపించే స్థాయికి చేరుకోవడంతో చిత్ర బృందం ఉత్సాహంగా ఉంది.
ఒక పాట హిట్ కావడం అంటే కేవలం మ్యూజిక్ పరంగా విజయం మాత్రమే కాదు. అది సినిమా మీద క్యూరియాసిటీని పెంచుతుంది. సినిమా విడుదలకు ముందే ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు తీసుకొస్తుంది. ముఖ్యంగా చిన్న సినిమాలకు ఇది చాలా కీలకం. అదే ఫార్ములాను ‘పర్ణశాల’ టీమ్ పక్కాగా ఉపయోగించుకుందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
‘జిమ్ జిమ్ తార’కు వచ్చిన స్పందన సినిమాకు కూడా బజ్ తీసుకొచ్చేలా మారితే.. అది థియేట్రికల్ బిజినెస్తో పాటు ఓటీటీ, ఆడియో హక్కుల మార్కెట్పైనా సానుకూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అంతేకాదు.. చిన్న సినిమాలకు “భారీ బడ్జెట్ లేకపోయినా, భారీ ఐడియా ఉంటే ప్రమోషన్ సాధ్యమే” అనే కొత్త కాన్ఫిడెన్స్ను ఈ ప్రయత్నం ఇస్తోందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సినిమా కంటే ముందే మార్కెటింగ్ స్కెచ్ హిట్.. ఇప్పుడు మూవీపై ఆసక్తి!
సినిమా విడుదలకు ముందే ఓ పాట ఇంతగా చర్చలోకి రావడం ‘పర్ణశాల’ టీమ్కు ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. మరి ఈ హైప్ థియేటర్ల వరకు కొనసాగుతుందా? ‘జిమ్ జిమ్ తార’ క్రియేట్ చేసిన బజ్ సినిమాకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
వై.జి. భరత్ దర్శకత్వంలో, మంచి వెంకట్ నిర్మిస్తున్న ‘పర్ణశాల’ మూవీ త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే తన వినూత్న ప్రమోషన్ స్ట్రాటజీతో టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.