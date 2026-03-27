శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026 (18:33 IST)

Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం రాబోయే సంక్రాంతికి ఫిక్స్

Venkatesh, Nandamuri Kalyan Ram, Anil Ravipudi
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి కొలాబరేషన్ లో విజయవంతమైన నిర్మాణ సంస్థ 'షైన్ స్క్రీన్స్' ఇటీవల ఒక భారీ సినిమాటిక్ కొలాబరేషన్ ను ప్రకటించింది. భారీ పండుగ వినోదాత్మక చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా (#VenkyAnil5 & #NkrAR2), 2027 సంక్రాంతికి ఘనంగా విడుదల కావడానికి సిద్ధమవుతోంది. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించనున్నారు.

ఈ బ్యానర్ ఇప్పటికే 'భగవంత్ కేసరి' రీజినల్  బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' వంటి వరుస విజయాలను అందించింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తుండగా, జీ స్టూడియో సహ-నిర్మాతగా చేరింది.  
 
F2, F3, సంక్రాంతికి వస్తున్నం వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ ఎంటర్‌టైనర్‌ల తర్వాత ఇది అనిల్ రావిపూడి వెంకటేష్‌తో కలిసి చేస్తున్న ఐదవ చిత్రం కావడం విశేషం. ఇటివలే MSGలో అతిధి పాత్రలో అదరగొట్టారు వెంకటేష్. అలాగే సంచలనాత్మక బ్లాక్‌బస్టర్ పటాస్ తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్‌తో ఇది అనిల్ రావిపూడి రెండవ చిత్రం. ఈ కొత్త చిత్రం, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో షైన్ స్క్రీన్స్  సంస్థకు మూడో కొలాబరేషన్ నిలుస్తూ, వీరి విజయవంతమైన అనుబంధం మరింత బలపడింది.
 
విజయవంతమైన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్లకు కేరాఫ్ అడ్రెస్ అయిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరోసారి క్లీన్ గా, అన్ని వయస్సుల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కథతో కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. హాస్యం, భావోద్వేగాలు, పండగ వాతావరణం అన్నీ  కలిసి ఈ సినిమాను ఒక పర్ఫెక్ట్ సంక్రాంతి ట్రీట్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
 
ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్‌ను అనిల్ రవిపూడి అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రూపొందిస్తున్నారు. త్వరలో గ్రాండ్ పూజా కార్యక్రమంతో సినిమాను ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత టైటిల్‌తో పాటు ఇతర వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.
 
ఇప్పటికే ఈ చిత్రం సంక్రాంతి 2027కు రానున్న బిగ్గెస్ట్ ఎంటర్‌టైనర్లలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. బ్లాక్‌బస్టర్ డైరెక్టర్, స్టార్ క్యాస్ట్, స్ట్రాంగ్ ప్రొడక్షన్ బ్యాకింగ్ అన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను మరొక మరిచిపోలేని సంక్రాంతి ఎక్స్ పీరియన్స్ గా నిలవనుంది.

నా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా: దివ్వెల మాధురినా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా అంటూ చెపుతోంది దివ్వెల మాధురి. వైసిపి ఎమ్మెల్సీ అయిన దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు తనకు ప్రతి నెలా గోల్డ్ కొనుక్కోమని లక్షరూపాయలు ఇస్తారని చెప్పిన ఆమె తన జీవన యానం గురించి ఇలా చెప్పుకచ్చారు. నేను వకుళ సిల్క్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నా. అందులో పనిచేసే స్టాఫ్ కు ప్రతి నెలా రూ. 25 లక్షలు ఇస్తున్నా. నెలనెలా 25 లక్షలు ఇస్తున్నానంటే నేను ఎంత శ్రమిస్తున్నానో మీకు అర్థమయ్యే వుంటుంది. నేను ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. నేను మొదట్నుంచీ ఎంతో కష్టపడ్డాను.

నల్గొండలో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిన మహిళనల్గొండలో దారుణం జరిగింది. భోగింగర్ మండలం, యాదగిరిలో గురువారం రాత్రి ఓ మహిళ ఇద్దరు పిల్లలను కత్తులతో దాడి చేసింది. ఆపై ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే. యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా, భువనగిరి మండలం, తొక్కాపురంలో గురువారం రాత్రి నీలిమ అనే మహిళ ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిందని ఆపై తన ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది.

అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు.. మేజర్ అయిన మహిళతో సహజీవనం నేరం కాదుఅలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. వివాహిత పురుషుడు, మేజర్ అయిన మహిళతో ఆమె అంగీకారంతో సహజీవనం చేయడం నేరం కిందకు రాదని అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు నిచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని షాజహాన్‌పూర్‌కు చెందిన ఓ సహజీవన జంట తమపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

No lockdown in India: భారతదేశంలో లాక్ డౌన్.. అవన్నీ వదంతులే.. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ క్లారిటీభారతదేశంలో లాక్‌డౌన్ విధిస్తారన్న వదంతులు పూర్తిగా అవాస్తవమని, వదంతులు వ్యాప్తి చేసి భయాందోళనలు సృష్టించే ప్రయత్నాలు బాధ్యతారహితమైనవి, హానికరమైనవని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరి అన్నారు. ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టిన ఒక పోస్ట్‌లో కేంద్ర మంత్రి పూరి ఇలా అన్నారు. భారతదేశంలో లాక్‌డౌన్ విధిస్తారన్న వదంతులు పూర్తిగా అవాస్తవం. నేను ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నాను, భారత ప్రభుత్వం అటువంటి ప్రతిపాదనను పరిశీలనలో ఉంచలేదు. ఇలాంటి సమయాల్లో మనం ప్రశాంతంగా, బాధ్యతాయుతంగా, ఐక్యంగా ఉండటం ముఖ్యం.

Smartphone: వీఓఏలకు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పంపిణీ చేయనున్న ఏపీ సర్కారుగ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో, ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 27,500 మంది గ్రామ సంఘాల సహాయకులకు (వీఓఏలకు) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పంపిణీ చేయనుంది. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. గ్రామీణ పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
