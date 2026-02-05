గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026 (15:54 IST)

సుమతీ శతకం టికెట్ ధర కేవలం 100,150 మాత్రమే

Amardeep Chowdary, Shaili Chowdary, M.M. Naidu
Amardeep Chowdary, Shaili Chowdary, M.M. Naidu
సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాణంలో, ఎం.ఎం. నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. కాగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు.

సుమతి శతకం చిత్ర బృందం. అందరికీ అందుబాటు ధరలలో టికెట్లు ఉంటాయని తెలుపుతూ విడుదల తేదీ దగ్గరవుతున్న ఈ సమయంలో చిత్ర బృందం మీడియా వాడుతూ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఇటీవలే ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. 
 
హీరో అమర్దీప్ చౌదరి మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. ఒక సామాన్య స్థాయి నుండి మొదలై ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈరోజు ఇక్కడ వరకు వచ్చాను. నాకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశం ఉపయోగించుకుంటూ ఇప్పుడు ఎంతో మహత్తరమైన అవకాశం సుమతీ శతకం ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చాను. ఒక్క ఛాన్స్, ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి. నన్ను నేను నిరూపించుకుంటాను. నాకు ఈ సినిమాతోనే మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాతో మీ అందరికీ మా దర్శక నిర్మాతలు గురించి చెప్పాలి. నాకంటే పెద్ద నటులు ఉన్నప్పటికీ నాకు అవకాశం ఇచ్చారు, దానికి నాకు ధన్యవాదాలు. చిన్న నాయుడు, ప్రదీప్ గారు ఈ సినిమాకు మరొక మూల స్థంభంగా నిలబడ్డారు. నాకు మంచి పాటలు రాసి, పాడి, సంగీతాన్ని అందించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. అలాగే నాతో ఈ చిత్రంలో నటించిన నటీనటులు అందరికీ థాంక్స్. అలాగే నేను రవితేజ గారు అంటే కేవలం ఇష్టం కాదు, ఆయన నాకు గురువు. ఆయన నా ఇన్స్పిరేషన్. సుమతీ శతకం ప్రేక్షకులు అందరికీ నచ్చుతుంది, ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు. మమ్మల్ని అందరూ సపోర్ట్ చేసి ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. స్టార్ మా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. రవితేజ గారితో ఉండే శ్రీను గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. శైలికి తెలుగు రాకపోయినా చాలా కష్టపడి కొంత వరకు నేర్చుకుని సినిమాకు సపోర్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్ర హీరోనే. ప్రతి పాత్రకు ప్రత్యేకత ఉంటుంది. మైత్రి మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. కన్నడలో కెవిఎన్, తమిళ్ లో జికె డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి వారికి థాంక్స్" అన్నారు. 
 
హీరోయిన్ శైలి చౌదరి మాట్లాడుతూ... "అందరికి నమస్కారం. ఈ సినిమాలో నటించడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎంతో కష్టపడి ఈ సినిమా కోసం కష్టపడ్డాము. నన్ను నమ్మి నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాలో నా పాత్ర పూర్తిగా రెవీల్ చేయలేదు కానీ సినిమాలో మీరు నా పాత్ర చూసి కచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతారు. నాకు మీ అందరి ఆదరణ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు. 
 
దర్శకుడు ఎం.ఎం. నాయుడు మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. మా సినిమాను ఇంతగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మీడియా వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మా నిర్మాత సాయి సుధాకర్ గారు నాకు ప్రతి విషయంలో అండగా ఉన్నారు. నేను ఆయనకు రుణపడి ఉంటాను అనే మాట కూడా చాలా చిన్నది. సినిమాకు ఆయన ఇన్పుట్స్ తీసుకుని పని చేశాము. నాకు ఈ సినిమా ప్రయాణంలో నా సోదరుడు నాయుడు, అలాగే నా కోడైరెక్టర్ గారు ఒక గురువులా ఉండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. సినిమా కథ అమర్దీప్ గారికి చాలా నచ్చి ఓకే చేశారు. ఆయన గాయపడి కూడా సినిమా కోసం ఎక్కడ వెనకడుగు వేయకుండా పని చేశారు. నటి శైలి గారు ఆరోగ్యం బాగున్న కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. అదే విధంగా సినిమా కోసం కెమెరామెన్, సంగీత దర్శకులు అలాగే ఇతర సాంకేతిక నిపుణులు, నటీనటులు అందరూ చాలా కష్టపడి సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. మీ అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మా సినిమాను అందరూ సపోర్ట్ చేసి సినిమాకు మంచి విజయాన్ని అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు. 
 
నిర్మాత కొమ్మలపాటి సాయి సుధాకర్ మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. సుమతీ శతకం ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది. ఈ సినిమా పై మాకు నమ్మకం ఉంది. సెన్సార్ నుండి వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్, అలాగే కంటెంట్ నుండి వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ కు మంచి స్పందన లభించింది. మాతో పాటు విడుదల అవుతున్న సినిమాలు అన్నింటికి బెస్ట్ విషెస్ తెలుపుతున్నాను. అలాగే మా సినిమాను ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలలో విడుదల చేస్తున్న మైత్రి మూవీస్ కు, అలాగే కన్నడలో కెవిఎన్, తమిళ్ లో జికె డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కు థాంక్స్. మమ్మల్ని అందరూ ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. టికెట్ ధర అందరికీ అందుబాటులో సింగిల్ థియేటర్ లో 100, మల్టీప్లెక్స్ లో 150 రూపాయిలు మాత్రమే ఉంటుంది" అన్నారు.

