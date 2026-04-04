Suriya : సూర్య చిత్రం కరుప్పు కు తెలుగు టైటిల్ వీరభద్రుడు గా ఖరారు
తన మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ 'కరుప్పు' చిత్రానికి ఆర్జే బాలాజీదర్శకుడు. పలు విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. తమిళం, తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమలలో పాపులర్ కంటెంట్ను అందించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని స్కేల్, కంటెంట్ రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిష్టాత్మకగా తెరకెక్కిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ భారీ అంచనాలని సృష్టించింది.
తాజాగా ఈ చిత్రానికి తెలుగులో వీరభద్రుడు అనే టైటిల్ పెట్టారు. కరుప్పు అంటే నలుపు. అందుకే పోస్టర్లలోనూ సూర్య బ్లాక్ డ్రెస్ తోనే కనిపిస్తుంటారు. ఈ సినిమాలో శరవణన్ అనే లాయర్ పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. సూర్య అసలు పేరు శరశణన్ కావడంతో తన పేరునే సినిమాలో పెట్టుకోవడంతో అభిమానులు కూడా ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇంద్రన్స్, నట్టి, స్వసిక, అనఘ మాయ రవి, సుప్రీత్ రెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జికె విష్ణు సినిమాటోగ్రఫీ. 2026 మే 14న ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.
రచన & దర్శకత్వం: RJ బాలాజీ, సినిమాటోగ్రఫీ - జికె విష్ణు, సంగీతం - సాయి అభ్యంకర్, యాక్షన్ అన్బరివ్ - విక్రమ్ మోర్, ఎడిటర్ - ఆర్.కళైవానన్, నిర్మాతలు: ప్రకాష్ బాబు, ఎస్.ఆర్. ప్రభు.