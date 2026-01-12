Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్
Sobhita Dhulipal- cheekatilo
హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ప్రైమ్ వీడియో', ఈరోజు తమ కొత్త తెలుగు సినిమా చీకటిలో ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి. సురేష్ బాబు నిర్మించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి శరణ్ కొపిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. చంద్ర పెమ్మరాజు మరియు శరణ్ కొపిశెట్టి ఈ కథను అందించారు.
సినిమా వివరాలు: హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో, శోభితా ధూళిపాళ 'సంధ్య' అనే పాత్రలో కనిపిస్తారు. సంధ్య ఒక క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్. 20 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన వరుస హత్యల వెనుక ఉన్న రహస్యాలను, ఒక సీరియల్ కిల్లర్ ఆచూకీని తన పాడ్కాస్ట్ ద్వారా కనిపెట్టడానికి ఆమె ప్రయత్నిస్తుంది.
ఈ సినిమాలో శోభితా ధూళిపాళ మరియు విశ్వదేవ్ రాచకొండ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, చైతన్య విశాలాక్షి, ఈషా చావ్లా, ఝాన్సీ, ఆమని మరియు వడ్లమాని శ్రీనివాస్ ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. ఈ సినిమా జనవరి 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది.
ట్రైలర్ విశేషాలు: విడుదలైన ట్రైలర్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. సంధ్య తన పాడ్కాస్ట్ ద్వారా కిల్లర్ను బయటకు రప్పించడానికి చేసే ప్రయత్నం, దాని వల్ల ఆమె ఎదుర్కొనే ప్రమాదాలను ఇందులో చూపించారు. నిజం గెలుస్తుందా? లేక సంధ్య ఆ కిల్లర్కి బలి అవుతుందా? అనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
దర్శకుడు శరణ్ కొపిశెట్టి మాటల్లో: "ఈ సినిమా తీయడం నాకు ఒక మంచి అనుభవం. ఇది కేవలం ఒక క్రైమ్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు, భయం లేకుండా నిజం కోసం పోరాడే ధైర్యం గురించి చెప్పే కథ. మా సినిమాను ప్రైమ్ వీడియో ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నటీనటులందరూ అద్భుతంగా నటించారు."
కథానాయిక శోభితా ధూళిపాళ మాటల్లో: "సంధ్య పాత్రలో నటించడం నాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. ఆమె ఎవరి మాటా వినకుండా, తనకి నచ్చింది చేసే ఒక స్వతంత్రమైన అమ్మాయి. నేను కూడా తెలుగు అమ్మాయిని కావడంతో, హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ పాత్ర చేయడం చాలా సహజంగా అనిపించింది. 'మేడ్ ఇన్ హెవెన్' తర్వాత మళ్ళీ ప్రైమ్ వీడియోతో కలిసి పనిచేయడం, 'చీకటిలో' వంటి మంచి సినిమాలో భాగం అవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. జనవరి 23న మీరందరూ ఈ సినిమాను చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను."