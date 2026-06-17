సంబంధిత వార్తలు
- V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
- Vadenaveen: వడ్డే నవీన్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు నుంచి తొలి సాంగ్ ‘టా టా’ను విడుదల
- Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు
- Manchu Laxmi: అందరూ కలిస్తే పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం అవుతుంది : లక్ష్మీ మంచు
- Eesha Rebba: సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ 4 మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ అంటున్న సీజన్ 2
Vadde Naveen: ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు సినిమాల్ని చూసే తీరు మారింది : వడ్డే నవీన్
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్ నటించిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు. కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. వడ్డే జిష్ణు సమర్పకులు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు వడ్డే నవీన్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఈ చిత్రం గురించి ఆయన చెప్పిన సంగతులివే.
Vadde Naveen
*‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ కథను ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి?*
‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ సినిమాలోని పాయింట్, కథ చాలా డిఫరెంట్గా, కొత్తగా ఉంటుంది. ఈ కథ నాకు చాలా నచ్చింది. థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసేలా సినిమా ఉంటుంది. ఇందులో నా పాత్ర చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది.
*‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ మీ కంఫర్ట్ జోన్కి దూరంగా ఉంది కదా?*
ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు సినిమాల్ని చూసే తీరు మారింది. కేవలం కుటుంబ కథా చిత్రాలు, ప్రేమ కథా చిత్రాల్ని ఇస్తే సరిపోవడం లేదు. అన్ని అంశాల్ని జోడించి సరికొత్త పాయింట్, కంటెంట్ను అందిస్తేనే ఆదరిస్తున్నారు. ఈ ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ చిత్రంలో కొత్త కంటెంట్ ఉంటూనే.. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసేలా తెరకెక్కించాం.
*రీ ఎంట్రీలో మీరే నిర్మాతగా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది?*
నాకు ఈ కథ మీదున్న నమ్మకం వేరే నిర్మాతలకు ఉండాలని లేదు. వేరే నిర్మాత అయితే కథ మారుస్తారని కాదు.. ఈ కథని నేను నమ్మాను. నిర్మించేందుకు కూడా ముందుకు వచ్చాను.
*‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ చిత్రంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందా?*
త్రిమూర్తులు పాత్రలోనే ఎంతో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. కానిస్టేబుల్ పాత్రకి తగ్గట్టుగానే ఇందులో కనిపిస్తాను. ఈ సినిమా అయితే ప్రేక్షకులు ఊహించినట్టుగా రెగ్యులర్గా ఉండదు. సిస్టంలో ఉంటూనే పోరాడే కానిస్టేబుల్ పాత్రలో నేను కనిపిస్తాను. స్క్రిప్ట్ మీద ఏడాది పాటుగా పని చేశాం.
*‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ఎంత రియలిస్టిక్ ఉంటుంది?*
‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ చాలా వరకు రియలిస్టిక్గానే ఉంటుంది. పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లా ఉండదు. అవసరం ఉన్న చోట మాత్రమే ఫైట్, పాటలను పెట్టాం.
*నిర్మాణంలో అప్పటికి, ఇప్పటికి వచ్చిన మార్పులను గమనించారా?*
ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది. నిర్మాణంలోనూ చాలా మార్పులు వచ్చాయి. అయితే అన్నీ పక్కాగా ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మాకు ఎక్కడా ఎలాంటి సమస్య రాలేదు. అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే కాస్త ఎక్కువే అయింది. ఇప్పటికే జీ టీం ఓటీటీ హక్కుల్ని తీసుకుంది.
*ప్రస్తుతం ఆడియెన్స్ మీ మీద కురిపిస్తున్న ప్రేమను చూస్తున్నారా?*
గత పన్నెండేళ్లలో మన తెలుగు ఆడియెన్స్ నేను ఎక్కడ కనిపించినా కూడా ‘మళ్లీ సినిమాలు చేయండి సార్’ అని ప్రేమగా అడిగేవారు. ఇప్పుడు మా సినిమా మీద, నా మీద కురిపిస్తున్న ప్రేమను చూస్తున్నాను. వారి అభిమానానికి ఎప్పుడూ రుణపడే ఉంటాను.
*ఈ మధ్య కాలంలో మీకు నచ్చిన పాత్రలు, సినిమాలు ఏంటి?*
నాకు ‘రంగస్థలం’ మూవీ నచ్చింది. అందులో రామ్ చరణ్, జగపతి బాబు పాత్రలు నచ్చాయి. ‘పుష్ప’లో అల్లు అర్జున్ పాత్ర నచ్చింది. రీసెంట్గా అంటే చిరంజీవి గారు చేసిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ నచ్చింది.
