Akhanda 2 Tickets reduced: తెలంగాణలో అఖండ 2 టికెట్ ధరలు తగ్గించబడ్డాయి
Akhanda 2 ticket prices have been reduced.
అఖండ 2 చిత్రం విడుదలకు బుకింగ్లలో టికెట్క రేట్ల పెంపు పై ప్రభుత్వాలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి. కానీ సినిమా ఆలస్యం కావడంతో అంతా తారుమారు అయింది. డిసెంబర్ 12 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో అడ్వాన్స్ టికెట్ సేల్స్ ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిలో సాగుతున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ బుకింగ్స్ వేగంగా పెరుగుతుండటం, టికెటింగ్ పోర్టల్లో టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నందున అఖండ 2 మ్యాసీవ్ ఓపెనింగ్ దిశగా వెళుతోంది. ఇదంతా గతం.
కానీ వర్తమానంలో రివర్స్ అయింది. అఖండ2 తాండవం రేట్లను తగ్గిస్తూ చిత్ర టీమ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. జనవరి 1 నుంచి అఖండ 2 సినిమా థియేటర్లలో రేట్లను తగ్గిస్తూ ప్రకటన వెలువడింది. సింగిల్ థియేటర్ 50, 80, 105 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. మల్టీ ప్లెక్స్ లో 150 రూపాయలుగా ప్రకటించారు. ఇంతకుముందు వందలు, వేలు వున్న సినిమా టికెట్ ధర ఒక్కసారిగా అభిమానులకు ఆపర్ ఇవ్వడం వల్ల కాస్త ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే సినిమాకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పడిపోయిందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ట్రేడ్ రిపోర్ట్ బట్టి, చిత్ర నిర్మాతకు లాభాలు వచ్చినా కొత్త బయ్యర్లకు భారీగా నష్టం చేకూరిందని తెలుస్తోంది. దాదాపు 25 కోట్లకు పైగా నష్టం చేకూరిందని సమాచారం. విశ్వవ్యాప్తంగా కలెక్టన్ల పరంగా గ్రాస్ వందలకోట్లకుపైగా వున్నా అంతా ఖర్చులుపోయి మిగిలేది తక్కువేనని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. కాగా, ఆ తర్వాత విడుదలైన చిన్న సినిమాలకు ఆదరణ పొండడంతో థియేటర్లను కూడా అఖండ 2కు తగ్గించాల్సి వచ్చింది.