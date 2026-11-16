Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుంది
నేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పణలో నితిన్ హీరోగా నటించిన చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణి. ఈ చిత్రం సాంగ్ లాంచ్ కేవలం చిత్ర టీమ్ నిన్న రాత్రి ఓ పబ్ లో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ, సాంగ్ లాంచ్ పార్టీ కాదు.. బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు. నిర్మాత నాని సోదరి మాట్లాడుతూ, చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభం నుంచి ప్రతి రోజు ఎంజాయ్ చేసేలా వుందని తెలిపారు. దర్శకుడు తీసుకున్న కేర్ సినిమాకు మరింత ఉత్సాహానిచ్చింది అన్నారు.
Alias Rukmini held a blockbuster party
'అలియాస్ రుక్మిణి' తారాగణం, సాంకేతిక నిపుణులు సంగీతం, నృత్యం మరియు జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటూ ఒక ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం గడిపారు. వారి ఉత్సాహాన్ని తెలియజేసే ఒక క్లిప్ను విడుదల చేశారు. కథానాయకుడు నితిన్, నూతన నటి ఆఫియా సయ్యద్తో కలిసి కృష్ణ మరియు రుక్మిణి పాత్రలలో నటిస్తున్నారు.
ఈ కథలో రుక్మిణి పేరుతో నితిన్ ఒక మారుపేరుతో పుస్తకాలు రాస్తుంటాడు; నాచురల్ స్టార్ నాని సమర్పిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ కార్యక్రమం సౌండ్ట్రాక్లోని రెండవ సింగిల్ 'పిచ్చి ప్రేమలో'ను ప్రమోట్ చేస్తుంది. పూర్తి పార్టీ వీడియో త్వరలో రానుంది మరియు ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ, మంచి చేశాం. మంచి సినిమా చూసాం అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది అని తెలిపారు.