*పెద్ద దర్శకులతో సినిమా చేసే అవకాశం ఉన్నా కూడా కొత్త డైరెక్టర్తో ఎందుకు చేశారు?*
నేరుగానే పెద్ద దర్శకుడితో సినిమా చేయొచ్చు. కానీ ముందు నా మార్కెట్ ఎంత ఉందో తెలియాలి. పైగా అవతల ఉన్న పెద్ద దర్శకులకు నాతో చేయాలని కూడా ఉండాలి. ముందు నా సినిమా బయటకు వస్తే.. నా మార్కెట్ తెలుస్తుంది.
‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ రిలీజ్ తర్వాత ఎలాంటి ప్రశంసలు వస్తాయని అనుకుంటున్నారు?
‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ చూశాక మంచి సినిమా చేశాడు అనే ఫీడ్ బ్యాక్ ఇస్తారని మాత్రం ఆడియెన్స్ నుంచి వస్తుందని నమ్ముతున్నాను. ఇప్పటి వరకు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్లలో ఓ వంద మంది చూశారు. అందరూ చిత్రాన్ని చూసి సర్ ప్రైజ్ అయ్యారు. నన్ను నేను ప్రమోట్ చేసుకునేలా సినిమా తీసి ఉంటానని వాళ్లంతా అనుకుని ఉంటారు. కానీ కథ, కంటెంట్ ఇవన్నీ చూసి అందరూ షాక్ అయ్యారు.
*నెక్ట్స్ ఎలాంటి ప్రాజెక్టులు చేయాలని అనుకుంటున్నారు?*
ప్రస్తుతం సోలో హీరోగా చేస్తున్నాను. అలానే కంటిన్యూ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. కథ నచ్చితే మల్టీస్టారర్ అయినా సరే చేస్తాను. కంటెంట్ నచ్చితే ఓటీటీ కోసం కూడా ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను.
*‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ ఎలా ఉండబోతోంది?*
కథ నెమ్మదిగానే ప్రారంభం అవుతుంది. కానీ సంఘర్షణ మొదలయ్యాక.. క్లైమాక్స్ వరకు గ్రిప్పింగ్గా వెళ్తుంది. క్లైమాక్స్ని మాత్రం ఎవ్వరూ ఊహించలేరు.
ఇరాన్తో ఒప్పందం ఫైనల్ కాదు.. మాకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తాం : ట్రంప్
పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనేందుకు ఇరాన్తో కుదుర్చుకునే ఒప్పందం ఫైనల్ కాదని, తమకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరాన్తో తాము చేసుకోబోయేది కేవలం ఒక అవగాహన మాత్రమేనని, అదే ఫైనల్ కాదన్నారు. ఒకవేళ అందులోని అంశాలు తమకు నచ్చకున్నా, ఇరాన్ తీరు నచ్చకున్నా ఆ దేశంపై మళ్లీ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
ఆరేళ్ళ కుమార్తెను నదిలో తోసేసిన ప్రవాస భారతీయ తండ్రి.. ఎక్కడ?
మైసూర్ ఆస్పత్రిలో ఒకే రోజు 11 మంది రోగులు మృతి? ఎలా?
మైసూర్లోని జయదేవ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్లో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది రోగులు ఒకే రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులలో ఆందోళన నెలకొంది. సాధారణంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో సగటున ఆరుగురు రోగులు మరణిస్తుంటారు. ఈ సంఖ్య అంతర్జాతీయంగా ఆమోదయోగ్యమైన పరిధిలోనే ఉంటుంది. అయితే, ఇన్స్టిట్యూట్లో సంభవించిన మరణాలు అసాధారణమైనవని ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కె.ఎస్. సదానంద విలేకరుల సమావేశంలో ధృవీకరించారు.
బుక్కరాయసముద్రంలో ఏటీఎం చోరీ.. పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే వున్నా?
అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రంలో ఒక ఏటీఎం చోరీ ఘటన వెలుగుచూసింది. తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం కేంద్రంలోకి చొరబడిన గుర్తుతెలియని దుండగులు, అక్కడి అద్దాలను పగలగొట్టి ఏటీఎం యంత్రాన్ని, దాని బ్యాటరీలను అపహరించారు. ఆ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండి, సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ చోరీ ఎవరికీ తెలియకుండా జరగడం స్థానికులలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే, సింగనమల మండలం అకులేడు గ్రామం శివార్లలో దొంగిలించిన ఏటీఎం పరికరాల భాగాలు పడి ఉండగా గుర్తించారు. దొంగతనం చేసిన తర్వాత నిందితులు ఆ పరికరాలను అక్కడ పడేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజం
వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని ఆరోపించారు. అందుకే మెగా డీఎస్సీపై పదేపదే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీపై మంత్రి నారా లోకేశ్ విసిరిన సవాల్ను జగన్ స్వీకరించి చర్చకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.