Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోంది
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో, 1980ల నాటి గ్రామీణ యువకుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించారు. అతను క్రికెట్ మరియు ఒక ప్రత్యర్థితో కుస్తీ ద్వారా తన సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాడు. అతని సరసన జాన్వీ కపూర్ నటించగా, శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు మరియు ఇతరులు సహాయ పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.
మే 12 నాటికి, ఉత్తర అమెరికాలో ఈ చిత్రంపై బలమైన ముందస్తు సందడి నెలకొంది. 315 ప్రదేశాలలో 7,500కు పైగా ప్రీమియర్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి మరియు $225,000 అడ్వాన్స్లు వసూలయ్యాయి. ఇక రామ్ చరణ్ పెద్ది పాత్రకు తీసుకున్న పలు జాగ్రత్తలు బాడీ షేప్ రావడానికి తగిన వ్యాయామం, శాకాహార ఆహారంపై చేసిన వివరాలు, ఆ కాలానికి సరిపోయే ప్రామాణికమైన దుస్తులను హైలైట్ చేస్తాయి అని చిత్ర యూనిట్ వివరించింది.
ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ పూర్తి స్థాయిలో రగ్గడ్ మేకోవర్తో కనిపించనున్నారు. కథలో విభిన్న టైమ్లైన్స్ ఉండటంతో ఆయన పాత్రకు డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయని ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్ స్పష్టం చేశాయి.
టెక్నికల్ గా ‘పెద్ది’ భారీ స్థాయిలో రూపొందుతోంది. ఆర్ రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహిస్తున్నారు. నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టగా, అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్.