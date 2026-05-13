Nattikumar: తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు లేకుండానే కొనసాగుతోంది

తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
Nattikumar Regin letter
ఈ విధానం కారణంగా, చిన్న నిర్మాతలు తీవ్రంగా నష్టపోతుండగా, ఎగ్జిబిటర్లు పైచేయి సాధిస్తున్నారు. ఈ అసమతుల్యత అనేక మంది నిర్మాతల పతనానికి, ఇబ్బందులకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా చిన్న, మధ్యతరహా నిర్మాతల విషయంలో... కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సంభాషణ లేదా వారి భాగస్వామ్యం లేకుండా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సరైన ఎన్నికలు లేదా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు లేకుండానే ఈ సంస్థ కొనసాగుతోంది. పరిపాలన, ఖాతాలు, ఆడిటింగ్, ఆర్థిక నిర్వహణలో కూడా పారదర్శకత లోపించింది. సరైన జవాబుదారీతనం వ్యవస్థ, కార్యాలయ పరిపాలన లేదా క్రమబద్ధమైన పనితీరు ఏదీ నిర్వహించబడటం లేదు.
ఇలాంటి పరిస్థితులలో, నేను సమర్థవంతంగా సహకరించలేక, సభ్యులకు సహాయం చేయలేక లేదా నా విధులను సరైన పారదర్శక పద్ధతిలో నిర్వర్తించలేక పోతున్న ఈ బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో కొనసాగడంలో అర్థం లేదని నేను భావిస్తున్నాను.
ఒక సంస్థ పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం, క్రమమైన సమావేశాలు, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలు, సామూహిక నిర్ణయాలతో పనిచేయాలని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. కనీసం నా రాజీనామా తర్వాత అయినా, కార్యనిర్వాహక సభ్యులందరూ చురుకుగా మారి, బాధ్యతాయుతంగా పాల్గొని, సంక్షేమం కోసం నిష్పక్షపాత నిర్ణయాలతో సంస్థను సరైన వృత్తిపరమైన పద్ధతిలో నడపడానికి కృషి చేయాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను.
సంస్థ యొక్క మెరుగైన భవిష్యత్ పనితీరు కోసం నా రాజీనామాను దయచేసి ఆమోదించి, పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నేను మండలిని అభ్యర్థిస్తున్నాను.
జగిత్యాల జిల్లాలో ఒక మాజీ మావోయిస్టు నాయకుడు దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షకు హాజరై స్థానికుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. 'తిప్పరి తిరుపతి'గా కూడా పిలువబడే దేవ్జీ, బుధవారం నాడు కోరుట్లలోని ఒక పరీక్షా కేంద్రంలో ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాసి, తన మధ్యలోనే ఆగిపోయిన చదువుకు సంబంధించిన ఒక పెండింగ్ పేపర్ను పూర్తి చేశారు.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తపరిస్థితుల కారణంగా దేశంలో చమురు కొరత ఏర్పడివుంది. దీన్ని కొంతమేరకు తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన కాన్వాయ్లో ఉపయోగించే వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం తగ్గించారు. ప్రస్తుతం ఆయన రెండు వాహనాల కాన్వాయ్తోనే ప్రయాణించారు.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంస్కృతి ఇకపై శాశ్వతంగా కొనసాగుతుందని, ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా దీనిని అమలు చేయాలని తాను భావిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం తెలిపారు. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచించిన పొదుపు చర్యలకు మద్దతు తెలుపుతూ, ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన ఎనిమిది సూత్రాల అజెండాను ప్రజలు తప్పక పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. తన కుమార్తెను భగీరథ్ వేధిస్తున్నాడంటూ 17 యేళ్ల బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై పోక్సో చట్టం కింద ఈ నెల 8వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలు బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురు హాజరుకావాలని పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు.
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.