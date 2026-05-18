Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
రేపు హీరో సుడిగాలి సుధీర్ బర్త్ డే సందర్భంగా మేకర్స్ ఈ రోజు "సుధీర్ జోకర్" టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఈ రోజు రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ లో ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ తో ఉన్న సుడిగాలి సుధీర్ ఆకట్టుకుంటున్నారు. రేపు ఈ సినిమా బాంగర్ రిలీజ్ తో పాటు ఫ్యాన్స్ తో ఇంటరాక్షన్ కూడా జరగబోతోంది. కంప్లీట్ కమర్షియల్ ఎంటర్ టైనర్ గా "సుధీర్ జోకర్" సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ మేకర్స్ త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
నటీనటులు - సుడిగాలి సుధీర్, అయేషా, అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా,విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్, తదితరులు
దారుణం, స్నానం చేస్తున్న ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణలో చిక్కుకుని మహిళ మృతి, వీడియో
వేసవి కాలం కావడంతో పర్యాటకులు వివిధ ఆహ్లాదకర ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు వెళుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్నాటకలోని కొడగు జిల్లాలో ఓ సరస్సులో ఏనుగుల మందకు స్నానం చేయిస్తున్నారు. వాటిని తిలకించేందుకు అక్కడికి పలువురు పర్యాటకులు వెళ్లారు. కొంతమంది వాటిని మరింత దగ్గరగా చూసేందుకు సరస్సులో దిగారు. ఇంతలో రెండు ఏనుగుల మధ్య భీకరమైన ఘర్షణ చెలరేగింది. దీనితో అవి నీటిలోనే ఒకదానికొకటి పోరాడుతూ సరస్సు ఒడ్డునే వున్న ఓ మహిళా పర్యాటకురాలిపైకి దూసుకుని వచ్చాయి. అవి దాడి చేసుకుంటుండగా వాటి మధ్యలో ఆ మహిళ నలిగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
మే 22 నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్న సీఎం విజయ్
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిసేందుకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ మే 22న ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, విజయ్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ను కూడా కలవనున్నారని, శ్రీలంక నావికా దళం తమిళనాడు మత్స్యకారులపై తరచుగా జరుపుతున్న దాడుల విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకురానున్నారు.
35మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చిన పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు
బలూచిస్తాన్లోని మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న నిఘా ఆధారిత ఆపరేషన్లో, పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు 35 మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. ముగ్గురు కీలకమైన సీనియర్ కమాండర్లను పట్టుకున్నాయి. మే 13న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో, గత నాలుగు రోజుల్లో 35 మంది ఉగ్రవాదులు మరణించారని బలూచిస్తాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ ఆదివారం రాత్రి క్వెట్టాలో మీడియాకు తెలిపారు.
ఇంధన పొదుపు మంత్రం : 2 కిలోమీటర్లు నడిచిన సిక్కిం సీఎం తమాంగ్
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తపరిస్థితులతో పాటు ఇంధన సంక్షోభం నెలకొంది. దీంతో దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. మున్ముందు మరింత తీవ్రతరమయ్యే అవకాశాలు కనిపించడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దీంతో ప్రధాని మోడీ స్వయంగా పొదుపు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులోభాగంగా, ఆయన వాహన శ్రేణిలోని వాహనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకున్నారు. దీంతో బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఎన్డీయే పాలిత సీఎంలు కూడా ఇంధన పొదుపు మంత్రం జపిస్తున్నారు.
మూడో బిడ్డకు 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డకు 40 వేలు ఎటు పోతాయో? ఒక్కరికే 30 లక్షలవుతుంటే...
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదల అవసరమనీ, రానురాను ఏపీ జనాభా తగ్గిపోతుందనీ, అది ఆర్థికంగా భవిష్యత్తులో దెబ్బతీస్తుందనీ, అందువల్ల పిల్లల్ని కనండి అని చెబుతున్నారు. అలా పిల్లల్ని ఇద్దరకంటే ఎక్కువగా... అంటే మూడో బిడ్డను కంటే రూ. 30 వేలు ఇస్తామనీ, 4వ బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇప్పుడిది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. అసలు పిల్లల్ని కనాలంటే దంపతులు భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసిందనీ, ఒక్క అబ్బాయి లేదా అమ్మాయిని సెటిల్ చేయాలంటా మధ్యతరగతి లేదా దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్లకు తల ప్రాణం తోకకి వస్తోందని అంటున్నారు.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
మితిమీరి గోధుమ రోటీలను తింటే ఏమవుతుంది?
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.