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  4. The Tyson Naidu promo, featuring Madras Rubber bomma Neha Shetty, is ready
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (11:53 IST)

Neha Shetty: మదరాసి రబ్బరుబొమ్మ నేహా శెట్టి తో టైసన్ నాయుడు ప్రోమో సిద్ధమైంది

Tyson Naidu with Madras Rubber bomma Neha Shetty
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (11:53 IST)
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Tyson Naidu with Madras Rubber bomma Neha Shetty
టైసన్ నాయుడు గా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ నటిస్తోన్న చిత్రం నుంచి  సింగిల్ ప్రోమో రేపు విడుదల, పూర్తి పాట నవంబర్ 6న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. మొదటి సింగిల్ గా మదరాసి రబ్బరుబొమ్మ నవంబర్ 6న విడుదలవుతున్నట్లు తెలిపారు. సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి జోడీగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది.
 
భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన మాస్ ఫోక్ బీట్ 'మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ' ప్రోమో రేపు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు రానుంది, పూర్తి పాట నవంబర్ 6న విడుదల అవుతుంది. సాగర్ కె చంద్ర దర్శకత్వంలో, 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌పై హైప్‌ను పెంచుతూ, సాయి శ్రీనివాస్ మొదటి సినిమాలోని ఒక చార్ట్‌బస్టర్ వాక్యాన్ని ఇది గుర్తుచేస్తుంది. 
 
సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టిలతో కూడిన ఉత్సాహభరితమైన పోస్టర్లు డ్యాన్స్‌తో నిండిన సన్నివేశాలను ప్రదర్శిస్తూ, భారీ జాప్యం తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ థియేట్రికల్ విడుదలకు సిద్ధమవుతోందని సూచిస్తున్నాయి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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